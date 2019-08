Fontos határidő közeleg: itt az utolsó esély a magántanulói státuszra

A lap megírta, hogy az Oktatáti Hivatal (OH) tájékoztatót tett közzé a magántanulói jogviszony megszüntetése kapcsán, melyben a leggyakoribb kérdéseket foglalták össze. Magyarországon nyolcezer magántanuló van, vagyis az iskolán kívüli tanulás a köznevelésben tanulók kevesebb mint egy százalékát érinti. A tájékoztatóban megállapították, hogy semmilyen teendője sincs azoknak, akik korábban már megkapták a magántanulói státuszt. Az engedélyezés korábban intézményi szinten történt, és továbbra is az igazgatók fognak dönteni abban az esetben, ha augusztus 31-ig nyújtják be a magántanulói jogviszonyra irányuló kérelmet. Aki azonban szeptember 1-jétől nyújtja be a kérelmet, annak az OH fogja elbírálni a magántanulói státuszt felváltó egyéni munkarend kérelmét.

Jelenleg nincs teendőjük azoknak, akik határozatlan időre, azaz a 2019/2020-as vagy az azt követő tanévre vonatkozóan már magántanulói státusúak

– írja a tájékoztató, amely kiemeli: "az OH 2020 szeptemberéig felülvizsgálatot folytat le minden érintett esetében, és hivatalból dönt arról, hogy 2020 ősze után is fennállhat-e az egyéni munkarend. Hozzátették: a várható felülvizsgálatok miatt már nem indokolt 2020-nál hosszabb időre szóló engedélyt adni azoknak sem, akik most, az utolsó pillanatban nyújtanak be kérelmet."

Hozzáfűzték, hogy a felülvizsgálatig továbbra is minden érintett távol maradhat az órákról a következő tanévben is, viszont azok a tanulók, akik szep­tember 1-je után első alkalommal folyamodnának az egyéni tanrend kérelmezéséhez, addig kötelesek látogatni az órákat, amíg meg nem születik a státuszukkal kapcsolatos hivatalos döntés.

Megjegyzendő, hogy eddig is az iskolába járás volt a főszabály, a magántanulói jogviszony kérelmezésére egyedi, indokolt esetekben volt vagy lett volna lehetőség. Megfelelő indok alapján az új szabályozás szerint is adható egyéni munkarend

– szögezte le az OH. Leírták, hogy a kérelmek elbírálásakor azt fogják vizsgálni, hogy a diák egyéni adottsága, sajátos helyzete, illetve fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös-e az egyéni munkarendben történő tanulás. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén szakértői bizottság szakvéleményét is kikérik, tartós betegség esetén pedig a szakorvosi igazolást fogják megvizsgálni.

Fontos változás lesz, hogy míg eddig a tanév során bármikor lehetett kérelmezni a magántanulóságot, az egyéni tanrend csak az adott tanév első napját megelőző június hónap 15. napjáig igényelhető.

A tájékoztatóban kitérnek a külföldön tartózkodó diákokra is, akiknek egyelőre szintén nincs teendőjük, a felülvizsgálat miatt előbb-utóbb úgyis megkeresik őket. Aki olyan külföldi országban tanul, ahol az oktatás tartalmi szabályozása nem tér el jelentősen a magyar rendszertől, annak az itthoni tanulmányai szüneteltetése alatt nem kell osztályozóvizsgákat tenni. A hazatérést követően az intézményvezető dönt a kint végzett tanulmányok beszámításáról, bár adott esetben szükség lehet különbözeti vizsgákra.

Az egyéni tanrend kapcsán a Magyar Nemzet által megkérdezett tanügyigazgatási szakértő arra hívta fel a figyelmet: "az új szabályok szerint ha a diák neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozóvizsgán vagy kétszer nem teljesíti a tanulmányi követelményeket – tehát lénye­gében megbukik –, akkor az iskola igazgatója értesíti az Oktatási Hivatalt, és a diákot a következő félévtől iskolába járásra kötelezik."

Az osztályozóvizsga szigorításával kapcsolatos szabályokra nyilvánvalóan azért volt szükség, mert sok magántanuló az értesítés ellenére nem jelent meg a kitűzött osztályozóvizsgákon, visszaélve ezzel a törvény által biztosított lehetőségekkel, így nehéz helyzetbe hozta iskoláját és tanárait

– mondta Petróczi Gábor, a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatója, aki szerint azért volt szükség az engedélyeztetés OH-hoz telepítésére, mert az intézményvezetők sok esetben engedélyeztek olyan „problémás” tanulónak magántanulói jogviszonyt, akit nem vagy nehezen tudtak szocializálni az iskolában.