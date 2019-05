Ezeknél a bankoknál lehet igénybe venni a babaváró hitelt: itt a lista!

Hosszú listát közölt a Bank360 azokról a pénzintézetekről, amelyek megerősítették a portálnak, hogy indulnak a babaváró hitellel július elseje után. A pénzügyi kalkulációkkal foglalkozó oldal szerint nem csoda, hogy ennyi bank csap le a lehetőségre: az állam nem csak a kamatfizetést vállalja át egy gyermek születése esetén, de a tőke visszafizetését is a második és a harmadik gyermek megszületése után. Mindez nagyon erős garanciát jelent a bankoknak arra, hogy kamatostól látják viszont a pénzüket, azaz érdemes lesz a fiatal családoknak így hitelezni.

A Bank360-nak az alábbi pénzintézetek erősítették meg, hogy indulnak a babaváró hitellel a jogszabály július elsejei hatálybalépését követően:

Erste Bank Raiffeisen Bank MKB Bank K&H Bank Budapest Bank Takarék Csoport Sberbank Gránit Bank UniCredit Bank OTP Bank

Változó ugyanakkor, hogy melyik bank mikortól teszi elérhetővé a termékpalettájában az új konstrukciót. A jogszabály hatálybalépésével egy időben várhatóan igényelhetünk az

Erste Banknál, UniCredit Banknál, Gránit Banknál, K&H Banknál, Raiffeisen Banknál Budapest Banknál, Takarék Csoportnál, és a Sberbanknál.

Egy hónap van hátra, de kész termék még nincs

A Bank360 ugyanakkor több forrásból is úgy értesült, hogy még messze nem egyértelmű a bankoknak, mire számíthatnak a konstrukcióval kapcsolatban, és a jogszabályi keretek végleges ismertetésére várnak, például az állami kezességvállalás pontos feltételeire. Több pénzintézet is azt jelezte, hogy a termék véglegesítése még odébb van, a kidolgozás jelenleg is folyik.

Az viszont egyértelmű, hogy hatalmas lesz az érdeklődés az új termék iránt: júliusban a bankok egyenként több száz, akár ezres nagyságrendű igénylésre számítanak, különösen azon kismamák körében, akiknél közeleg a szülés időpontja.

Már elérhető a babaváró kalkulátor

“A babaváró hitel iránt érdeklődőknek több mint 30 napjuk van még arra, hogy alaposan átgondolják, tényleg érdemes-e kihasználniuk a támogatást, hiszen kihagyhatatlan lehetőség az akár 10 millió forintos állami támogatás, ugyanakkor szigorú feltételeknek kell megfelelni. A döntésben nagy segítséget jelenthet a Bank360 nemrégiben elindult babaváró hitel kalkulátora, amellyel gyorsan kiszámolható, hogy mire számíthatunk a visszafizetés során” - mondta el Veres Patrik, a Bank360 szakértője.

A kalkulátor alapján például kiderül: ha valamilyen oknál fogva mégsem felelünk meg a feltételeknek és kamatostól kell visszafizetnünk a hitelt, a teljes visszafizetendő összeg végül 18,5 millió forintnál is több lehet.

Nem csak kalkulálhatunk az oldalon, de a jogosultságunkat is ellenőrizhetjük a Bank360 és az Erste Bank közös jogosultság ellenőrzőjével, amely a jelenleg ismert, Magyar Közlönyben szereplő feltételek alapján állapítja meg, hogy megfelelünk-e a kritériumoknak. Ha tehát a kalkuláció eredményei egyeznek a várakozásainkkal és a jogosultsággal sincs probléma, legalább hét olyan pénzintézetnél megkezdhetjük az igénylési folyamatot július elsejével.