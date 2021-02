Tudtad? Ezért kerül a legényfogó levesbe zeller és kurkuma + Valentin-napi receptek

Előttem van jó pár szerelmes pár, és hosszú házasság, amit tudat alatt vagy tudatosan, de figyelemmel követek. El is mesélem a titkaikat, mert így 30 év megfigyelés után, azt hiszem, igen nagy összefüggéseket találtam köztük.

A szüleim két igen domináns és karakteres ember, külön-külön, más-más jellemvonásokkal, mégis a legfontosabb dolgokban egyeznek: értékrendben, hovatartozásban, erkölcseikben, jóságban, és minden helyzet megmentőjében, a humorban.

A Valentin napot ők ugyan nem ünnepelik, mégis szerelmesen hiányolják egymást egy-egy külön eltöltött nap után három évtized elteltével is. Tudom, ritka, de szerencsém van. Apukám élces, és határokat súroló humora igen jól találkozott anyukám önfeledt, és folyamatos kacagásával, ami sok feszült helyzetet egy szempillantás alatt old meg. A Valentin-nap kérdése is hasonló volt, így ezt elmesélem.

…’Drágám, gondold át…!’

Anyukám barátnői erőteljesen készülődtek Bálint, azaz Valentin napjára, de anyukám ismeretes okokból csak messziről figyelte. Ő is inkább a nőnap ünneplésében hisz, de mégis csábították a szerelmes piros szívek, a rózsaszálak, a mindenféle csecsebecsével megrakott kirakatok - szeretett volna ő is kapni az efféle ajándékokból. Apukám viszont meggyőzhetetlen volt, és nem talált apropót arra, miért kéne egy amerikai, hatásvadász ünnepet átvenniük. Egyik délután anyukám mégiscsak felhozta a témát a konyhaasztalnál, hátha célba ér:

Drágám, mi nem ünnepeljük meg idén a Valentin-napot?

Apukám, egy rövidebb hallgatás után azt felelte:

Drágám, én csak Bálint napot ismerek február 14-én.

Majd újra csendben maradt, és folytatta:

Ha jól tudom, én nem vagyok Bálint, és, ha jól tudom, Te sem vagy Bálint!

Anyukám hatalmas, kikerekedett szemekkel nézett pár másodpercig, majd hatalmas nevetésbe kezdett. Ezekre az érvekre nem számított, és valójában érvelni sem tudott, csak helyeselni, hogy ami igaz, az igaz, egyikőjük sem Bálint. Így a Valentin nap egy gazdag ebédről szól nálunk, de csak diszkréten, az elveket megtartva, mégis egy kis figyelmességgel megspékelve.

Az igazán durva vicc...

A nagyszüleim hasonlóképpen, attraktívan éltek 60 évet egymás mellett. Nagyapám szemei sarkában a szarkalábak nem genetikai adottságok, hanem a mindig huncut mosolyától alakultak ki. Szintén híres volt azokról a viccekről, amiért manapság azt mondjuk: ’Az édesanyját is eladta volna egy igazán jó kacajért!’ Többek között a következő eset is ehhez tartozott, amit nagyanyám már kevésbé viccesen mesél el, és mi is csak a bajszunk alatt merünk mosolyogni közben.

Egy meleg nyári délutánon nagymamám későn ért haza a tanításból, péntek volt, nagyapámék a barátaival pedig már kint fröccsöztek a kertben. Nagymamám kimelegedve azonnal kért egyet magának is, mondván, nem ivott már órák óta.

Nagyapám gondolkodás nélkül és teljes természetességgel egy fél literes pohárba be is keverte a fröccsöt, amit, szintén mama gondolkodás nélkül, mondhatni ’egy huzatra’, fel is hajtott. Nagyapám azonban a viceházmestert (2 dl bor+3 dl szóda) felcserélte 2 dl ecetre és 3 dl szódára. Igen, és itt egy Indul a bakterház-i kergetőzést kell elképzelni ezután. Természetesen még így is megérte a fiúknak, mert azután is gyakran, hatalmasakat kacarásztak ezen a történeten.

Mindettől függetlenül, itt is a humor volt a közös pont és a tartóoszlop. Néhol egyoldalúnak tűnt, de nagyanyám bevallása szerint, mégis csak ezt szerette legjobban nagyapámban.

A legényfogó leves hozzávalói.

A családi és baráti nagykönyv igen gazdag színes történetekből, de azt hiszem, arra még az online hasábok sem volnának elegendők, hogy mindet elmeséljem. Azonban egyértelműen kijelenthetem, akik hosszú házasságot tudhatnak maguk mögött, azoknak a legfontosabb értékrendjei megegyeznek, a többit pedig kicsiszolták egy kis humorral az évek során. A legenda pedig e mellett igaz, a nehézségek, igenis megerősítették ezeket a kapcsolatokat.

