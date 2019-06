Szétcsúsznak a napjaid? Így vedd vissza az irányítást!

Sokszor fel sem tűnik, ha lefekvés előtt is rápillantunk a telefonunkra, csekkolva, hogy nem érkezett-e meg a várt munkahelyi e-mail. Jellemző az is, hogy még egy kiránduláson, vagy meghitt vacsorán sem halkítjuk le a mobilt, nehogy lemaradjunk valami fontosról. A tapasztalatok szerint ugyanakkor fontos lenne, hogy legyen lehetőségünk rendszeresen teljesen kikapcsolni, és önálló időt tölteni barátokkal, családtagokkal, vagy a hobbinkkal foglalkozni. Tóth Réka, a Perfekt Zrt. szakértője szerint, mivel a jelenlegi túlzsúfolt környezet és a munkahelyünk folyamatosan a figyelmünket igényli, érdemes néhány saját praktikát alkalmazni, amelyek segítségével kiegyensúlyozottabbá tehetjük munkánk és magánéletünk viszonyát.

1. Helyzetfelmérés: lista a napi rutinról

A naplóvezetés jó kiindulópont: így képbe kerülünk azzal, mi a fontos számunkra, mely területekre érdemes több időt fordítani. Vezessünk tevékenységnaplót néhány hétig, írjuk össze, mi mindent csináltunk, majd ennek alapján alakítsunk ki tágabb kategóriákat: például család, munka, továbbtanulás, sport, hobbi. A tapasztalatokat követően nézzük meg, mivel mennyit foglalkozunk, és jelöljük, mi az, amit hangsúlyosabbá szeretnénk tenni. Az összesítés segítségével talán számukra is sokkal tisztább lesz majd, hogy min kell változtatnunk.

2. Digitális detox: hátrébb a mobilokkal

Sokféle apró trükk van a digitális világból történő kiszakadásra, és személyfüggő, hogy kinek melyik jön be. A szakértő szerint kezdetnek mindenképpen jó módszer lehet, ha a mobilunk bejelentkező képernyőjét „biztos fontos?” feliratra változtatjuk, ami minden alkalommal figyelmeztet, hogy talán nem az életünk múlik rajta, ha nem nézzük meg. Meghitt alkalmakkor, vagy például kedvenc tevékenységünk idejére érdemes nemcsak lehalkítani, hanem ki is kapcsolni a telefont. Így vibrálással vagy fényeffektekkel sem figyelmeztet bennünket, hogy lemaradtunk az évszázad híréről. Emellett ellenőrizzük a heti aktív képernyőidőt, amelyről sok mobil ad tájékoztatást, és ha kiugróan növekedni kezd, azonnal kezdjünk a visszaszorításába! Persze, a családtagok, közeli barátok, hozzátartozók hívása mindig fontos lehet, így érdemes a telefon kontaktlistájában olyan szűk csoportot létrehozni, melynek tagjai bármikor elérnek minket, ha például krízishelyzet lenne.

3. Képzés: hasznosan töltött énidő

Csoportosítsuk át a munkára szánt energiát, és tűzzünk ki magunk elé új szakmai célokat! A tapasztalatok szerint a saját döntés alapján elvégzett képzésekben a résztvevők különösen motiváltak, és sokan saját énidőként élik meg a tanfolyamon töltött órákat. A Perfekt szakértője szerint az OKJ-s képzések gyakorlatias megközelítésűek, és a munkaerőpiacon is keresett szakmákat kínálnak. Mivel rugalmas időbeosztásban is elvégezhetőek, különösen kedveltek azok körében, akik valamilyen szakmai változásban, fejlődésben gondolkodnak. A képzés egyben környezetváltozás is, új embereket és új nézőpontokat ismerhetünk meg, ami javítja az önismeretünket, így segítheti a munka-magánélet egyensúly megteremtését.