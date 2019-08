Problémás lehet a fizetés: itt vannak a rezsiutalvány buktatói

Ahogy a portál írja, van néhány pont, amire érdemes figyelni, ha használni kívánjuk a rezsiutalványokat. Elég összetett a dolog, van néhány fizetési feltétel, amiről érdemes tudni.

Ha a kapott utalványt a postán, a csekkek befizetésére használjuk fel, akkor érdemes azt tudni, hogy nem kapunk belőle visszajárót. Ezért a csekkeket érdemes úgy befizetni, hogy a rezsiutalványok pont kitegyék a fizetendő összeget. Azt is szem előtt kell tartani, ha nem elég az utalványunk, akkor csak készpénzzel tudjuk pótolni, bankkártyával nem egészíthetjük ki.

Viszont, ha közvetlenül a gáz- vagy áramszolgáltatónál fizetünk az utalványokkal és az értékük több mint a fizetendő összeg, akkor jóváríják a túlfizetést a következő számlán. Összességében elmondható, hogy aki 3000 forint alatt fizeti számláját, annak érdemesebb a szolgáltató ügyfélszolgálatát felkeresni vagy esetleg több csekket összevonva a postán befizetni őket.

A rendeletben arról nincs szó, hogy azok, akik csoportos beszedéssel vagy átutalással fizetik a számlákat, hogy tudják felhasználni az utalványokat. További probléma az is, hogy csak egyszer kézbesíti az utalványokat a postás, így ha nem veszi át a jogosult, akkor tíz napon belül be kell mennie a postára és személyesen kell felvennie. Ha erről is lemarad valaki, akkor viszont már csak a Magyar Államkincstárnál érhetők el az utalványok.