A leves titkos fűszere a kurkuma.

A vágy fokozása

Semmi túlzás nincs abban, hogy a férfi szívéhez az egyik igen széles út bizony a gyomrán át vezet. A kapcsolati megfigyeléseim generációkra nyúlnak vissza, ahol a humor mellett a konyha melege is életben tartotta a szerelmet. A kedveskedés, a hízelgés, az együtt evés, mind-mind erősíti a szövetséget. Emellett azonban már nagyanyáink is tudták, hogy a gyerekek a mákteától elalszanak,

a férfiak pedig a zellertől felajzanak.

Léteznek olyan élelmiszerek, amelyek az érzékszerveinket, és a hormonokat egy kicsit feldúlják. Ilyen a szárzeller, ilyenek a magas cink tartalmú húsok (csirke, pulyka, marha, bárány), az étcsokoládé, a datolya, az olajos magvak és a fűszerek. Gyömbér, sáfrány és a csípős érzet is. Nem is bízták a véletlenre a párkeresést korábban, hanem kifejezetten legényfogó lakomákat, sőt leveseket is készítettek.

Minden benne volt, amitől lángra gyúl egy fiatal suhanc szíve, és azt ugyan nem tudták befolyásolni, hogy ki felé, de azt, hogy bátorságra tegyen szert a kezdő lépésekhez, igen. Manapság is csempésszünk bele bátran az ételeinkbe ezekből az afrodiziákumokból, hiszen mi bajunk lehet, legfeljebb, egy újabb utód jöhet!

Legényfogó leves

Hozzávalók (4 személyre):

300 g csirkemell

200 g csirkemáj

2 szál szárzeller (halványító zeller)

3 szál sárgarépa

1 szál petrezselyemgyökér

1 fej hagyma

2 gerezd fokhagyma

1 konzerv kukorica

150ml habtejszín (elhagyható)

1 ek mustár

5 szem egészbors

100 g zöldborsó

friss petrezselyem

fél kk kurkuma

3 ek olaj

Elkészítés:

A leves kölönlegessége, hogy kukoricakrémleves az alapja, így egy turmixgépre vagy botmixerre lesz szükség. Amennyiben ezt kihagynánk, úgy is elkészíthető a leves. (Laktózérzékenyeknek kedvező megoldás lehet!) A kukoricát egy turmixgépbe öntöm 3 dl vízzel, fél kiskanál, 1 gerezd fokhagymával és leturmixolom, amilyen apróra csak tudom. Félreteszem, mert átszűrve, ezt adom majd a leveshez felöntőlének.

A leveshez felkockázok, szeletelek mindent. Egy nagy fazékba olajat, vajat hevítek és lepirítom rajta először a csirke kockákat, majd a zöldségeket is 4-5 perc alatt, majd a végén egy evőkanálnyi liszttel meghintem. Még 1 percig pirítom, majd hozzáadom a titkos színemet, a kurkumát, átkeverem, jöhetnek a borsok és felöntöm annyi vízzel, hogy ellepje az alapanyagokat. Fedő alatt 25 percig főzöm. Közben a májat közepes kockákra vágom, a hártyát eltávolítom, megmosom.

Hozzáadom a leveshez, és felöntöm – szűrőn át – a kukoricalével. Krémes és édes ízt kap. Hozzáadok még egy evőkanál mustárt, sózom, és újabb 30 percig, lassú tűzön főzöm. A végén hozzáöntöm a tejszínt, felforralom és tálalhatok!

Tipp: Érdemes friss citromot csepegtetni a tányérokba, kiemeli az ízét, esetleg tejföllel és friss kenyérrel tálalni.

Szerelempiskóta

Hozzávalók (20 cm átmérőjű tortaformához):

1 darab narancs (kezeletlen, bio)

150 g nádcukor

150ml étolaj

200 g liszt (finom búzaliszt vagy fehér tönkölyliszt)

csipet só

1 csomag sütőpor (12g)

5 db tojás

Extra: mazsola, datolya, étcsoki, dió, mogyoró

Eszközszükséglet: turmixgép vagy botmixer

Elkészítés

(Figyelem! A világ egyik legelterjedtebb sütemény alapja a narancsos piskóta tészta, amit a déli országokban, fáradt nagymamák készítenek. Mindent egy turmixgépbe bedobálnak vagy botmixerrel keverik ki, és mennyei sütemények sülnek ki így is az asztalaikra.)

