Kiderült a kalács titok: így készül az igazi, húsvéti fonott-foszlós kalács

A kalács nem maradhat el az ünnepi asztalról, hiszen mindennek lehet az alapja. Isteni kombináció az édeskés alap a sóssal, amiből nem lehet eleget készíteni. Önmagában is finom tud lenni, de vajjal, lekvárral is kiváló fogás. Nem beszélve arról, hogy egy sima kalács ízvilágát is fokozhatju, ha sonkát, tormát, sajtot és egy kis savanyúságot is elfogyasztunk hozzá.

Ha nagyot akarunk villanatani a családnak, ismerősöknak, vagy meglepnénk a szomszédot egy kosárka illatos kaláccsal, akkor érdemes időt szánni rá és saját kézzel elkészíteni. A vírushelyzet miatt, most amúgy is visszaszorult a személyes kommunikáció és a személyes érintkezések száma, így egy kis ajtóban felejtett figyelmesség, a legtöbb ember szívét meg tudja melengetni!

Most pedig lássuk, hogy készül az igazi, húsvéti fonott-foszlós kalács!

Hozzávalók:

1 kg finomliszt (átszitálva)

1db egész tojás + 1 db egész tojás a lekenéshez

420ml langyos tej (2.8%)

42 g friss élesztő

100 g porcukor

1 citrom reszelt héja

1 kk só

2 csomag vaníliás cukor

100 g olvasztott vaj (82%)

Elkészítés:

Az élesztőt egy kiskanál cukorral (a megadott cukormennyiségből) elkeverjük simára, felöntjük 1 dl tejjel, és hagyjuk, hogy 10 perc alatt felfusson. A lisztet átszitáljuk a porcukorral, vaníliás cukrokkal, majd a tojásokat felverve hozzáadjuk és felöntjükaz élesztős tejjel. Ezután alaposan kidagasztjuk, akár géppel, akár kézzel, 5-6 percen keresztül, folyamatosan. Közben hozzáadjuk a nem forró, de olvasztott vajat, és azzal is kidagasztjuk. Letakarva 35 percig kelesztjük. Ezután 9 egyforma részre osztjuk a tésztamennyiséget. Mindegyiket gömbölyű buciformában egymás mellé rakjuk, letakarjuk, és újabb 15 percig kelesztjük. Ezután egyesével, az ujjbegyünkkel kilapítgatjuk egy kicsit őket, behajtogatjuk, hogy henger alakot kapjak és elkezdjük hosszú szálra sodorni mindegyiket, egyforma hosszúságúra. Aki nem akar a fonással vesződni, az természetesen, bármilyen formára hajtogathatja.

A megfont, meghajtott kalácsot lekenjük egy felvert tojással, még 40 percig kelesztjük letakarás nélkül, majd sütés előtt újra lekenjük tojással és megszórjuk mákkal vagy mandulával. Előmelegített sütőben 170 fokon 20 percet, majd 150 fokon még 25 percet sütjük. A kisebb kalácsoknak elegendő 30-35 perc sütés, hogy ne száradjanak ki.

