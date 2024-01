Felejtsd el a húst: ez a szuperélelmiszer sütve és főzve is isteni, segít megelőzni a rákot

Mikor próbálnák ki a tofut, ha nem veganuár idején? A veganuár, azaz a vegán január tökéletes lehetőség lehet az életmódváltásra – aztán ki tudja, a végén mi is beleszeretünk ebbe az életmódba. De tudjátok miből készül ez a fehérjebomba, aminek az ára a húséval vetekszik?

A január az újévi fogadalmak nagy időszaka, egyben remek lehetőség IS arra, hogy megreformáljuk életmódunkat. Több mozgást iktassunk be, vagy éppen egészségesebben étkezzünk. Erre is nagyon jó lehetőség a veganuár, azaz vegán január, egy mára világméretűvé nőtt mozgalom, amit tíz éve 2014-ben Jane Land és Matthew Glover indított útjára. Ez egy kihívás, amely arra ösztönzi az embereket, hogy januárban növényi alapú étrendet kövessenek, és felhívják a figyelmet az állattenyésztés káros hatásaira. Ennek, a civil mozgalom szerint számos előnye lehet a vegánságnak, például:

Megmenthetsz több millió állatot, és csökkentheted az állattenyésztés környezeti hatásait.

Kipróbálhatsz új alapanyagokat és zöldségeket, és felfedezheted a vegán ételek ízvilágát.

Javíthatod az egészségedet, a bőrödet, az alvásodat és az energiaszintedet.

Mi a baj a húsfogyasztással?

Az elmúlt években Magyarországon is egyre nagyobb divatnak örvend a vegetáriánus és a vegán életmód. Sokan választják ezt azért, mert egészségesebb, környezetbarátabb, vagy csak elvi okok, allergia miatt. Jelenleg a világon 375 millió, vegetáriánus étrendet valamilyen formában követő ember él már a földön, ez a szám pedig csak Európán belül jelenleg 38 millió. Az olasz kutatóintézet, az Eurispes prognózisa szerint azonban 2050-re százmillió vegetáriánus étrendet követő ember lesz kontinensünkön. Ebbe beletartoznak a vegetáriánusok, a vegánok, a flexitáriánusok – azaz a vegetarianizmust rugalmasan kezelők – és az egyéb, vegetáriánus étrenddel kapcsolatos szokást követők is – írta a Pénzcentrum.

A húsfogyasztással a legfőbb probléma az, hogy már manapság is túl sokat fogyasztunk belőle, de előrejelzések szerint 2050-re 60-70 szá-zalékkal több húsra lenne szüksége az emberiségnek, mint napjainkban.

Egységnyi hús- vagy tejtermék előállításához sokkal több víz, termőföld és energia kell, mint más termékek esetében, mert alacsony hatékonysággal lesz a takarmányból fogyasztható kalória. Jól mutatja az állattenyésztés jelentőségét az, hogy globálisan a mezőgazdasági területek több mint 70 százalékán nem élelmiszert, hanem főleg állati takarmányt állítunk elő. Így az állattenyésztés a biodiverzitás-csökkenés és az élőhelyvesztés fő hajtóereje lett

- közölte az Agrárszektornak Szenderák János, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának adjunktusa azzal kapcsolatban, miért kezdett kutatást a növényi-alapú húspótlókról.

A GTK Társadalomtudományi Koordinációs Kutatóközpont munkatársa a lapnak elmondta, hogy a gazdag országokra a túlfogyasztás is jellemző, aminek jelentős egészségügyi hátrányai is vannak. Számos betegséggel áll szoros kapcsolatban az állati eredetű termékek és az úgynevezett üres kalóriák (főleg cukor és zsír) túlzott bevitele. Ezért már most érdemes lenne változtatni az élelmiszer-fogyasztási szokásainkon, legalább a fehérjebevitel tekintetében. A hús helyettesítésére ma már több alternatív fehérjeforrás létezik a laborhústól a növényi-alapú változatokig.

Ezért is elképzelhető, hogy a jövőben nemcsak a vegán januárban, hanem egyéb hónapokban is hús helyett egyre inkább más fehérjeforrások után kell néznünk a Föld növekvő népességének ellátására, a fenntarthatóság, vagy egészségünk fenntartása érdekében.

