Ezt rengeteg szülő elrontja: súlyos következménye lehet a pazarlásnak

Legkorábbi források szerint már az ókori egyiptomiak, az aztékok és a rómaiak is igyekeztek megoldást találni a gyermekek pelenkázására, akkor még állati bőrdarabokkal, szőrmékkel vagy éppen növények leveleivel helyettesítették a modern kor egyik innovációját. A XIX. században jelentek meg először a mosható textilpelenkák, amelyeket a XX. században eldobható társaik követtek, amelyek bár lényegesen kevesebb odafigyelést igényelnek az anyukák részéről, lévén nem kell bajlódni azok tisztításával, sokkal nagyobb az általuk okozott környezetszennyezés mértéke.

A brit környezetvédelmi ügynökség 2001 és 2002 között végzett felmérése azt állapította meg, hogy egy gyermek 2,5 éves koráig elhasznált pelenkamennyiség megközelítőleg akkora terhet ró a környezetre, mint 2100-3500 kilométernyi autózás.

A mai modern mosható pelenkák ellenben nemcsak szépek és divatosak, akár több százezer forintot is megspórolhatnak vele a háztartások, ráadásul 100%-ban újrahasznosíthatóak. A 2010-es évek előtt azonban a magyarországi anyukák számára jóval korlátozottabb volt a mosható darabok hazai piaca, ezért néhányan saját maguk kezdtek el egyedi darabokat készíteni, amely lépés az osztatlan sikernek köszönhetően sokuknak egy új karrier kezdetét jelentette.

Hobbiból hivatás

A Bács-Kiskun megyei Nemesnádudvaron ma már öt gyermek büszke édesanyja, Kohl Krisztina korábban cukrászként és felszolgálóként dolgozott a vendéglátásban, és nem is sejtette, hogy a korábban hobbiként az életében jelenlévő varrás adja majd későbbi hivatását. Szenvedélye eleinte patchwork munkákban teljesedett ki, amire szüksége volt otthon, legyen szó táskáról, tárolóról vagy ágytakaróról, azt mind magának varrta meg.

A mosható pelenkák készítésén csak azt követően gondolkodott el, hogy a három egymást követően születő gyermeke jelentette háromszoros pelenkaköltségből szeretett volna lefaragni. Mint Krisztina elmondta, egy internetesen fórumon kezdett beszélgetésbe más anyukákkal, akik szintén szembesültek a problémával, hogy Magyarországon 2008 előtt jobbára sehol sem lehetett kapni modern mosható pelenkát, csak külföldről tudtak rendelni, ami drága mulatság volt akkoriban.

Az elhivatottabbak vállalkoztak néhány darab beszerzésére, tanulmányozták annak felépítését, a felhasznált anyagokat, majd otthoni varrásba kezdtek, az igazi tesztalanyok pedig saját gyermekeik voltak. Krisztina elmondta, mindhárom gyermeke esetében egyéni igényeknek kellett megfelelni, így több változat is készült, a kész darabokat pedig a fórumos közönségnek is megmutatta, így alakult, hogy bár nem tervezte, az újabb és újabb megrendelések száma végül arra késztette, hogy 2011-ben létrehozza vállalkozását, ezzel pedig a Nita Baby márkanevet.

Egy öt gyermeket nevelő anyáról sokan nem feltételezik, hogy a gyermeknevelésen és a háztartáson túl egy vállalkozás összes terhét a saját vállán cipeli, Krisztina esetében azonban ez nem sci-fi, hanem a színtiszta valóság. „Világéletemben ilyen voltam, több lábon álltam. Régen hiába dolgoztam hétköznap a fagyizóban, hétvégén mentem pultosként felszolgálni, szóval nekem mindig átlagban két munkahelyem volt, mert eggyel egyszerűen nem elégedtem meg” – mesélte a nemesnádudvari vállalkozó.

A nap azonban számára is 24 órából áll, ezért legnagyobb gyermeke és volt férje segítségével tudta megoldani, hogy az élet minden területén helytálljon: főzzön, mosson, takarítson, gyermekeiről gondoskodjon, amikor pedig kellett, átkapcsolt üzletasszony üzemmódba, és a vállalkozás ügyeivel foglalkozott, mintha három munkája lett volna egyszerre. A mai napig egyszemélyes teamként dolgozik, a kreatív munkától kezdve a varráson át a csomagolásig és az adminisztratív teendőkig mindent egymaga visz.

Korábban próbálkozott azzal, hogy a varrást és a szabást egy helybéli édesanyára bízta, de mint mondta, több munkája volt vele, mintha maga varrt volna, annyit kellett visszabontania. „Akinek nem ez a fő tevékenysége, nem hajtja úgy a tettvágy, nem figyel úgy a termékre. A legtöbb WAHM-anyuka (work at home mum –a szerk.) egyedül csinálja, mert hiába adja ki valaki a munkát a kezéből olyan embernek, aki szépen tud varrni, mégsem figyel oda az apró részletekre, amit mi, szakértők úgymond rögtön kiszúrunk” – magyarázta Krisztina, miért dolgozik máig jobbára egyedül. Csak néha segít be nagylánya a méteráru szabásánál, illetve jelenleg szervez egy csoportot, akiknek tagjai több munkafolyamatban is a segítéségére tudnak majd lenni.

Nehéz, mert az elején mindenki egyedül kezdi, gyermek, háztartás mellett plusz a vállalkozás nagyon-nagyon sok időt és figyelmet igényel. Meg kell húzni a határvonalat, hogy ettől eddig dolgozom, a többi idő pedig a családé, szét kell tudni választani az otthonon belül a munka és a magánélet idejét

– hívta fel egy fontos dologra a figyelmet a Nita Baby tulajdonosa.

Kezdetben mosható pelenkákat, női betéteket készített, de már a különböző kiegészítők és gyermekruhák is színesítik a repertoárját. Az anyagokat jószerével Amerikából szerzi be, és bár már van forrás Magyarországon is, de az igazi, jó minőségű méterárut még mindig kintről érdemes megrendelni. Előbb saját gyermekei jelentették az inspiráció forrását, majd a másoktól érkező megrendelések késztették arra, hogy folyamatosan fejlesszen, ha éppen nem a termék felépítésén, akkor a mintáján.

Mindig törekszik az egyediségre, így egy mintából maximum 10-15 egyforma darab készül, mintha az összes egy limitált széria része lenne. Olykor előfordul, hogy a pelenka dekoranyagát is saját maga tervezi meg, így készült el a nagy sikert aratott Trónok harca külső is egy egyedi rendelésre, amit a Stark ház címerállata díszített. A csúcsidőszakban volt, hogy heti 50-70 pelenka is elkészült, de Krisztina elmondta, most már ritkábban varr, 10-20 darab a heti „termés”, mert mellette főállásban éjszaka dolgozik.

Körülbelül három éve tömegesen jöttek be a kínai pelusok, és azokkal az árakkal nem tudok versenyezni, ezer forint sincs darabja. Megcsappant annyira a forgalmam, hogy egyszerűen nem tudtam kigazdálkodni a vállalkozás bevételeiből egy hónapban azt, ami be kellett fizetnem. Viszont úgy voltam vele, 8 évet már belefecceltem, most már nem fogom föladni, keresek egy főállást, amellett pedig folytatom tovább

– indokolta Krisztina az újbóli alkalmazotti munkavégzés okát.

Bár sosem tapasztalta, hogy a munkahelyén hátrányos megkülönböztetés érte volna az anyaság miatt, ha majd a vállalkozása újból a régi hasznot hozza, szeretné minden figyelmét újból ennek szentelni, mert jelenleg elvész az értékes, tevékeny munkára fordítható idő a sok egyéb teendő mellett. Még a visszaesett kereslet mellett is érzi, hogy kinőtte magát a vállalkozás, korábbi műhelyét idővel szeretné nagyobbra cserélni, folyamatosan tervezi az újabb és újabb darabokat, és igyekszik minél több munkafolyamatot kiadni a kezéből, hogy azzal foglalkozhasson, ami az igazi szenvedélye, varrjon és alkosson.

Továbbképzés a várandósság alatt

Az eleki Klemmné Durst Bea a lifelong learning (élethosszig tartó tanulás) fényében soha nem elégszik meg a már megszerzett tudással, folyamatosan továbbképzi magát, így több szakma mellett többek között a női ruhakészítői tanfolyamot is ennek fényében végezte el a boldog kismamahónapok alatt. Első gyermekének születésekor még nem játszott akkora szerepet életében a környezettudatos életforma, viszont az anyaság a mosható pelenkák gondolatával együtt hozta magával a környezetre rótt terhek tudatos csökkentését is.

Az első pelenkakészletemet azért vettem, hogy spóroljak, másrészt, hogy a lányom természetes anyagokat hordjon. Harmadrészt pedig azért, hogy kevesebb szemetet termeljünk. Akkor még nem álltak rendelkezésre megfelelő alapanyagok, hogy magam varrjak, pedig nagyon szerettem volna. Ez megnehezítette a munkám, és a kezdeti kísérleteim nem jártak sikerrel. 14 éve alatt rengeteget változott a piac, nagyon sok vállalkozás indult be, amik pelenkák készítésével foglalkoznak

– emlékezett vissza Bea a mosható pelenkák kezdeti nehéz időszakára.

2013-ban született meg második gyermeke, korábbi jó tapasztalatai miatt pedig a korábban jól bevált, többször használatos darabok mellett tette le a voksát, a bővülő piaci kínálatnak köszönhetően pedig már alapanyagokat is talált azok elkészítéséhez, így néhány év csúszással belevághatott az otthoni pelenkagyártásba. Lévén Bea a varrásra kellemes és hasznos időtöltésként gondolt, sosem gondolt arra ebből többet is ki lehetne hozni, édesanyaként mindössze szerette volna a legjobbat biztosítani gyermekének. Az első pozitív visszajelzések más, szintén mosható pelenkát használó édesanyáktól érkezett, akik a jó minőség és az egyedi, színes minták láttán sorra adták le rendeléseiket, így 2014-ben az otthoni hobbiból megszületett a Milentin Baby vállalkozás.

