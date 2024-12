Foghatják a fejüket az autósok: jövőre emelkedik a parkolási díj Nagykanizsán

Szombattól január elsejéig ingyenes lesz a parkolás Nagykanizsán, a jövő évtől azonban emelkedik a parkolási bérletek, valamint a parkolójegyek ára - közölte a város polgármestere pénteken sajtótájékoztatón.

Horváth Jácint a csütörtöki önkormányzati közgyűlés legfontosabb témáit összefoglalva arról számolt be, hogy az adventi időszakban, a belvárosi üzletek elérhetőségének megkönnyítése érdekében szombattól január elsejéig ingyenes lesz a parkolás a város területén. A közgyűlés arról is döntött, hogy a jövő év márciusától kisebb mértékben emelkedik a parkolás díja mindkét díjövezetben, továbbá az Erzsébet tér mellett a Múzeum tér is a kiemelt díjkategóriájú területhez tartozik majd.

A testület döntése alapján januártól kiterjesztik azoknak a körét, akik kedvezményes áron vásárolhatnak közfeladatellátási parkolóbérletet. Erre a jövő évtől azok is jogosultak lesznek, akik az önkormányzati cégeknél dolgoznak vagy a rendőrség munkatársai

- ismertette a városvezető.

A polgármester jelezte, hogy a közgyűlésen nagy vitát váltott ki a TOP Plusz projekthez kapcsolódó pályázatként a Tripammer Gyula utca felújítása. A városi temető melletti útszakasz önkormányzati tulajdonban van, a rekonstrukciójára szóló támogatási szerződést már aláírták, nemrég mégis arról tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az önkormányzatot - Lázár János miniszter és Cseresnyés Péter fideszes országgyűlési képviselő októberi találkozójára hivatkozva -, hogy konzorciumi partnerként és építtetőként bevonják a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t.

Ez az olvasatunkban egész egyszerűen az önkormányzat mozgásterének leszűkítését jelenti, ezzel az intézkedéssel pedig veszélybe kerülhet a Tripammer utcai munkálatok határidőre történő elvégzése. A jelenleg rendelkezésre álló információk birtokában már most nagyjából egy-másfél hónapos csúszásban van a projekt megvalósítása

- közölte Horváth Jácint.

