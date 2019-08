Drága hónap vár a magyar családokra: nincs mese, fizetniük kell!

Mához három hétre kezdődik a 2019/20-as tanév, a gyerekek általában izgatottan - vagy nem - várják az iskolát, azonban a szülőknek igen nagy anyagi terhet jelenthet az iskolaszerek beszerzése. A legnagyobb kiadásra az első osztálynál kell számítaniuk a családoknak, főleg akkor, ha a csemetének nincs idősebb testvére, akitől megörökölhetné az iskolaszereket.

Bizonyos fokú anyagi könnyebbséget jelenthet a családok számára, hogy a törvény szerint a 2019/20-as tanévben a köznevelési intézmények 1-9. évfolyamos tanulók számára térítésmentesen biztosítják a tankönyveket. Az általános iskolások - és már a gimnázium első évfolyama is - tehát idén is ingyenesen juthatnak hozzá a tankönyvekhez.

Mivel a rendelet ezeket a könyveket a „tartós tankönyvek” csoportjába sorolja, a tanulók az év végeztével kötelesek ezeket visszaszolgáltatniuk. Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek, melyek értelemszerűen nem használhatóak fel újra. A törvény szerint a munkafüzetekhez hasonlóan nem kell visszaszolgáltatni a tanév végeztével az 1. és a 2. évfolyam tankönyveit, ez alól csupán az énekkönyv jelent kivételt.

Bár a tankönyvek árával már kevésbé kell számolniuk a szülőknek, azonban sok olyan felmerülő költség akad, ami még így is megterheli a családi kasszát. Évkezdés előtt minden iskola kiadja azoknak az eszközöknek a listáját, melyekre a diákoknak feltétlen szükségük van ahhoz, hogy eredményesen tanulhassanak. Mutatjuk, hogy tavaly, egy elsős diáknak milyen eszközöket kellett beszereznie az évkezdéshez, és bár a lista minden intézmény esetében eltér valamelyest, a különbség általában csekély.

Füzetek: 6 db vonalas füzet, 6 db vonalas füzet,4 db négyzetrácsos füzet, 3 db A/4-es dosszié, 1 db énekfüzet.

Matematika: kétoldalas tükör, 1 doboz korong, műanyag óra, 1 csomag pálcika, 1 doboz logikai készlet, 3 darab különböző színű dobókocka, játékpénz borítékban.

Rajz: 30 db rajzlap, 20 db hurkapálca, 1 db 4B-s ceruza, 2 csomag 20x20 cm-es, fehér hátoldalú, színes lap, 2 csomag A/4-es, színes lap, 12 színű színes ceruza, 12 színű vízfesték, 6 színű tubusos tempera, ecsetek (4, 6, 10), egyszínű gyurma, zsírkréta, 50x30-as viaszos vászonterítő, szivacs, olló, cellux. Technokolt rapid és stiftes ragasztó.

Testnevelés: póló, melegítő, rövidnadrág, tornacipő, zokni.

Egyéb: vonalas üzenőfüzet, leckefüzet, 1 csomag fénymásolólap, 5 csomag írólap, 2 tekercs színes krepp papír, 2 db színes kartonpapír, váltócipő, ünneplőruha, műanyag pohár, 3 csomag zsebkendő, 1 csomag szalvéta, 1 WC-papír.

Az iskolai eszközök igen széles árskálán mozognak, ez szinte minden írószernél megfigyelhető. A díszesebb iskolaszerek akár többszörösébe is kerülhetnek a legolcsóbbaknak, pedig sok esetben nincs nagy különbség a minőségben, azonban a füzet borítója, vagy a hátizsákra nyomtatott mesehősök mintái hatalmasat dobnak az áron. Kivételt képeznek ez alól a rajzeszközök, mivel ezeknél ténylegesen nagy különbség van a minőségben: míg a legolcsóbb színes ceruzák alig fognak, vagy csak halvány színeket érhetünk el velük, addig a márkás ceruzáknak sokkal szebb színük van, és érdemben lehet velük dolgozni.

