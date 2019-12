Indul a rongyrázás: hihetetlen, mennyi pénzt elszórnak a magyarok karácsonykor

A közleményben azt írják, az idén is a 18-69 éves lakosság nyolctizede fog ajándékot vagy ahhoz szükséges alapanyagokat vásárolni. Saját kezűleg továbbra is a magyarok ötöde tervez ajándékot készíteni. Az ajándékok beszerzésének elsődleges helyszíne idén is a pláza, ezt követi a hiper- és szupermarket. A karácsonyi vásárlási trendekben fordulat, hogy idén körülbelül 10 százalékkal kevesebben terveznek webshopból vagy szaküzletből ajándékot venni, mint tavaly.

A felmérés szerint a legnépszerűbb ajándék még mindig a kozmetikum, a ruha, a könyv, az élelmiszer és a játék. Drágább ajándékokat, mint például ékszereket vagy wellness-, utazás- vagy belépőjegyeket a válaszadók kevesebb, mint ötöde tervez vásárolni.

A felmérés szerint a karácsony kapcsán felmerülő terhek a nők vállát jobban nyomják, és túlhajszoltabbnak is érzik magukat, mint a férfiak. Mégis összességében a nőkre jellemzőbb, hogy az ünnepeket örömnek és nem tehernek élik meg. De a mérleg összességében pozitív: a magyarok hattizede szereti a karácsonyt, és csak 16 százaléka nem.