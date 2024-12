Téli szünet vidéken?! 5+1 bakancslistás csodahely, amit garantáltan imádni fogsz

Nyakunkon a négynapos ünnep, a karácsony és a téli szünet, és ha engem kérdeztek, nincs is jobb kikapcsolódás egy év végi túránál, egy hegyes-völgyes kirándulásnál! Szerencsére nem is kell messzire utazni a különleges élményekért: a közelben is bőven akadnak olyan helyek, ahol pihenés, sport és szórakozás vár. Összeállításunkban izgalmas téli úti célokat mutatunk, az ország különböző szegleteiből.

A rendhagyó, hatnapos hosszú hétvégét sokan kihasználják egy kis kikapcsolódásra az ünnep alatt vagy azt követően, ami bizony meg is mutatkozik a belföldi szállásfoglalási trendekben. A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint Budapest és Eger vezeti a népszerűségi listát, megelőzve olyan kedvelt úti célokat, mint Hajdúszoboszló, Gyula vagy Szeged. Utánuk a sorban Siófok, Hévíz, Miskolc, Pécs, Zalakaros és Debrecen következik.

A foglalási adatok alapján Észak-Alföld régiója kiemelkedően népszerű, ide érkezik a hatnapos hétvégi belföldi foglalások közel egynegyede. A második helyen a Balaton áll 15 százalékos részesedéssel, míg a harmadik helyre 13,6 százalékkal a Dél-Alföld került.

Lássuk is akkor, melyek a hatnapos karácsonyi hosszú hétvége legnépszerűbb belföldi települései a Szallas.hu foglalási számai szerint:

Budapest Eger Hajdúszoboszló Gyula Szeged Hévíz és Siófok Miskolc Pécs Zalakaros Debrecen

Mutatjuk mi is, hova érdemes még elmenni idén télen!

Nem kell hosszú órákat utazni ahhoz, hogy különleges élményekben legyen részed: Magyarországon is bőven akadnak helyek, ahol a pihenés, a sport és a szórakozás tökéletesen összekapcsolható. Akár családi programot tervezel, akár barátokkal indulnál útnak, vagy épp egy romantikus téli kiruccanásra vágysz, ezek az úti célok garantáltan nem okoznak majd csalódást:

1. Ahol a mélyben csónakázhatunk: a Tapolcai-tavasbarlang

Az ország egyetlen tavasbarlangja, ahol valóban, nem túlzás, csónakázni is lehet Veszprém megyében, Tapolcán található. A barlangot 1903-ban, egy kútásás során fedezték fel, és már 1912 óta, villanyvilágítás mellett, kényelmesen bejárható. A karsztvíz formálta barlangrendszer 270 méteres szakasza szárazon és vízen is bejárható. A Tapolcai-tavasbarlang csónakázás szempontjából valóban páratlan, mivel Közép-Európában sehol nem található hozzá hasonló.

Az utóbbi években egy új fogadóépületet is kapott, ahol 10 különböző teremben ismerkedhetünk meg a barlang izgalmas, rejtélyes világával. A gyerekek kipróbálhatják barlangász képességeiket, miközben a kivetítőkön 3D-s kisfilmek mesélnek a barlangok kialakulásáról, formáiról és élővilágáról. A kiállítás megtekintése után leereszkedhetünk a föld alá, és összesen 1,5 órát szánhatunk a látogatásra.

A csónakázás közben gyönyörködhetünk a lenyűgöző kőképződményekben, és nem kell aggódnunk a hideg miatt sem, mivel a barlang állandó hőmérséklete körülbelül 18 fok. A csónakkal bejárható szakasz közel 150 méter hosszú, és bár nem a hossza, hanem a rendkívüli népszerűsége jelenthet kihívást.

