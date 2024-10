Újabb fordulat a börzsönyi aranybánya ügyében: kiderült, mikor hagyhatja el az öntödét az első aranyrúd

Szurok Dávid 2024.10.01. 06:01 Megosztom

Újabb előrelépés történt a börzsönyi bánya aranykitermelésének ügyében. Mint ahogy arról tavaly beszámoltunk, grandiózus tervekkel rukkolt elő nemrég az a magyar vállalkozó, aki több évtized után újra megnyitná a Börzsönyben található aranybányát. A Hun-Bányászat Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Kft. tulajdonosa akkor azt mondta, hogy az 500 méteres mélység mintegy 3000 tonna aranyat és 3000 tonna ezüstöt rejthet. Varga István most újabb részleteket árult el lapunknak. Mint mondta, augusztusban sikerült bejegyeztetni a Cégbíróságon a Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt.-ét, valamint azt is elárulta, hogy az eddigi kutatási eredményeiket a szolnoki Bányakapitányság és a Magyar Geológiai Szolgálat is visszaigazolta.

Hamarosan újabb szakaszába léphet a börzsönyi aranykitermelés ügye, a Hun-Bányászat Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Kft. lapunknak megerősítette, hogy a koncessziós pályázati kiírás kérelem beadásához több feltételt teljesítettek, illetve folyamatban van a teljesítés. Varga István, a cég tulajdonosa elmondta: 20 ezer euróval - átszámítva 75 millió forint - törzstőkével sikerült bejegyeztetni a Cégbíróságon a Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt.-ét augusztus közepén. A vállalat lapunkkal közölte, hogy a kutatási eredményeiket 0-89.9 méter közötti mélyfúrások magminta elemzése után, bizonyított eredménynek kell elfogadni a Kanadában és Szlovákiában analitikai arany laborok jelentése alapján, amit a szolnoki Bányakapitányság és a Magyar Geológiai Szolgálat is visszaigazolt: Rózsabányában átlagban 64 gramm/tonna arany dúsulást igazoltak 100 méteres ferde fúrás során,

Nagyírtáspusztán 2 darab 105 méteres ferde fúrással 500 gramm/tonna arany dúsulást igazoltak. Varga István hozzátette: a fenti 3 mélyfúrás hitelesített - auditált kutatási eredménye és a készletszámítások - 12 négyzetkilométernyi területen a föld alatt cirka 100 méteres mélységben 1000 tonna aranyat és 1000 tonna ezüst kibányászását teszik lehetővé 12 év alatt. Mint ahogy tavaly arról beszámoltunk, több évnyi kutató munka után nemrég készült el az a műszaki tudományos dokumentáció a Bányahatóság részére, amely tartalmazza a koncessziós kutatási műszaki üzemi tervet a Börzsönyben. Első lépésben a környezetvédelmi engedély kiadására készítettünk 1,5 év munkájával egy tanulmányt, melyet 15 szakhatóság 1 évi vizsgálata alapján elfogadott és a Börzsöny aranybánya koncessziós pályázat kiírását javasolta a környezetvédelmi érzékenységi és terhelhetőségi feltételek teljesíthetősége miatt - fejtette ki Varga István, majd hozzátette: mivel a kibányászható termés arany és termés ezüst vízzel mosható - nem szükséges az EU-ban tiltott cián használata - ezért támogatható a nemesfémek bányászata. A projekt részeként Jánossy Péter Sámuel Ybl-díjas építészmérnök elkészítette a 45 négyzetkilométer terület rendezési és területhasználati tanulmányát is, mely szintén feltétele a koncessziós pályázat kiírási kérelmének. Varga István kiemelte: elkészítették a nemesfém készlet kitermelhetőségének a technológiáját azzal a kemény és teljesen jogos természetvédelmi rendelet betartásával, hogy a Börzsöny Hegység 45 km2 területe: Duna -Ipoly Nemzeti Park,

Natura 2000 védettségét élvezi és a területre bányászati célból belépni nem lehet A vállalkozó elmondta, hogy a Bányászati KNOW-HOW megvásárlásával - opciós elővételi joggal - biztosítotak négy község területén lejt akna lejáratokat - mely ingatlanok nem tartoznak a szigorú természetvédelmi kötöttség alá. Lapunk úgy tudja, hogy a cég koncessziós pályázat kiírási kérelmét a Bányahatóság és a szakminiszter felé október folyamán lesz lehetőségük beadni, mivel a kiírás feltételeit addigra tudják teljesíteni. Ezek a feltételek többek között: A Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt törzstőkéjét apporttal - a kutatási eredmények auditált felértékelésével - mely kutatási eredményekkel lehet csak a nemesfémeket kitermelni 662 m € felértékelést igazoltak a könyvvizsgálók értékbizonyítvány kiállításával.