A turmixgépbe beletesszük először az 5 db tojást, majd a héjastul felkockázott narancsot. (Ezért szükséges a kezeletlen gyümölcs, mert a héját is használjuk, csak a csumáját vágjuk ki!) Hozzáadjuk még a cukrot, sót és 2 percig turmixoljuk. Amennyiben botmixert használunk, akkor egy tálban végezzük ezt, és igyekezzünk a narancsot minél kisebb kockákra vágni, hogy a botmixernek könnyebb dolga legyen.

Miután szép, krémes és sima, citromsárga színnel, akkor hozzáadjuk a sütőport, az olajat, és újabb 1 percig mixeljük. Ezután egy nagy tálba öntjük és habverővel vagy spatulával hozzákeverjük a kimért lisztet. (A liszteknél én általában keverek: 100 g fehér tönköly és 100 g sima búzaliszt, így táplálóbb - ízben ugyanaz!)

A formát (torta, kuglóf, szívecske vagy kocka) kiolajozom és kilisztezem, majd beletöltöm a masszát. Ekkor szoktam a tetejére tenni aszalt gyümölcsöket, magvakat, csokoládé kockákat. Előmelegített, 160 fokos sütőben, 50 percig sütöm. Miután megsült, rácsra teszem, langyosra hűtöm, ezután veszem ki a formából, és fejjel lefelé teszem egy műanyag felületre. Így szép sima lesz a teteje és az alja is.

Tipp: A süteményt érdemes leönteni olvasztott étcsokoládéval is. Ehhez azonban a magvakat a masszába keverjük, hogy sima legyen a torta felülete a csokoládébevonathoz.

Könnyed szerelembe esés

Örömmel jelentem, hogy a foglalkozás elérte célját: engem mind a legényfogó leves, mind pedig a tökéletes narancsos piskóta megfogott. A leveshez választott bort viszont később inkább a szerelempiskótához iszogattuk. Ennek ellenére, vagy éppen ezért persze azt gondolom, hogy a Lidlben, ezer forintért vásárolt 2018-as Bazaltkő Pinot Gris egy jó ár - érték arányú vétel, mindenképpen érdemes megkóstolni.

De hogy közelebb helyezzem az olvasóhoz a Valentin napi vintage csokorra emlékeztető címke mögé rejtett, egyébként rajnai palackba töltött tételt, tulajdonképpen egy badacsonyi szürkebarátról van szó. Nyilván a marketing indokolja, hogy a borászat a franciásan csengő pinot gris-t használja az itthon elterjedt magyar megnevezés helyett. Egyébként igazuk van, a fajta Franciaországból származik, testvérei a pinot blanc és a pinot noir, a pinot gris pedig tulajdonképpen utóbbi mutációja. Már csak a Bazaltkő elnevezést kell megmagyaráznunk, hiszen nem igazán találunk ilyen nevű borászatot az országban.

Nos, a Bazaltkő tulajdonképpen egy alap sorozat megnevezése, a termelő a badacsonyi Villa Pátzay Borbirtok, amely egyébként a tulajdonos Pátzay István vezetéknevére keresztelt klasszikus, dűlőszelektált és prémium borcsaládokkal is a piacon van – nyilván ezek más ligában játszanak, mint a Bazaltkő. Az egykor vulkánként működő Badacsonyon, gyönyörű környezetben fekvő pincészet egyébként boraival az igazi badacsonyi életérzést igyekszik felébreszteni bennünk, ami igazán nemes cél, jó lenne megfogalmazni egyszer, hogy milyen is az igazi badacsonyi életérzés.

Na de nézzük, hogy milyen a Bazaltkő Pinot Gris a legényfogó levessel! Nem lett telitalálat, valószínűleg a kukoricás alaplével felöntött leves édeskés alapíze miatt, ami nem passzolt tökéletesen tételünk kesernyés lecsengésével. Egyébként a kesernyés utóíz mellett karakterében abszolút felfedezhetők a badacsonyi bazaltos talaj miatti jellegzetes ásványos, sós aromák. A gyümölcsös jegyek viszont visszafogottak, inkább a mandula dominál. Nem túl testes bor, alacsony, 12 százalékos alkohollal, könnyedebb savakkal, kifejezetten jó ivású, szerethető.

Mindent összevetve előételek mellé, és egy kicsit revideálva magam, májgombóc leveshez ajánlom, de a bátrabbak megkóstolhatják Zsófi narancsos piskótájával is, mert azzal viszont nekünk ízlett. Valószínűleg a narancs finoman kesernyés aromája csengett össze a könnyed borral, így aztán a Valentin nap egyik tanulsága az lett, hogy az ellentétek néha vonzzák egymást.