Íme, nagyanyáink pillekönnyű fánkja: az sem titok többé, mitől lesz csodaszép szalagos

A régi időkben ezért is hívták a vízkereszt (január 6.) utáni heteket az Ördög ünnepének, amikor a férfiak szoknyát húztak, a hölgyek kacérabbak lettek, és csinosabbnál csinosabb maskarákba bújtak, az utcán hangoskodtak. Annyit ettek-ittak, amennyi csak beléjük fért, és nem ért véget hajnalnál előbb egyik mulatság sem.

De miért is eszünk fánkot farsangot?

A források szerint már az ókori rómaiak is ismerték a fánkot, s ők is ilyenkor tél végén, tavasz kezdetekor ették, ünnepelve a természet újraéledését. Az első mostani fánkot azonban a legenda szerint egy bécsi pék sütötte. A történet úgy szól, hogy annyira népszerű volt a bécsi pékség, hogy a pékné megunta a felháborodott és türelmetlen vevők hőbörgését, s egy darab kelttésztát akart a tömegbe dobni, ám azt elvétette és a tészta a forró olajba esett. Így készült el az első fánk (ami ezek szerint akár lángos is lehetett volna, de porcukrozták), amelyet az osztrákok Krapfennek hívnak. De franciák is rajonganak érte, állítólag amikor Maria Antoinette is megkóstolta, annyira ízlett neki, hogy utána a bálokon mindig csak ilyen finomságot szolgáltak fel a kedvéért.

Nem kell félni a sütésétől!

Nemcsak télvíz idején kívánunk rá erre az ízes, porcukoral meghintett finomságra, de farsang idején már-már kötelező magyar hagyomány, hogy legalább egyszer muszáj nekünk is enni belőle! Sokan azonban félnek nekiállni, túl bonyolultnak gondolják az elkészítését. Pedig egyáltalán nem az ördögtől való tészta a fánk, a szalagostól sem kell megijedni, csak pár apró trükk, és csodaszép fehér masni díszeleg a mi aranybarna tésztánk közepén is!

A Gasztromesék sorozat legutóbbi részében Szarka Zsófi és Wurmbrandt András elárulta a titkot is, hogyan készül a hagyományos fánk:

Mitől lesz szalagja a fánknak?

A cukrot fehéredésig keverjük a tojásokkal. Szaggatás után is hagyjuk keleszteni! Az alsó felét fedő alatt sütjük!

A titok: a tésztába rum kerül, hogy az olajat ’ kicsapja’ sütés közben. Így nem süllyed el, szalagos lesz, és habkönnyű, valamint hihetetlenül illatos fánkok születnek!

A tökéletes szalagos fánk recept

Hozzávalók (38-40 darabhoz):

600 g fehér búza finomliszt

4 tojás sárgája

csipet só

2 csomag vaníliás cukor

2 ek cukor

6 dkg vaj (82% – szobahőmérsékletű)

1 citrom reszelt héja (bio)

60 ml rum (nem rum aroma)

350 ml tej (2.8%)

40 g friss élesztő

500 ml étolaj a sütéshez

Tetejére: lekvár, porcukor

Elkészítés:

Az élesztőt kikeverem a vaníliás cukor negyedével, hozzáöntöm a langyos tejet és egy kiskanál lisztet, 20 percig pihentetem meleg helyen, letakarva. Kézi mixerrel kikeverem a tojások sárgáját a vaníliás cukorral, a kristálycukorral egészen fehéredésig, teljesen simára (5 perc), majd hozzáadom a rumot, reszelt citromhéjat, csipet sót és kidagasztom a kimért 60 dkg liszttel, élesztős tejjel (2 dkg ment az élesztőbe).

Lágy, könnyű tésztát kapok, ami már nem nagyon ragad, de csak amikor összeállt a kelt tészta, akkor adom hozzá a puha vajat, majd duplán letakarva 20 percig pihentetem. Újra átdagasztom és 45 percig kelesztem, szintén letakarva.

Enyhén lisztezett felületre kiborítom és ujjnyi vastagra, kizárólag a két enyhén olajos tenyeremmel kilapítgatom. Éles (szívecske, virág vagy akár csillag) formával kiszaggatom, újra letakarom és még 30 percig kelesztem.

Közepesen forró zsírban sütöm, az eddig felül lévő részével lefelé teszem bele a zsírba úgy, hogy közben a hüvelyk és középső ujjammal összecsippentem a közepét (összeérjenek az ujjbegyek), majd lefedem 2 percre, és közepes lángon sütöm. Amikor barnul az alja, megfordítom és fedetlenül 2 percig tovább sütöm.

Papírtörlőre szedem ki a fánkokat, majd amikor langyosra hűltek, őrölt eritrittel vagy klasszikus porcukorral szórom meg, a lyukakba pedig lekvárt teszek vagy akár csokoládéval csurgatom le.

