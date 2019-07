Egyre népszerűbbek a vidéki egyetemek: a fővárosiakkal is felveszik a versenyt

Tovább nőtt a Debreceni Egyetem népszerűsége

Szilvássy Zoltán rektor csütörtökön a felsőoktatási felvételi eredményekről tartott sajtótájékoztatón elmondta azt is: az angol nyelvű képzésekre 2007 külföldi hallgatót vettek fel, számuk 10 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az idei naptári évben a Debreceni Egyetemre felvettek száma összességében már meghaladta a tízezret, amire az egyetem történetében még nem volt példa - tette hozzá a rektor.

Bács Zoltán, a DE kancellárja bejelentette: a Neumann János Egyetem szolnoki gazdálkodási kara kiválik az intézményből és beolvad a Debreceni Egyetembe. A DE új szolnoki campusán 270 elsőéves kezdi meg a tanulmányait szeptemberben.

Bartha Elek oktatási rektorhelyettes a részleteket ismertetve kiemelte: idén az orvos- és egészségtudományi, a gazdaságtudományi és a pedagógusképzés, valamint a műszaki tudományok volt a legnépszerűbb képzési terület. A legtöbb elsőévest a gazdaságtudományi, a bölcsészettudományi, a gyermeknevelési és gyógypedagógiai, a természettudományi és technológiai, valamint műszaki kar iskolázza be a 2019-2020-as tanévre.

A műszaki karra mintegy 40 százalékkal több elsőévest vettek fel, mint tavaly (számuk 439-ről 611-re nőtt), ami jól tükrözi, hogy a térségi iparfejlesztés eredményeként jelentősen nőtt a műszaki végzettségű szakemberek iránti igény.

A legmagasabb, 460 volt a ponthatár az osztatlan, nappali tagozatos, államilag finanszírozott angol nyelv és kultúra - olasz nyelv és kultúra tanára szakon. A kommunikáció és médiatudomány, valamint a jogász államilag finanszírozott nappali képzésén legalább 440 pontot kellett elérni, míg a pszichológia alapképzés állami ösztöndíjas nappali tagozatán 436 pontra volt szükség a sikeres felvételihez - ismertette a rektorhelyettes.

Bartha Elek tájékoztatása szerint öt új szakot indítanak szeptembertől: a hallgatók romológia alapszakon, lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki alapszakon, kulturális mediáció mesterszakon és - új duális képzésként - vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzésben kezdhetik meg a tanulmányaikat Debrecenben.

Pósánné Rácz Annamária, az egyetem oktatási igazgatója jelezte: a pótfelvételi eljárásban egy önköltséges szakra jelentkezhetnek a hallgatók, de kivételként az országban egyedül állami ösztöndíjjal támogatott ápolás mesterszakra is lehet jelentkezni a pótfelvételi keretében a Debreceni Egyetemre.

Megőrizte pozícióit a Pannon Egyetem a vidéki intézmények közt

Stabilitás jellemzi a Pannon Egyetemet a felvételi adatok alapján, az intézményben 1977 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptembertől - közölte az egyetem rektora csütörtökön sajtótájékoztatón, Veszprémben.

Gelencsér András hangsúlyozta: a Pannon Egyetem felvételi eredményeit többéves visszatekintésben is stabilitás jellemzi a demográfiai trendek és a fővárosi felsőoktatási intézmények vonzerejének növekedése ellenére is.

Balogh Ágnes oktatási és akkreditációs ügyekért felelős rektori megbízott a felvételi eredményekről elmondta: az 1977 hallgató 64 százaléka nappali, 36 százaléka levelező tagozaton kezdi meg tanulmányait. A felvettek közül 1296-an alapszakra, 283-an mesterszakra, 29-en osztatlan képzésre és 369-en felsőoktatási szakképzésre nyertek felvételt, közülük 1620-an állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak.

A legtöbb hallgató - a felvettek csaknem harmada, 686 diák - a gazdaságtudományi kar képzéseire került be, a szakok közül pedig a műszaki informatikai kar programtervező informatikus alapszakja lett a legnagyobb létszámú, ide 115 hallgatót vettek fel. A mesterszakok közül a legtöbben, 27-en a modern filológiai és társadalomtudományi kar mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszakának levelező tagozatára jutottak be.

A legmagasabb felvételi ponthatár, 462 pont a modern filológiai és társadalomtudományi kar nemzetközi tanulmányok alapszakának nappali tagozatán volt. Navracsics Judit, a modern filológiai és társadalomtudományi kar dékánja kiemelte: idén három új szakot akkreditáltak - kommunikáció és médiatudomány, valamint a közösségszervezés alapszakok és a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak -, melyek Veszprém 2023-as Európa kulturális fővárosi eseménysorozatára való felkészülésben is hasznosak lehetnek. Hozzátette: Kőszegen nemzetközi tanulmányok angol nyelvű mesterképzést is indítanak.

Hatéves rekord a Miskolci Egyetemen

Hatéves rekordot döntött a Miskolci Egyetemre (ME) 2019-ben felvettek száma, megközelítve a 2500-at. A felsőoktatási intézmény azt közölte, a felvett hallgatók száma a tavalyihoz képest több mint 5 százalékkal emelkedett. Az egyetem karaira 2019-ben összesen 5381-en jelentkeztek, közülük ezidáig 2432-en nyertek felvételt, ami a jelentkezők 45 százaléka.

A tavalyi 1776-hoz képest idén 1899 fiatal lesz állami ösztöndíjas, ami a felvett hallgatók 78 százaléka.

A közleményben kitértek arra, hogy továbbra is nagyon sokan vannak meggyőződve az ME-n szerzett diploma munkaerőpiaci értékéről, amit az a tény is alátámaszt, hogy tavalyhoz hasonlóan most is meghaladja a félezret az önköltséges képzésre felvettek száma.

Az egyetem közölte: a régió tudásközpontjaként továbbra is küldetésének tekinti, hogy kiválasztott képzéseit az arra igényt bejelentő észak-magyarországi településeken "házhoz vigye". A 2019-2020-as tanévben ennek megfelelően folytatódnak a kihelyezett képzések Ózdon és Sátoraljaújhelyen.

Ózdon a gépészmérnöki és informatikai kar mérnökinformatikus szakja indul újra, Sátoraljaújhelyen pedig az egészségügyi kar ápolás és betegellátás, valamint egészségügyi gondozás és prevenció szakján lesznek elsőéves hallgatók. A felvételi eljárás során felkínált szakok döntő többségét az egyetem a pótfelvételi eljárásban is meghirdeti.