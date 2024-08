Szegények ínséges húspótlójából lett az extra csemege: a tofu 9 lenyűgöző jótékony hatása

Bár az olyan szójatermékek, mint a tofu, számos egészségügyi vita középpontjában álltak, a legújabb kutatások azt mutatják, hogy a tofu nemcsak biztonságos, hanem szuper egészséges élelmiszer is. A realsimple.com cikke alapján mi is pontokba szedtük, miért is érdemes kicsit félretenni az előítéleteinket, és heti szinten legalább egyszer beiktatnunk az étrendünkbe ezt az olcsónak számító, kiváló élelmiszert!

Kevés olyan élelmiszer van, amit annyi vita övez, mint a szójából készült termékeket Az egyik tábor lelkesen élteti, hiszen a szója kiváló növényi fehérje-forrást, vegán és tejmentes étrendek fontos alapanyaga. A másik oldal ugyanakkor óvakodik tőle, annak allergizáló és hormonrendszerre gyakorolt hatása miatt. Sokan így vannak a szójatejből készült tofuval is, amelynek számtalan jótékony hatása ismert, legfőképp az, hogy igazi húsmentes nyári vitamin- és fehérjebomba. A realsimple.com cikkében, a legfrisebb kutatásokra hivatkozva, most pontokba szedte, miért is érdemes félretenni az előítéleteinket, és heti szinten legalább egyszer beiktatnunk az étrendünkbe a tofut: De mi is az a tofu? A tofu egy népszerű szójaalapú étel, amely több mint 2000 évvel ezelőtt Kínából származik. Azóta szerves része lett számos ázsiai konyhának, mint például a kínai, japán, vietnami és thai gasztronómiának. Mivel igen magas a fehérje- és az olajtartalma, a második világháború ínséges éveiben húshelyettesítőként terjedt el. Emellett a tofunak teljesen semleges az íze, így édesen, sósan és fűszeresen is elkészíthető, ez is hozzájárul a népszerűségéhez. Napjainkban a tofu világszerte elterjedt, és szinte mindenféle ételben megtalálható, különösen a növényi alapú étrendet követők körében. Hihetetlen gazdag különböző mikrotápanyagokban, amelyek hozzájárulnak az egészséges étrendhez. Íme néhány fontos mikrotápanyag, amelyek megtalálhatók a tofuban: Fehérje: A tofu kiváló növényi fehérjeforrás, amely különösen fontos a vegetáriánusok és vegánok számára. A fehérje hozzájárul az izomépítéshez, a szövetek regenerálódásához, és számos alapvető testi funkció fenntartásához.