A Békés megyei Klemmné Durst Beának némi szerencsével is párosult a vállalkozása, elmondása szerint mind a négy gyermeke jó baba volt, ezért nem okozott problémát, hogy akár napközben, vagy éppen este vesse bele magát a kreatív munkafolyamatokba. Az egyre inkább növekvő kereslet miatt azonban nem utasította el a segítő kezeket sem. A külföldi piacra való betörés első lépéseként férje segíti a szövegek angol és német nyelvre fordításában (az egyik termék már egészen Jordániáig jutott), kiveszi részét a csomagolásból, postázásból, illetve a háttérből mindig támogatja, hogy a négy gyermekük mellett zavartalanul dolgozhasson. A grafikai munkák véglegesítésben testvére segédkezik, aki a honlap megalkotásában is kivette részét, de a munka oroszlánrésze még így is Beára hárul.

Jól bírom a feszített tempót, és elég elszánt vagyok, ha van egy célom. A varrás pedig mindig kikapcsol és erőt ad

– magyarázta a Milentin Baby megalkotója teherbírását.

A pelenkafazonok a kezdetektől nem sokat változtak (az ahhoz használt technológia viszont annál többet), az anyagok mintájának kitalálásával viszont annál több időt tölt el Bea, lévén, hogy a kész darabok megvásárlása helyett már azokat is maga tervezi, így a lehetőségek tárháza végtelen. Bár férje személyében akad férfi segítője a vállalkozásban, szakmabeliként úgy látja, hogy a mosható pelenkák világában egyértelműen a nők vannak többségben.

Üdítő kivételek persze mindig akadnak, így az eleki vállalkozó is említést tett egy külföldi vállalkozásról, ahol férfi tervezte és varrta a pelenkákat, illetve felhívta rá a figyelmet, hogy az egyik legnagyobb európai márka megálmodója is egy házaspár, akik a mai napig együtt vezetik a cégüket. A HelloVidék kérdésére kiemelte, hiába van számos nemzetközileg elismert férfi tervező, például Guccio Gucci, Christian Dior vagy éppen Oscar de la Renta, nem lehet őket összehasonlítani a WAHM-anyukákkal.

„Szerintem össze se lehet hasonlítani egy otthon dolgozó nőt egy olasz divattervezővel. Én személy szerint nem szeretem a WAHM kifejezést, mert hazánkban ezt a szót nehéz értelmezni. Egy otthon dolgozó édesanya ugyanolyan vállalkozó, mint bármelyik más női vagy férfi vállalkozó. Egy alkalmazásban lévő nő is lehet ugyanolyan édesanya, és ugyanazokat a feladatokat látja el otthon, mint egy WAHM, csak a munkavégzés helyében van különbség” – tette hozzá Klemmné Durst Bea. Az alkalmazotti munkaviszony kapcsán az eleki vállalkozó hozzátette, még a gyermekvállalás előtt nőként szembesült azzal a hátrányos megkülönböztetéssel, hogy pusztán azért utasították el a jelentkezését, mert attól tartottak, hamarosan családot fog alapítani.

„Valószínűnek tartom, hogy a vállalkozók szempontjából rizikós egy olyan emberre építeni, aki bármelyik percben azt mondhatja, hogy neki orvoshoz kell mennie a gyerekkel, vagy hogy nem tud napokig bemenni dolgozni a gyermek betegsége miatt. Sokszor hallom azt, hogy betegen is elviszik a szülők a gyerekeket az iskolába, óvodába, mert attól tartanak, hogy elbocsátják őket” – részletezte Bea a családosok munkaerőpiaci nehezített helyzetét. Mindazonáltal elejét véve az urbánus legendáknak, a Milentin tulajdonosa ismeretségi körében nem tud olyan esetről, amikor a kismamát az újbóli munkába állást követően elbocsátással büntették volna, sőt szerinte a régióban a munkaerőhiány miatt aki szeretne, az el tud helyezkedni.

Az eleki édesanya elmondta, negyedik gyermeke születése miatt szükségszerű volt egy kis szünetet beiktatni a vállalkozás működtetésébe, ezért jelenleg azon dolgoznak, hogy egy teljesen új pelenkarendszer bevezetésével folytassák tovább a munkát. Mindemellett Bea nem tesz le a folyamatos fejlődésről: szeretné befejezni a főiskolát, mellette pedig vállalkozása továbbfejlesztésén is nagy erőkkel dolgozik, ami nem csupán termékei népszerűsítését és a potenciális bevétel növelését takarja, hanem reményei szerint mások számára új munkahelyet teremthet.