A Cégbírósági bejegyzési kérelem 2024. szeptember végén került beadásra, a bejegyzés várhatóan 2 hét alatt teljesül.

A tőkeemelés után lesz lehetőség a KELER Zrt -nél a részvények ISIN kódjának kiállítására és a részvények megkeletkeztetésére.

A részvények megkeletkeztetése - dematerializált részvények - fedezetet adnak a koncessziós díj kifizetésére és az I. - II. Ütemű bányanyitásra 89,8 - 105 méteres mélységig.

A szakminiszternek beigazolja a KELER értékpapír számlavezető bankja a koncessziós díj és a bányanyitás fedezetét. Ha minden feltétel teljesül, akkor az Energiaügyi Minisztérium dönt a koncessziós bányászati jog pályázat kiírásáról és annak feltételeiről. A koncesszió elnyerése után 2 év lehet a tervezés és 1,5-2 év a generálkivitelezés és a bányanyitása. Varga István szerint a bányászat során a nemesfém tartalmú kőzeteket a föld alatti üzemben Nagyírtáspusztán robottechnikával törik le a malmok 1-1,5 mm szemcseméretre és ipari szállítószalagon kerül az anyag a Márianosztrai feldolgozó üzembe. Itt a földbe süllyesztett feldolgozó üzemben kerül sor -szeparátorokkal és aranymosó berendezésekkel - kerül az arany és az ezüst tartalom szétválasztásra. Az arany és ezüst szeparált anyag első ütemben durva öntésre kerül, majd a finom öntödében 9999 minőségben banki kokillákban lesz késztermék és megy az aranytőzsdére - magyarázta. A tervek szerint - a hatósági engedélyezés függvényében - az első arany és ezüst rúd 6-7 év múlva hagyhatja el a finom öntödét. A beruházás a bányanyitás első évében 1 műszakos kitermelésre terveznek egyelőre, 380-400 dolgozói és a vezetői munkaerő állománnyal. Majd, szeretnék évente növelni a műszakszámot, és mire elérnék a 4 műszakot addigra, mintegy 1200-1400 dolgozó állna alkalmazásban. A bányamérnökök, geológusok, vájárok, robbantó mesterek és a betanított gépkezelők kiképzését oktatását egy Márianosztrán tervezett Gróf Kitaibel Pál Tudományegyetem, Technikum és Szakmunkásképző alapításával a Pálos Kolostorban szeretnénk elvégezni - tette hozzá. Mint mondta, a Pálos Kolostorban jelenleg BM BVI Börtön működik, mely 500 fő kapacitásával mintegy 600 rabot tartanak fogva. Márianosztra területén az egykori CERTINA rekultivált bányatelken szeretnénk egy 1000 személyes börtönt megépíteni, hogy 99 évre bérbe tudjuk venni a Pálos Kolostort műemléki restaurálás után oktatási és munkaerő kiképzési célra. A koncessziós pályázat kiírását és elnyerését követően, mely 35 évre + egyszeri alkalommal 50%-al meghosszabbítható bányászati jog - összesen 35 + 17,5 év = 52,5 év alatt az eddigi kutatási eredmények szerint - a Börzsöny Hegység alatt: I. Ütemben, 89,9 méterig cca. 500 tonna arany, (bizonyított)

II. Ütemben, 105 méterig cca. 600 tonna arany, (bizonyított)

III. Ütemben 500 méterig cca. 3000 tonna arany termelhető ki, amely mennyiséget a NASA 7 műholdas Georadar előre jelző rendszere, (még nem bizonyított) - nemesfém mennyiséget mutatott ki. Varga István fontosnak tartotta leszögezni, hogy a NASA előzetes Georadar és Geoszkenner becslése alapján a Börzsöny hegységben 2100 méter mélységig, összesen 9000 tonna arany és 9000 tonna ezüst található, melynek értéke 720 milliárd euró lehet. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!