A foszfor fontos szerepet játszik a csontok és fogak egészségének fenntartásában, valamint az energiatermelésben. B-vitaminok: A tofu B-vitaminokban is gazdag, különösen a riboflavinban (B2-vitamin) és a tiaminban (B1-vitamin), amelyek segítik az energiatermelést és támogatják az idegrendszert. Lássuk akkor, mi is a tofu 9 egészségügyi előnye! 1. Fokozza a bélrendszer egészségét A tofu rostban gazdag élelmiszerként támogathatja az emésztést és a bélrendszer általános egészségét. A rostok segítik az emésztési folyamatot, miközben prebiotikumként is működnek, táplálva a bél mikrobiomjában élő egészséges baktériumokat. Egy 2016-os tanulmány szerint a szója növeli a bifidobaktériumok és a laktobacillusok (két egészséges baktériumtörzs) populációját a mikrobiomban. Emellett egy 2020-as vizsgálat azt is megállapította, hogy a szója izoflavonjai támogatják a bél nyálkahártyáját, segítenek csökkenteni a gyulladást, és felerősítik ezeket a bélrendszeri előnyöket. 2. Támogatja a szív egészségét A tofu alacsony telített zsírsav- és koleszterintartalmú, így a szív egészségére is jó hatással van. Bár ellentmondásos bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy ezek a zsiradékok hozzájárulnak-e a szívbetegségek kialakulásához, rengeteg tanulmány szerint igen, ami azért óvatosságra is int. De ami ennél is fontosabb, a tofu gazdag szívbarát, telítetlen zsírokban, amelyek segítenek csökkenteni a vér koleszterinszintjét, támogatva a szív egészségét és csökkentve a szívbetegségek kockázatát. 3. Segíti az anyagcsere egészségét A tofuban található fehérje, rostok és egészséges zsírok lassítják az emésztést, így a vércukorszint fokozatosabban emelkedik és csökken. Ez segíti az általános vércukorszint-szabályozást, ami jelentős hatással lehet az olyan anyagcserezavarokban szenvedőkre, mint a 2-es típusú cukorbetegség. Egy 2020-as tanulmány szerint a szójabevitel csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. 4. Javíthatja az immunrendszer egészségét Gazdag A-vitaminban, rézben, cinkben, szelénben és növényi vegyületekben. Mindezek a mikrotápanyagok antioxidánsként működnek, amelyek segítenek a gyulladások ellen, és támogatják az általános immunműködést. Emellett a tofuban található izoflavonokat összefüggésbe hozták bizonyos rákos megbetegedések, például az emlő-, a prosztata- és a vastagbélrák kockázatának csökkenésével - közölte a cikkben Carli. 5. Építi és javítja az egészséges szöveteket Ha növényi eredetű fehérjéről van szó, nehéz felülmúlni a tofut. A tofu egyedülálló abban a tekintetben, hogy ez egy olyan növényi alapú fehérje, amely teljes értékű, azaz tartalmazza az összes esszenciális aminosavat” - magyarázza Carli. Ez a fehérjetartalom segít felépíteni és helyreállítani a legtöbb szövetet az egész testben, beleértve az izmokat, a hajat, a körmöket, a létfontosságú szerveket és még sok mást. Ráadásul a tofuban lévő vas tovább fokozza ezt a javító hatást azáltal, hogy a vörösvértestekben hemoglobint termel, amely oxigént szállít a sejtjeinkbe. 6. Erősíti a csontokat Bár a kalciumra kulcsfontosságú szerep hárul az egészséges csontok építésében, vannak más tápanyagok is, amelyek ugyanolyan fontosak ebben a folyamatban. A magnézium és a foszfor két ilyen tápanyag, amelyekben - a kalcium mellett- a tofu gazdag. Ez a három ásványi anyag a tofuban együttesen támogatja az egészséges csontnövekedést és a csontok ásványi sűrűségét. 7. Az agy egészségének bajnoka Két kutatás is bizonyítja, mennyire jó az agyműködésre is: egy 2020-as metaanalízis a szójában található növényi vegyületet a felnőttek jobb kognitív funkcióival hozta összefüggésbe, míg egy 2018-as tanulmány szerint a tofu és a szójaizoflavonok bevitele fordítottan arányos a terhes nők depressziós tüneteivel. 8. A tofu enyhítheti a menopauza tüneteit A tofuban található szójaizoflavonokat nőknél összefüggésbe hozták a menopauza tüneteinek javulásával - tette hozzá Carli. A kutatások ezt alátámasztják: a szójafogyasztás összefüggésbe hozható a jobb csontsűrűséggel és a testsúlyszabályozással, valamint a hőhullámok intenzitásának csökkenésével. 9. Elősegíti a szem egészségét Végül, a tofu a benne lévő A-vitaminnak köszönhetően a szemünk egészségét is segíthet csúcsformában tartani. Kerülje bárki is a tofut? Bár ahogy fentebb is írtuk, számtalan vizsgálat bizonyítja a tofu egészségügyi előnyeit, még mindig sok ellentmondásos hír kering a tofuval kapcsolatban. Ahogy a cikkben is olvashatjuk, a kutatások nagyrészt cáfolták azokat az állításokat, amelyek szerint a szója összefüggésben áll a rák, a pajzsmirigyproblémák, a termékenységi problémák, a hormonális egyensúlyhiány és sok más tényező megnövekedett kockázatával. Ugyanakkor a szója a hét fő allergén egyike, és azoknak, akik allergiásak erre a hüvelyesre, kerülniük kell a tofut. A legjobb tehát, ha mindig konzultálunk az orvosunkkal, ha aggályaink támadnak a tofu-fogyasztással és bármilyen meglévő betegségünkkel kapcsolatban.