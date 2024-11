Újabb medvenyomot fotóztak a Bükkben: ezen a környéken járt az állat

A Bükkben a barnamedvék jelenléte ismert, a nemzeti park igazgatósága is többször megerősítette már, hogy időnként felbukkannak a környéken – írta a boon.hu.

A tavalyi év során több medveészlelés is történt a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park területein, például Aggtelek, Szilvásvárad és Bükkalja környékén is véltek medvét látni. A nemzeti park kameracsapdái is rögzítettek egy-egy egyedet.

Már több jelzés is érkezett a megadott helyen észlelt medvenyomokkal kapcsolatban. A Kárpátokban élő barna medvék jellemzően november-december hónapban kezdik meg téli álmukat

– válaszolta a lap kérdéseire a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága.

A legfrissebb képek Az Északi-Középhegység vándora nevű Facebook csoportban kerültek megosztásra: a posztoló annyit árult el a képek háttértörténetéről, hogy azok 2024.11.23-án készültek, 13:30 perckor, a Csókás forrás környékén.

Címlapkép: Getty Images