Új gyorsforgalmi út épül két vidéki város között: mutatjuk, merre fut, mikor adják át

Békéscsaba gyorsforgalmi elérését megteremtő M44-es gyorsforgalmi út Kecskemét-Szentkirály szakaszán már a műtárgyak próbaterhelése zajlik – árulta el a generálkivitelező a Magyar Építőknek. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában a Hódút Építő Kft. generálkivitelezésével a 32,3 kilométeres főpálya, illetve a keresztező út- és földút átvezetések mellett egy kétoldali pihenőhely is létrejön.

A hidak készültségi szintje már közel százszázalékos

A műtárgyak közül ötnek zajlott próbaterhelése a közelmúltban; közülük a 140-es, Cegléd és Szeged között futó vasútvonal feletti, B.390 jelű híd tesztelését örökítette meg a munkatársunk. A kivitelező emlékeztetett, idén nyáron a 14 műtárgy közül 4 hídnak és az ahhoz csatlakozó útátvezetéseknek az ideiglenes forgalombahelyezése már megtörtént. Hozzátette, a további szakaszok és hidak esetében már tervezik a műszaki átadás megkezdését, a vállalt határidőknek megfelelően.

Az összegzésből az is kiderült, hogy a műtárgyépítés összességében már 97 százalékos készültségben van: jelenleg aszfaltozás, beton korrózióvédelem és szalagkorlátépítés zajlik ezen a területen. A műtárgyak mellett az útépítés is a terveknek megfelelően halad, ezzel kapcsolatban 89 százalékos készültségről számolt be a projektvezetés. Jelenleg az útpályán

A csomópont kivitelezése alatt is biztosított lesz az M44-es elérése

Zárásként arról is tájékoztattak, hogy az ÉKM és a Hódút Építő tervei szerint a teljes szakasz forgalombahelyezése 2025 első negyedévében megtörténhet. Ennek egyik feltétele, hogy az M44 - M5 csomópont folyamatban levő fejlesztésének részeként az 5-ös főút átépítése a forgalomba helyezés idejére megtörténik, így biztosított lesz az M44-es gyorsforgalmi út kapcsolata az M5-ös autópályával a Békéscsaba – Kecskemét – Budapest irányban haladók számára.

Címlapkép: Getty Images

