Jön a gazdaságvédelmi akcióterv: mutatjuk, mire számíthatsz

A miniszterelnök felszólalásában elmondta, szerinte az Európai Unió helyzete nem túl rózsás, így a kormány célja az, hogy legalább 2 százalékponttal meghaladjuk az európai növekedést. Kiemelte: ezért hamarosan gazdaságvédelmi akciótervet jelent be a kormány.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a magyar gazdaság egyre jobban teljesít, a legdinamikusabban fejlődő gazdaságok egyike Európában Magyarország. Orbán szerint a költségvetés stabil, 7 éve teljesíti a költségvetési hiánycélt. Az adósság is csökkent, a GDP 71 százaléka alatt van, az EU számítási módja szerint is - fogalmazott a miniszterelnök.

A munkanélküliség 3,6 százalékon áll, ez a negyedik legalacsonyabb adat az EU-ban

- fogalmazott.

A szegénység elleni politikában is sikerekről beszélt Orbán: "az EU friss jelentése szerint 1,8 millió ember jött ki Magyarországon a szegénységből". Orbán Viktor emellett a családtámogatási programra is kitért, mint azt felsorolta: