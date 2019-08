Ezen a vidéki településen ment férjhez titokban a Drága örökösök sztárja

A sztárpárnak fontos a természet közelsége, így nem csoda, hogy szerelmüket is ilyen környezetben akarták megünnepelni.

Azonos volt a az elképzelésünk arról, hogy milyen legyen a nagy nap. Kötetlen, laza, mezítlábas esküvőt szerettünk volna, ahol mindenki otthon érzi magát, és fesztelenül együtt lehetünk. Fontos volt az is, hogy távol legyünk a város zajától, egy olyan nyugodt környezetet szerettünk volna, ahol valóban tudunk találkozni egymással. Szerencsére végül minden úgy sikerült, ahogy azt megálmodtuk. A dekoráció nagy részét Sisa maga készítette a barátainkkal, számos szívünknek kedves tárgyat, családi emléket is magunkkal vittünk. Az előkészületekben segített az összes barátunk, hogy még otthonosabbá varázsolja az amúgy is gyönyörű helyszínt. Természetesen nagyon sok színészbarátunk is velünk volt

– mesélte a bulvármagazinnak az újdonsült férj, Jaskó Bálint.