A vegán január egyik legfontosabb élelmiszere lehet a tofu

Nem új keletű élelmiszer a tofu, a délkelet-ázsiai országokban korábban is fontos alapanyagnak számított. Kínában már 2000 évvel ezelőtt is készítettek tofut, manapság pedig az egész világon ismert. Mivel igen magas a fehérje- és az olajtartalma, a második világháború ínséges éveiben húshelyettesítőként terjedt el. Emellett a tofunak teljesen semleges az íze, így édesen, sósan és fűszeresen is elkészíthető, ez is hozzájárul a népszerűségéhez. Mondjuk, mások éppen emiatt nem szeretik annyira.

Ha úgy vesszük, nem más, mint szójatúró

Egy szójatejből készült túrószerű étel, amely magas fehérjetartalmú és sokféleképpen elkészíthető. A tofu ára boltoktól és fajtájától függően változhat, de átlagosan 2000-3000 forint között mozog egy kilója, így drágább élelmiszernek számít, mint maga a hús. (Összehasonlításként: a friss pultos sertéscombot 1359 Ft/kg, a csirkecombot pedig 899 Ft/kg egységáron kínálják most január elején, a friss magyar csirkemellfilé kilója 1349 forintba kerülni - tudta meg a HelloVidék a Tesco sajtóosztályától.)

A tofu ára 2024. januárjában (online piactérben):

JUST VEG! Tofu natúr, 180 g: 485 Ft/db (2 694 Ft/kg – Aldi)

BIO NATURA Bio tofu natúr, 350 g: 919 Ft/db (2 626 Ft/kg - Aldi)

Toffini natúr tofu 300 g: 799 Ft (2 663,33 Ft/kg - Spar online shop)

Toffini natúr tofu 300 g: 855 Ft (2 850 Ft/kg - Auchan)

Toffini natúr tofu 300 g: 1 089 Ft (3 630 Ft/kg – Tesco)

BIO NATURA Bio tofu olívás, 200 g : 919 Ft/db (4 595 Ft/kg - Aldi)

A tofu és a szójabab fogyasztása kapcsán is felmerülnek környezetvédelmi aggályok

Jelenleg a föld mezőgazdasági termelőterületének 6%-át szójával vetik be, a termeléséhez pedig sokszor vegyszereket használnak. Kevesen tudják azonban, hogy a megtermelt szójának mindössze 2%-a kerül emberi fogyasztásra, a 98%-a állati takarmányként hasznosul. Ezzel kapcsolatban tehát ismét a növényi étrend hangsúlyozása kerül előtérbe, hiszen nem az emberek fogyasztják a legtöbb szóját, hanem az emberek táplálékaként tenyésztett állatok. Ez egyben rámutat arra is, miért olyan vízpazarló a húsipar: többek között rengeteg takarmányt kell előállítani az állatok számára.

Magyarországon az 1930 és 1945 közötti időszakban még alig 1600 hektáron foglalkoztak a szója termesztésével, de az 1970-es évektől kezdett növekedni az ezzel a növénnyel foglalkozó gazdaságok száma, így a termőterület mértéke is. Míg 2014 előtt jellemzően 30-40 ezer hektáron folyt hazánkban a szójatermesztés, az előző uniós költségvetési ciklusban ez 75-77 ezer hektárra ugrott, de a vegyszermentes termesztésre vonatkozó előírások és a hiányzó technológiai tudás miatt a szója termőterülete hamar visszaesett 60 ezer hektár körüli méretre. 2021-ben némi növekedés volt látható a szója termőterületében, ami megközelítette a 63 ezer hektárt, 2022-ben viszont mindösszesen 61058 hektáron termesztenek ilyen növényt hazánkban.

Tényleg egészséges a szója?

Bár az európai szójafogyasztás még messze elmarad az ázsiai példától, a tendencia egyértelmű növekedést mutat. A szója maga a szójabab, ami a hüvelyes növények közé tartozik. Nagyon nagy a B-vitamin- és többszörösen telítetlen zsírsav-tartalma, emellett gazdag kalciumban, valamint a sejtjeink védelmére szolgáló olyan mikro-tápanyagokban, mint a folsav és a szelén. Különféle ásványi anyagból (magnézium, mangán, vas, cink, egy halom, biológiailag értékes fehérjeféle) is jelentős a tartalma, és egyetlen gramm koleszterin sem lelhető fel benne. A szójabab finomítva, tofu (szójatúró) formájában, tempehként (fermentált, főtt szójamasza), illetve szójatészta, -szósz, -tej, -csíra és -joghurt formájában kerül asztalunkra. A szójaolaj - akár a főzés során felhasználva, akár salátákra öntve - különösen gazdag az egészségünk számára fontos telítetlen zsírsavakban.

A tofu sok növényi fehérjét és fitoösztrogént tartalmaz. A fitoösztrogének olyan vegyületek, amelyek hasonlítanak az emberi ösztrogén hormonhoz, és befolyásolhatják a rák kockázatát. A tofu fogyasztásának hatása a rák megelőzésére nem teljesen egyértelmű, mivel különböző tanulmányok különböző eredményeket mutattak. Néhány kutatás szerint azonban a fogyasztása csökkentheti a mell-, a prosztata- és a gyomorrák kockázatát, míg mások szerint nincs hatása, vagy akár növelheti is a rák kialakulásának esélyét. Hatása a rák megelőzésére függhet a tofu típusától, a fogyasztott mennyiségtől, a genetikai tényezőktől, a táplálkozási szokásoktól és más életmódbeli tényezőktől is.

Fontos, hogy a szójabab az említett, egészségesnek tekinthető anyagai mellett tartalmaz kedvezőtlenebb hatású anyagokat is, például fitinsavakat, illetve azok sóit - írja az Agrárszektor. A fitátok egyik lényeges tulajdonsága, hogy a bélben erősen kötődnek élettanilag fontos ásványi anyagokhoz. Az így megkötött vas, kalcium és cink vízben nem oldható, így nem képes felszívódni, és kiürül a szervezetből. A növényi eredetű fitinsav jelenléte a táplálékban hozzájárulhat a vegetáriánusok ásványianyag-hiányához. A nyers, feldolgozatlan szójabab pedig egy másik kedvezőtlen hatású anyagcsoportot is tartalmaz, ezek a tripszingátlók.

Elvileg mi magunk is nekiállhatnánk a tofu készítésének

A tofu készítéséhez szójababot kell áztatni, főzni, pürésíteni, majd szűrni, hogy szójatejet kapjunk. Ezt ecettel vagy citromlével alvadásra bírhatjuk, aztán egy sajtkendőbe csomagolva kinyomkodjuk belőle a felesleges vizet. A kapott masszát formázzuk meg, ebből készül a szójatúró, közkeletű nevén a tofu, amit hűtőben tároljuk.

Mit süssünk-főzzünk tofuból?

A határ a csillagos ég, a tofuban az a jó, hogy egészen különböző módon elkészíthető, például süthető, főzhető, párolható, grillezhető vagy turmixolható. Íze eléggé semleges, ezért jól illik sokféle fűszerhez és ételhez. Kiváló alapanyag lehet levesekhez, salátákhoz, mártogatósokhoz, rántottához, desszertekhez és még sok más finomsághoz. Megunni tuti nem fogjuk, hiszen tényleg bárhogy elkészíthető.

Íme, pár hagyományos tofuból készült étel, amit érdemes kipróbálni:

Tofu tikka masala: egy indiai fűszeres paradicsomszószban párolt tofu, amelyet rizzsel vagy naan kenyérrel tálalnak. Egy recept hozzá: ITT!

egy indiai fűszeres paradicsomszószban párolt tofu, amelyet rizzsel vagy naan kenyérrel tálalnak. Egy recept hozzá: ITT! Vegán csirke nuggets tofuból: ropogós, fűszeres panírban sült tofu darabok, amelyeket salátával vagy mártogatóssal fogyaszthatunk. Egy recept hozzá: ITT!

ropogós, fűszeres panírban sült tofu darabok, amelyeket salátával vagy mártogatóssal fogyaszthatunk. Egy recept hozzá: ITT! Vega burger füstölt tofuval: egy kiadós, zöldséges burger, amelynek a húspogácsáját füstölt tofu és zöldbab adja. Receptet hozzá ITT találsz!

egy kiadós, zöldséges burger, amelynek a húspogácsáját füstölt tofu és zöldbab adja. Receptet hozzá ITT találsz! Vegán tiramisu tofuból: egy krémes, kávés desszert, amelyben a mascarpone sajtot selymes tofukrém helyettesíti. Íme, egy szuper recept hozzá, ITT!

Végezetül hozunk személyes kedvencünket, a narancsos-gyömbéres-mézes tofu receptjét is, ami a méz miatt vegánoknak nem ajánlható, de remek fogás lehet:

Címlapkép: Getty Images