Ahhoz, hogy lássuk, mennyire nagy árkülönbségek vannak az írószerep piacán, nézzünk, néhány konkrét példát, melyeket elsősorban a nagyobb üzletláncok kínálatából válogattunk, mely itt megtekinthető. Minden diáknak szüksége van füzetekre, általában vonalasra, kockásra és simára is. A legolcsóbb kis alakú füzetek 99 forint körüli áron kaphatók, ezek között vannak kétszínű borítós, de fotókkal díszített darabok is, azonban ha gyermekünk rajong egy meseszereplőért, és beadjuk a derekunkat, a füzet ára közel a duplájába, vagy triplájába is kerülhet a legolcsóbbnak.

Az A4-es füzetek valamivel drágábbak, az árkülönbségek itt is hatalmasak, ez attól is függ, hogy fűzött, vagy spirálfüzetet választunk. Míg előbbi olcsóbb, az utóbbiban általában több lap található, és praktikusabb is, hiszen könnyedén kitéphetünk belőle lapokat. A spirálfüzetek 180 forint körüli áron kezdődnek, de a díszes borítóval az ár is emelkedik; akár 500 forintot is elkérhetnek egy divatosabb darabért.

Minden kisiskolásnak rendelkeznie kell ceruzákkal, mind grafittal, mind színessel, az árak itt is igen változatosak. A grafitceruzának darabja megtalálható a boltokban 22 forintért is, de egy márkásabb már 179 forintba kerül. A színes ceruzák tekintetében is érdemes tüzetesen megvizsgálnunk a kínálatot: egy 12 színből álló csomag 600 forintba kerül, de ha kicsit jobban körülnézünk, 800 forintért már 24 színű szettet is vásárolhatunk, természetesen ebből a kiszerelésből is van drágább, ami több mint dupla annyiba kerül: 1790 forintért árusítják. Hasonló a helyzet a golyóstollaknál is: egy 4 darabos csomag kerülhet 250 forintba, de akár 700 forintba is, míg a különlegesebb, mintás tollaknak darabja 129 forinttól kezdődik.

Az alsó tagozatos diákoknál igencsak megdobja a költségeket a matekórára, rajzórára és technika órára szükséges eszközök. A matematikánál a legdrágább általában a körző: egy olcsó szett 680 forint, de a minőségibb termékek ára az 1500, sőt a 3000 forintot is elérheti.

A rajzlapokat általában 10, vagy 12 ívben csomagolják, a legjobb ár 10 forint laponként, de van ugyan ilyen tulajdonságokkal rendelkező rajzlap 15 forint / darabért is, tehát akár másfélszeres árat is fizethetünk, ha nem vesszük észre a legolcsóbbat. A ragasztók és gyurmák is igencsak megdobhatják a költségeket, bár ezeknél nem olyan nagy az árkülönbség, mint az írószereknél. A 200 grammos kiszerelésű gyurmák 400 forint körül mozognak, míg a ragasztók, például a Technokol rapid, amihez általában ragaszkodnak a technika tanárok 200-300 forint közötti áron vásárolható meg.

Igen nagy pluszköltséget jelent az ünneplő ruházat megvásárlása is, nem is gondolnánk, hogy milyen drágák lehetnek ezek a ruhadarabok, ha nem a legolcsóbbat vesszük meg. Egy nagy áruházláncnál, lányok esetében például egy ünneplő felső 2490, egy szoknya 2290, egy harisnya 199, egy pár cipő pedig 1290 forintba kerül, ez összesen 6269 forintot tesz ki. A fiúk sem járnak jobban: egy ing 1790, egy nadrág 1790, egy pár cipő 3690 forintba kerül, ezekért a szülőknek összesen 7270 forintot kell fizetniük.

Ezekből az árakból kiindulva a szülőknek mindenképp érdemes felállítaniuk egy fontossági sorrendet,

aszerint, hogy szerintük miből érdemes márkásat – vagy divatosabbat – venni, és miből nem. Az iskola által előírt tanszereken kívül azonban még sok mindent be kell szerezniük a szülőknek, ahhoz, hogy gyermeküknek ténylegesen meglegyen mindene az iskolában. Ilyenek a legalapvetőbb kellékek, mint például az iskolatáska.

