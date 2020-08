Erre sok szülő nem készült fel: zsebbenyúlós lehet az idei tanév, mutatjuk miért

Ahogy a portál írja, egyelőre nagyon úgy tűnik, normál tanrend szerint indul a tanév, de az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a közoktatási intézmények vezetőinek kiküldött járványügyi intézkedési terv is kiemeli, annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, vagyis az online oktatásra való átállásra, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Vagyis a digitális oktatás lehetősége ott lóg a levegőben.

A márciusi átállás nagy kihívást jelentett a pedagógusoknak, diákoknak és szülőknek egyaránt. A digitális oktatás az ország különböző részein, a különböző intézményekben különbözőképpen valósult meg. Okkal aggódhattak a szülők, nem szenved-e jelentős hátrányt a gyerekük a kialakult helyzet miatt.

Kíváncsiak voltunk, vajon nőtt-e az igény a magántanárok szolgáltatásai iránt. Hogy kicsit átfogóbb képet kaphassunk a magántanári piacról, az árakról és a szolgáltatásokról, három különböző hátterű magántanárt kerestünk meg

Van, aki szerint nem működik az online oktatás

Rita, aki kérésére álnéven szerepel a cikkben, középiskolai tanár egy fővárosi intézményben, a szabadidejében vállal korrepetálást matematikából és angol nyelvből. A Pénzcentrumnak azt mondta, a járvány magyarországi megjelenése után csökkent a magándiákok száma, de ahogy közeledett az év vége, egyre többen kérték a segítségét.

Nem minden tantárgyat lehet online oktatni

- mondta. Miután a hozzá forduló szülők is jelezték, az online oktatás véleményük szerint nem működik, ő az előző félévben is személyesen tartotta a különórákat.

Van, amire a rendelkezésre álló online platform nem elég. Egy matematikai példa megértéséhez kell, hogy ott legyen a tanár, elmagyarázza, többször, többféleképpen, segítsen, fogja a diák kezét

- mondta Rita, aki szerint az előző félév gyakorlatilag "kuka", ami azért problémás, mert például a matematika pont olyan tantárgy, amelynél az ismeretanyagok egymásra épülnek. Véleménye szerint az iskolákban nem lesz arra idő, hogy most, személyesen mindent újra átvegyenek, amit az előző félévben kellett volna, mert megvan kötve a tanárok keze, haladni kell a tananyaggal.

Mi, tanárok sem tudjuk a választ arra, hogyan lehet pótolni, megszilárdítani az előző félév tudásanyagát, ez egy nehéz kérdés

- mondta. Ő egyébként átlagosan napi egy magántanítványt fogad, de volt rá példa, hogy két-három diákot is tanított egy nap. Általában 60 percesek az órák, de van, aki 90 percet kér.

Nem gondolom, hogy ebben a gazdasági helyzetben az áremelés célra vezető lenne. Én egy 60 perces óráért 3000 forintot kérek el

Tartott tőle, de végül bejött a digitális oktatás

Nem emel árat idén Helga sem, aki német-francia nyelvből vállal korrepetálást, nyelvvizsgára vagy emelt szintű érettségire való felkészítést.

Változóak az árak, szociális alapon mérlegelek. Nagyon baráti árnak számít a 60 perces óráért a 3000 forint, de például a 90, vagy inkább 120 perces óra átlagos ára 8000 forint

- mondta. Helgának három gyereke van, így a digitális oktatást nem csak pedagógusként, hanem szülőként is megtapasztalta.

25 éve tanítok, de ilyenre még nem volt példa. Ennek ellenére simán átálltam a tanítványaimmal az online oktatásra, az elején egy szükséges rossznak fogtam fel és tartottam is tőle, de aztán belerázódtunk. A technikai problémák voltak olykor zavaróak, például elment a net, de ezeken csak nevettünk, alkalmazkodtunk az új helyzethez

- mondta, hozzátéve, a saját gyerekein is azt látta, hogy stresszelnek amiatt, hogy minden flottul menjen, hogy stabil legyen az internet, aggódtak, le tudják-e majd tölteni a tanárok által küldött anyagokat, de a harmadik-negyedik óra után már gördülékenyen mentek a dolgok. Kifejtette, ugyan felsőben és a középiskolásoknál a digitális oktatás működhet jól, véleménye szerint alsóban ez a módszer nem alkalmas a tudásanyag megfelelő átadására és annak elsajátítására sem.

Ahhoz, hogy az óra élvezetes legyen, hogy a kisdiák figyelme ne kalandozzon el, a tanárnak találékonynak kell lenni, be kell vetni mindent: társast csinál, kártyalapokat használ, vagyis speciális eszközökkel készül az órára. Ez online nem működik, ehhez személyes jelenlétre van szükség

- jegyezte meg. Ahogy a korábbi években, úgy most, év elején is nőtt az érdeklődés a szolgáltatásai iránt, leginkább azok a szülők jelentkeznek, akiknek a gyerekük most lesz felsős, vagy két tannyelvű iskolába készül továbbtanulni, emelt szintű érettségit vagy nyelvvizsgát tesz idén. Helga jelenleg hat diákot tanít, de maximum nyolcat tud vállalni.

Katás vállalkozóként dolgozik, így a szülőknek havonta kell átutalni a tanórák díját. Mint mondta, nagyon fontos számára, hogy a gyerekeknek ne kelljen pénzzel mászkálniuk. Két tanítványával egyébként amint lehetőség volt rá, visszaálltak a személyes találkozókra, de a többiek továbbra is online tanulnak.

Sok jó oldala van az online oktatásnak, kényelmes, nem megy el idő az utazással, és ez egy gyerek esetén kiemelten fontos. Biztos vagyok benne, hogy az új tanítványaim közül is lesz olyan, aki online szeretne majd órákat venni

Új lehetőség, nagyobb piac

Gulyás Dávid Debrecenben dolgozik, katás vállalkozóként tanít angolt 12 és 55 év közöttieknek.

Ahogy az iskolák átálltak a digitális tanrendre, úgy én is online folytattam a tanítást. Abszolút bevált, sőt, tapasztalatom szerint így még jobban is tudtunk haladni, hiszen a személyes órákon egy táblára írtam, így viszont készültem különböző virtuális segédeszközökkel, amelyet átküldtem a diákoknak, és így gördülékenyebben ment az óra

- mondta a Pénzcentrumnak, hozzátéve, az online oktatásban nagy lehetőséget lát: nyílik a piac, mivel nincs szükség személyes jelenlétre, ezért az ország távolabb eső részeiről érkező tanulni vágyóknak is tud segíteni.

Dávid azt mondta, nyáron és most, a tanévkezdés idején nagyjából épp akkora az érdeklődés az órák iránt, mint tavaly. A debreceni tanár egyébként heti 30 órát vállal, havi díjat kér, vagyis havonta állít ki számlát.

Különböző kategóriák vannak, más az árfekvés egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés esetén és más, ha valaki gyakorlás céljából kommunikációs órákat vesz

- mondta. Ennek megfelelően az árak óránként átlagosan 2200 és 3200 forint között alakulnak. Ugyanakkor elképzelhető, hogy a közeljövőben valamennyit emel majd, nagyjából 10-15%-ot tervez, de azt mondta, még semmi se biztos, több mindentől is függ, hogyan dönt majd.

