Siralmas állapotban van a debreceni Vekeri-tó: így néz ki ma, messziről érezni a förtelmes bűzt

A szebb napokat is megélt debreceni kirándulóhelyen, a Vekeri-tó partjánál jelenleg több helyen bűzlő haltetemek és kisebb szemétszigetek csúfítják a látványt. A tó megfelelő vízellátására a Civaqua-program folytatása jelenthetne megoldást, de a víz utánpótlását biztosító beruházásnak ez a része még el sem kezdődött – írja a debreciner.hu.

Elszomorító képek fogadják azokat, akik 2024 decemberében a Vekeri-tóhoz látogatnak. A legutóbb 2022-ben kiszáradt tóban az idei nyári kánikulák miatt ismét nagyon alacsony a vízállás, amely látszólag a téli időszakban is tartósan kitart. A víz majdnem mindenhol eltűnt, a tómeder jelentős részében biztonságosan lehet sétálni.

Már messziről bűzlik valami

Ez azért nem ajánlatos, mert a tó déli részének partszakaszán elpusztult halak és kagylók százai oszladoznak, melyek már messziről érezhető kellemetlen bűzt árasztanak magukból. Azt, hogy ezek a halak mikor kerültek a száraz felszínre nem tudni, de mivel már a környező madarak sem járnak ide élélemért, valószínűleg több mint egy hónapja elpusztulhattak – írják.

Azok a helyek, ahol még maradt némi víz a tóban, inkább mocsárhoz hasonlítanak, az itt élő hattyúk és kacsák sokszor a lábukkal tolták előre magukat az alacsony vízállás miatt. A nád és a sás szinte teljesen átvette az uralmat, azonban ezek is kiszáradva, néhol zöld mohától benőve hajladoznak a téli szélben.

Siralmas állapotok uralkodnak

A tó környékén elszórva padok találhatók, melyek felett sok helyen életveszélyesnek tűnő, haldokló, korhadt fák ágai repedeznek. Eldobált, fel nem takarított szemetet most egyáltalán nem találtunk, és a fű is le volt nyírva a legtöbb részen. A Debrecen és környéke zöldítését célzó önkormányzati program keretében ültetett vékonyka fák némelyike viszont teljesen kiszáradt.

A Vekeri jelenleg csak az esővízből táplálkozik, a tavat feltöltő Kati-ér mára teljesen elapadt. Ennek következtében a tó az utóbbi években gyakran kiszáradt, 2022 nyarán például olyannyira, hogy a kagylók megsültek a napon, és a tó alja a legszárazabb sivatagok benyomását keltette.

Idén tavasszal egészen bíztató volt a helyzet a tónál, a mederben bőven volt víz, amit a Vekeri környéki madarak is értékeltek. A Debreciner augusztusban is kilátogatott a népszerű kirándulóhelyhez, a vízhelyzet azonban még akkor sem volt olyan aggasztó, mint most, december elején. A terepfelmérésről egy videót is készítettek:

Címlapkép: Getty Images