Az iskolatáska sok családnál igen nagy fejtörést okoz, hiszen azok minőségükben és árukban is igencsak eltérhetnek. A nagy üzletláncok árait vizsgálva az derül ki, hogy 2500 forinttól 10000 forintig terjedően lehet válogatni a hátizsákok közül. A nagy árkülönbségek között igen nehéz kiigazodni, ezért mindenképp érdemes alaposan megvizsgálni a táskákat. Sokuknál jól látszik, hogy minőségükben nem térnek el az olcsóbb daraboktól, a plusz költséget csupán a rányomtatott mesefigurák indokolják, azonban találhatunk masszívabb darabokat is, melyek több évig is bírni fogják a gyűrődést. A tolltartók árai is igen változatosak, míg az olcsó, „bedobálós” változatok 500-1000 forint körüli áron kelnek el, addig a komolyabb, több emeletes darabok ára akár 3500-4000 forintra is rúghat.

Amennyiben gyermekünk most kezdi az első osztályt, lehet, hogy még ezeken felül is vásárolnunk kell néhány dolgot. Amennyiben nincs a gyermeknek íróasztala, széke és asztali lámpája, ezek megvásárlása is elkerülhetetlen. Ezek esetében azonban jó hír, hogy egyszeri kiadást jelentenek, azaz gyermekünknek nem kell másikat vásárolunk tanulóévei alatt, sőt, ezeket megörökölhetik később a kisebb testvérek is.

Mint láthatjuk, az iskolai bevásárlásnál rengeteg tényező közrejátszik, attól függően, hogy mennyire márkás és divatos termékeket vásárolunk, illetve attól is, hogy van-e nagyobb testvér, akitől a kicsi örökölhet iskolaszert. Mindent összevetve, nagyon spórolósan egy általános iskolás gyermek iskolakezdése 10-15 ezer forintba kerül, azonban, ha első osztályos, akkor ez az összeg inkább 20-25 ezer forint körül mozog. Az iskoláztatásra szánt összeg természetesen nagyban függ a gyermekek számától is. A Pénzcentrum tavalyi cikke szerint 3-4 gyerek esetében akár 30-120 ezer forintig terjedő összegre is rúghat a beiskoláztatás teljes költsége.

Hazánkban sok családnak igen nagy anyagi terhet jelent az iskolaszerek beszerzése, főleg abban az esetben, ha csak egy szülő neveli a gyermeket. Épp ezért, nem példa nélküli, hogy az augusztusi időszakban a szülők a bankokhoz fordulnak, mert csak személyi kölcsönből tudják kifizetni az iskolakezdés költségeit.

Érzékelhető, hogy nyáron nagyobb arányban keresik az ügyfelek a fiókokat személyi kölcsön igénnyel, de ez önmagában nem kizárólag az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásokkal hozható összefüggésbe, hiszen sokan ekkor házasodnak, vásárolnak gépkocsit, vagy végeznek otthon kisebb felújítást.

– mondta el megkeresésünkre a Takarék Csoport.

De vajon mekkora összegeket vesznek fel a családok, hogy fedezni tudják az iskolakezdést? A Takarék Csoport szerint az iskolakezdéssel kapcsolatban ilyenkor már jelentkeznek a lakhatási költségek, sok esetben ilyenkor kell letenni az albérletek 2-3 havi kaucióját, ez pedig befolyásolja a hiteligény nagyságát is. Az ebben az időszakban igényelt hitelösszegek némileg magasabbak, átlagosan 1-1,5 millió forint közöttiek.

Mint megtudtuk, az ebben az időszakban a felvett hitelösszegek nőttek az elmúlt évekhez képest, ez több tényező együttes hatásának tudható be. Alacsony kamatkörnyezetben végig fix törlesztőrészletű személyi kölcsönök dominálnak a piacon, tehát az igénylők alacsony kockázat mellett jutnak forráshoz. Bár az elmúlt években nőttek a bérek, de párhuzamosan az albérleti árak is nőttek, ami az iskolakezdés és a tanulmányok folytatásának egyéb kiadásaival együtt indukálhatja a felvett hitelösszeg emelkedését.

Amennyiben hitelt kell felvennünk az iskoláztatás miatt, nem érdemes felelőtlenül döntenünk, hiszen a törlesztés akár évekre is elhúzódhat, és igen nagy anyagi terhet jelenthet a későbbiekben. A Takarék csoport azt javasolja, hogy mindenki egyénileg mérlegelje a lehetőségeit és általános megállapítások alapján hozott pénzügyi döntés helyett egyeztessen a Takarék Csoport munkatársaival, hogy megtalálhassák azt a személyre szabott legkedvezőbb megoldást céljaik megvalósításához, ami a teljesítőképességüket sem haladja meg.