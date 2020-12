Íme a 3 legfinomabb sós sütemény karácsonyra: egyféle tészta kell csak hozzá, kész főnyeremény

A karácsonyi készülődés néhány pontját ajánlatos leegyszerűsíteni (hiszen rengeteg van belőlük), ha ezt megtehetjük. A bejgli, halászlé, töltött káposzta, mákos guba, édes teasütemények éppen elég feladat nekünk, de ha egy téli estén leülünk a családdal, jól esik az aprósütemény mellé még egy kis sós is. A Gasztromesék legutóbbi részében egy egészségesebb verziót ajánlott erre Szarka Zsófi és Wurmbrandt András szerzőpárosa - mint látszik, pofonegyszerű, előre elkészíthető kis mennyiségben is, és bármeddig tárolható.

A titok mindig az írós-vajas tészta, ami az eltarthatóságot jelenti.

Manapság teavajnak hívjuk az „igazi vajat”, hideg vízzel készítjük, és késes robotgépben állítjuk össze. A lényeg azonban ugyanaz most is, mint régen: a vajastészta minél hidegebb marad sütés előtt, annál jobb. Íme a meglepően ízes, de nem zavaróan fűszeres ropogtatnivaló receptje, amiben érezhető a finom, igazi vaj!

3 tepsi sós sütemény

Hozzávalók

500 g liszt (fehér búzaliszt-süteményliszt, vagy fehér tönkölyliszt)

200 g vaj (82%)

150 g margarin

fél dl jéghideg víz

250 g túró (rögös)

150 g reszelt sajt (eidam, gouda, cheddar, ementaler)

1.5 kk só

fél kk őrölt bors

2 db tojás

1 gerezd reszelt fokhagyma

fél kk kurkuma (elhagyható)

Eszközök

késes robotgép

Elkészítés

A legfontosabb szabály: minden alapanyagot tartsunk hűtőben előtte való éjszaka! Egy nagyobb tálban összekeverjük a lisztet a sóval, borssal és a kurkumával. A kurkuma csupán egy trükk, amitől gyönyörű sárga színt kap a sütemény, ízében viszont nem változtat. A késes robotgépbe helyezzük a lisztet, belekockázzuk a hideg vajat, margarint, és vajasmorzsává mixeljük. Visszaöntjük a nagy tálba, kis mélyedést vájunk a közepére, abba öntjük a már felvert tojás, a hideg vizet, a túrót és a reszelt sajtot. Gyors mozdulatokkal összegyúrjuk. Ha nem fér bele a liszt mennyisége a robotgépbe, akkor felezzük meg a lisztet és a vajat is, majd két részletben daráljuk össze. A tésztát egy éjszakára tegyük a hűtőbe. Ha nem tudjuk másnap felhasználni, egy hétig is állhat felhasználásig a hűtőben.

Variáció 1

Hosszúkás rudat vágunk (kb. 20 cm), aminek a tetejét lekenjük tojással, majd lenmagot és datolyát aprítotunk, így tesszük a sütőbe. 190 fokon 25 percig sütjük.

Variáció 2

Kinyújtjuk, összehajtogatjuk, vastagabbra nyújtjuk újra, becsíkozzuk a tetejét egy késsel, apró pogácsaként kiszúrjuk, letojásozzuk és 190 fokon 25 percig sütjük.

Variáció 3

Kinyújtjuk a tésztát, kb. 20 cm-s szalagokat vágunk belőle és perecre hajtogatjuk. A két végét egyszerre, keresztben ráhajtjuk a csík középső részére. Lekenjük tojással, és mákkal vagy sajttal szórjuk. 190 fokon 25 percig sütjük.

Maradj velünk legközelebb is, és ismerj meg még több titkot a magyar gasztronómiából!

A Gasztromesék következő részében, szintén a karácsonyi készülődés jegyében, a tökéletes mákosguba nyomába eredünk. A mákos guba igazi klasszikus, a magyar konyhában méltán népszerű fogás, ami vendégváróként vagy desszertként is tökéletes. Most egy olyan receptváltozatot ismerhettek meg, ami alapján még dédanyáink készíthették ezt a finomságot.

Ha nem akarsz lemaradni, akkor tarts velünk a Gasztromesék következő részében is, hiszen Szarka Zsófi és Wurmbrandt András ezúttal a dédi tökéletes mákosgubáját mutatja be. Kövesd a pénteken megjelenő új részeket, és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!