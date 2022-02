A sárgabarack lekvár készítése házilag: így készül a sárgabarack lekvár héjával, egyszerűen!

A szilva és az eper mellett a sárgabarack a magyarok egyik kedvenc lekvár-alapanyaga, amit bármilyen süteményhez, édes főételhez szívesen elfogadunk egy kis édes kiegészítőként. Ahogy számos recepttípus, úgy a sárgabarack lekvár recept is többféle megközelítésben megvalósítható: a lehetséges alternatívák közé tartozik a sárgabarack lekvár készítése sütőben, illetve fazékban, emellett variálhatunk azzal is, hogy a sárgabarack lekvár készítése cukor nélkül, édesítőszerrel, vagy sima cukorral történjen-e. Cikkünkben eláruljuk, hogyan készül a tökéletes sárgabarack lekvár, mire figyeljünk a sárgabarack lekvár sütése, főzése során!

A sárgabarackról

A sárgabarack, avagy a kajszibarack általánosságban nyár elején érik, azonban fajtától függően változhat, hogy a gyümölcsök mikor válnak szedésre éretté. A kajszi akkor a legtökéletesebb lekváralapanyag, ha jó érett, azonban nem kell a gyümölcsöket túlérlelni sem. A sárgabarack lekvár igazi nyári csemege: felszolgálhatjuk önmagában kenyérhez, kalácshoz, ám a sárgabarack lekvár süteményekhez, tortákhoz is mennyei alapanyag, ha egy recept lekvárt ír elő.

Amellett, hogy elfogyaszthatjuk frissiben, el is tehetjük télire, hiszen a sárgabarack lekvár tartósítószer nélkül eláll hónapokon, sőt, akár éveken át. A sárgabarack lekvár készülhet fazékban és sütőben is – rajtunk áll, hogy melyik lekvárkészítési út a szimpatikusabb számunkra. Amennyiben nem szeretnénk sok cukrot bevinni a szervezetünkbe, akkor se aggódjunk: a sárgabarack lekvár készítése cukor nélkül is kivitelezhető, így diabetikus sárgabarack lekvár lesz belőle. Nézzük, hogyan történik a sárgabarack lekvár készítése házilag! Neked melyik sárgabarack lekvár recept válik be leginkább?

Hagyományos sárgabarack lekvár hámozás nélkül

A sárgabarack lekvár hozzávalói

5 kg sárgabarack

1 kg kristálycukor

A sárgabarack lekvár készítése

Receptünk szerint a sárgabarack lekvár hámozás nélkül készül (sárgabarack lekvár héjával), azonban ha a család így nem szereti, nyugodtan hámozzuk meg a barackokat. Erre a legegyszerűbb mód az, ha leforrázzuk őket, majd hideg vízbe tesszük a barackokat, így a héjukat könnyen le lehet húzni róluk. Magozzuk ki a barackokat és távolítsuk el a sérült részeiket, majd vágjuk őket cikkekre és tegyük egy nagy fazékba a cukorral együtt. Kislángon főzzük addig, míg a barackok teljesen szét nem esnek és a sárgabarack lekvár be nem sűrűsödik (1-2 óra). Előre alaposan megtisztított befőttes üvegekbe adagoljuk bele a lekvárt, állítsuk fejtetőre (10 perc), majd tegyük száraz dunsztba (alaposan csavarjuk papírba vagy szövetbe), hogy lassan, csak 1-2 nap alatt hűljenek ki. Ezután a sárgabarack lekvár mehet is a kamrába.

Sárgabarack lekvár készítése sütőben

A hozzávalók arányát tartva az előző receptben leírt módon készítsük elő a barackokat, azonban azokat fazék helyett terítsük szét egy mély tepsiben (cukor nélkül). 200°-ra előmelegített sütőben süssük a barackot addig, míg egészen szét nem esnek (kb. 1,5 óra), majd ha a gyümölcs már lágy, keverjük hozzájuk a cukrot. Tegyük vissza a cukros barackot a sütőbe 150°-ra és süssük további 30 percig, 6-8 percenként megkeverve. Amikor a sárgabarack lekvár állaga homogén, adagoljuk tiszta üvegekbe és tartósítsuk a fent leírt módon.

Diabetikus sárgabarack lekvár

A sárgabarack lekvár készítése cukor nélkül is történhet, hiszen a barack már önmagában nagyon cukros, dunsztolással pedig egyszerűen tartósítható. A fenti recept szerint készítsünk elő, majd főzzük meg fazékban, vagy süssük meg tepsiben a barackokat, míg azok teljesen szét nem esnek. Hogy teljesen natúron rakjuk-e el a barackot, hozzáadott cukor, édesítőszer és tartósítószer nélkül, vagy a cukoréval azonos mennyiségű édesítőszert adunk hozzá, az rajtunk múlik.

Ha a sárgabarack lekvár édesítőszerrel készül, akkor olyan anyagot használjunk, amit a cukorral egyenlő mennyiségben lehet adagolni – ilyen például az eritrit, vagy a nyírfacukor. Az édesítőt a sárgabarack lekvár főzés legvégén adjuk hozzá a lekvárhoz, mivel ezek nem karamellizálódnak. Ezután egyszerűen adagoljuk ki a lekvárt, fordítsuk fejjel lefelé, majd tartósítsuk dunsztolással, hogy a sárgabarack lekvár télire is elálljon.