Érdemes azonban előre időpontot foglalni, hogy elkerüljük a sorban állást. (Jegyárak, információk ITT:)

2. Mátraszentistván – ahol karácsony másnapján akár szánkózhatunk is

Mátraszentistván, Magyarország legmagasabban fekvő települése, igazi téli paradicsom, amely a túrázók és a természet szerelmesei számára is ideális úti cél. Ha szerencsénk van, és az időjárás is úgy akarja, a környék hótakaróval borított erdei ösvényei csodálatos panorámát nyújtanak, különösen a Galyatetőre vezető úton, ahol a kilátóból pazar látvány tárul elénk.

A falu közvetlen közelében sípályák is találhatók, így a túrázás után sportolási lehetőség is adott. Autóval a 24-es főútról, Pásztó felől érhető el, tömegközlekedéssel pedig Gyöngyösről induló buszjáratokkal lehet eljutni. Mátraszentistvánon azonban nemcsak síelni lehet, hanem a szánkózás is igazi élményt nyújt. A terület több szánkózó dombbal rendelkezik. Az aktív pihenés mellett az itt található falusi vendégházakban a helyi gasztronómia is vár ránk.

3. Télen is meseszép a Balaton-Felvidék: Szentbékkálla kőtengere

A Káli-medence leglátványosabb természeti nevezetessége kétségkívül a bájos Szentbékkálla község melletti Kőtenger. A hatalmas kőtömbökkel borított, ligetes erdőben fekvő terület a Balaton-felvidék egyik legfontosabb geológiai kincse. Hatalmas élmény a látványos sziklaalakzatok közti séta, fel is lehet mászni az impozáns homokkő formációkra, sőt a híres Ingókövet még inogtatni is lehet.

A kőtenger központi helyén egy kisebb ház nagyságú, gigászi ingókő magasodik, az ún. Kelemen-kő, legfelső, közel 10 tonnás kőpadja csak három ponton támaszkodik az alatta fekvő tömbre. Néhány ember súlya már képes kibillenteni egyensúlyából. A Kelemen-kő aljában lévő sziklamélyedés, melyben pont elfér egy ember, szintén állandó fotótéma.

Kényelmes ösvények vezetnek keresztül-kasul a kőtenger sziklái közt, a Theodora-Kékkő tanösvény néhány tájékoztató táblájáról részletes információkat kaphatunk a látványosság kialakulásáról, a területen lévő védett növényekről. Az Országos Kéktúra útvonala is keresztülvezet rajta. Gépkocsival Szentbékkálla községből érhető el legkönnyebben. A faluba beérve, a főutcáról (Kossuth utca) balra, a Jókai utcára kanyarodva (tábla is jelzi), elhagyjuk a falu szélső házait, a Kálvária után a jól járható földúton még 4-500 métert megyünk, majd a következő elágazásnál mindjárt jobbra találunk egy kis parkolót. Onnan már csak pár lépés a tanösvény és a Kéktúra, ill. már látjuk is az első köveket.

4. Csodatemplom az Őrség szívében- Velemér

Magyarország egyik legmisztikusabb temploma az Őrség eldugott falujában, Velemér határában, az erdő szélén, egy dombon – a ma Paprétnek nevezett területen – található. A település az Árpád-kor kezdetén tíz falu központja volt, így valószínű, hogy templomának építését Szent István rendelte el. Pontos építési ideje nem ismert, de biztos, hogy az 1300-as években Aquila János festette ki, aki saját magát is megörökítette a falon, ezzel megalkotva az egyik legelső önarcképet Magyarország területén. Aquila festményei különlegesek, mert ilyen gazdag belső falfestés nem maradt fenn más templomokban ebben az időszakban.

További érdekesség, hogy a templombelsőbe beszűrődő fényt a korabeli építészek aszimmetrikus ablakokkal és rézsűkkel terelték a falfestményekre, így biztosítva, hogy a bejövő fénysugarak pontosan akkor világítsanak meg mindent, amikor szükséges: a nyári napforduló, a napéjegyenlőség és a téli napforduló idején.

Ez a csodaszép kis templom a román és a gótikus stílus közötti átmenet jellegzetes példája.

5. Könnyező sziklafalak - Nagybakónaki szurdok

Ez a vadregényes létrás szurdok Zala megyében, a népszerű fürdőhelytől, Zalakarostól mindössze 22 kilométerre, Nagybakónak és Újudvar települések között található. A Kőszikla-szurdok kétségtelenül hazánk egyik legmeglepőbb túrahelyszíne, mivel a 300 méteres tengerszint feletti magasságot alig elérő, szelíd dombok között egy rövid, ámde igazán vadregényes szurdok húzódik, amelyet vaslétrák biztosítanak – ilyen különleges formációval csak középhegységeink néhány helyszínén találkozhatunk.

A 250 méter hosszú szurdokban patak, homokkő sziklák, kis vízesések, létrák és egy energikus erdő várja a túrázókat. A helyiek „Kicikla” néven emlegetett mélyedés Zala megye egyedülálló látványossága, mely mikroklímájának köszönhetően különleges, védett növényzetnek ad otthont, mint például a májmoha, a lónyelvű csodabogyó vagy a madárfészek kosbor. A környező, gyakran akácos erdők a szurdokban vadonná sűrűsödnek, és mindig sejtelmes félhomály fogadja a látogatót. A szurdok egyik érdekessége a „könnyező” sziklafalak jelensége is: csapadékos időszakokat követően a meredek falak mentén megjelenő vízcseppek azt jelzik, hogy a felszín alatti víz a szurdok falain keresztül jut le a mélybe.

Fontos tudni, hogy esőzéseket követően a szurdokot nem ajánlott meglátogatni, mivel a talaj csúszóssá válhat, és balesetveszélyes lehet.

5+1. Katalinpuszta, Gyadai tanösvény

A Börzsöny kapujában található Katalinpusztáról induló Gyadai tanösvény ideális célpont egy téli túrához, különösen családok számára. Az erdőn és réteken át vezető, jól jelzett útvonalon lenyűgöző kilátás, pallós hidak, valamint egy szuper függőhíd is várja a látogatókat. A 5,2 km-es tanösvény könnyen bejárható, és a téli csendben egészen különleges hangulata van. Megközelítése egyszerű: autóval a 2-es főúton haladva Szendehely felől érhető el, tömegközlekedéssel pedig a Vác-Szendehely útvonalon közlekedő buszokkal lehet eljutni Katalinpusztáig. A tanösvény bejárata közelében egy modern látogatóközpont és játszótér is található, így a túrát még több élménnyel egészítheted ki.

Néhány jó tanács a téli túrázáshoz: Soha ne indulj el egyedül és anélkül hogy tudatnád valakivel hogy merre mégy és mikorra várható a visszatérésed.

Ilyenkor nagyon fontos a réteges ruházat,és a megfelelő felszerelés( kamásli,hótalp,túrabot stb)

Vedd figyelembe hogy ilyenkor rövidebbek a nappalok ezért mindig legyen nálad fejlámpa ha esetleg a sötétben kell visszatérned.

Hideg van,sokszor nagyon hideg ezért nem árt ha van nálad termoszban meleg tea is.

Minden túrára számolj a téli körülmények miatt, dupla időt, mert ami nyáron egy kellemes túra az ilyenkor a hóréteg vastagságától,és az időjárástól függően akàr egy túlélésért folytatott kemény harc is lehet.

Ha nem vagy elég tapasztalt,és nem rendelkezel kellő helyismerettel inkább válasz könnyebb útvonalat, nem feltétlenül a Csodavárt vagy a Galbinát kell ilyenkor oda-vissza "meghódítani"

És sose felejtsétek el hogy nem az a "nagy ember" aki felmegy a hegyre,hanem az aki vissza is jön....

Címlapkép: Getty Images

