Megint sokan mérgesek lesznek: meghibásodás miatt akár egy órát is késhet ez az InterCity

MTI 2024.12.06. 16:01

Most nem a pár mm-es hó, hanem egy biztosítóberendezés tett be a MÁV-nak, akár egy órát is késhet Győr- és Szombathely vonalon közlekedő InterCity.