Rengeteg változást hoz a szeptember Magyarországon: itt vannak a legfontosabbak

A portál összegyűjtötte a legfontosabb változásokat. Ahogy írják, mától ideiglenesen ismét visszaáll a határellenőrzés a teljes belső határon. Összesen 67 határátkelőnél ellenőrzik a forgalmat kedden 0 órától. A főszabály szerint csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére, ám számukra is kötelező a kéthetes karantén.

Magyar állampolgár mehet külföldre és haza is térhet, ám a személyforgalomban Magyarországra történő belépése során ő (illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja) egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

Vannak kivételek is:a magyarországi szállásukat korábban lefoglaló csehek, lengyelek és szlovákok egy - öt napnál nem régebbi - negatív teszttel bejöhetnek hozzánk, míg a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést követően.

Fertőzésgyanú

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha nincs gyanú

Amennyiben a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,

a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,

a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ingázók

A külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

Ugyanígy a magyar államhatártól legfeljebb 30 kilométerre, itthon élő magyarok szabadon visszatérhetnek külföldről, amennyiben 24 órán belül mentek ki, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

Közlekedés

A szigorúbb határátlépési szabályok miatt változtatott a MÁV, és szeptember elsejétől visszavonásig a nemzetközi forgalomban felfüggeszti a háló- és fekvőkocsi, illetve az étkezőkocsi szolgáltatást. A háló- és fekvőkocsikat ülőhelyes kocsikkal pótolja a MÁV-Start. a nemzetközi menetrendben egyelőre nincsenek korlátozások a vonatközlekedésben.

A BKK is változtat, hiszen kedden - számos szigorítással és változtatással - elkezdődik a tanév. Érvénybe lép a tanítási időszakban érvényes menetrend, ráadásul a tumultus elkerülésére vagy enyhítésére a forgalmasabb vonalakon olyan menetrendet vezetnek be, ami reggel 8 óra után is biztosítja a csúcsidei kapacitást. Az egyes járatok menetrendje a BKK honlapján olvasható.

Változik a forgalmi rend az M3-as autópálya több szakaszán

Több mint két kilométeren újul meg az autópálya külső sávjának két szakasza a Budapest felé vezető oldalon: a 48-as és a 49-es kilométer között Aszód térségében, valamint az 59-es és 60-as kilométer között Hatvan környékén. Felújítják a Nyíregyháza felé vezető oldalon lévő ecsédi és horti pihenőhelyek átvezető útjait is.

A kivitelezés ideje alatt szakaszosan, úgynevezett 2+1+1 sávos forgalomterelés lesz érvényben. Ez azt jelenti, hogy a Nyíregyháza felé vezető oldalon a forgalom a leálló- és a külső sávon haladhat, a Budapest felé vezető oldalról pedig egy sávot átterelnek a Nyíregyháza felé vezető oldal belső sávjára. A Budapest felé vezető oldalon pedig csak a belső sávot lehet majd használni 80 kilométer/órás sebességkorlátozás mellett.

A pihenőhelyeket a felújítási munkák idejére lezárják.

Gyógyszerkiváltás

Tekintettel a megemelkedett koronavírus-esetszámokra, a gyógyszerfelírás szeptembertől továbbra is elintézhető lesz telefonon, ezt a lehetőséget a tervekkel ellentétben nem szüntetik meg

- közölte korábban az emberi erőforrások minisztere.

Azonnali fizetés

Kibővül az azonnali fizetési rendszer. Az új tranzakciós körbe jellemzően a vállalati kötegelt; az értéknapos és rendszeres átutalások és a vállalati kötegelt fizetési kérelmek tartoznak. Ezeken keresztül rendezi sok cég az alkalmazottak bérét.

Nyelvvizsgák

Ősztől nem csupán veszélyhelyzeti intézkedésként alkalmazható, hanem és beépül az általános gyakorlatba az online nyelvvizsgázási lehetőség: az erre alkalmas és megfelelően felkészült vizsgaközpontok újabb határidő meghatározása nélkül, a továbbiakban is szervezhetnek online nyelvvizsgát. Ez az akkreditált vizsgahelyszín helyett elektronikus úton bárhol, akár otthon is letehető.

Autók

A tisztább és biztonságosabb közlekedés érdekében a keddtől érvénybe lépő új szabályok révén szigorodik a korábbi típusjóváhagyási és a teljes európai piacfelügyeleti rendszer, fokozódik a vizsgálatok minősége és függetlensége, valamint erősödik az uniós piacon már forgalomban lévő gépkocsik ellenőrzése - közölte az Európai Bizottság. Részletek itt.

Felnőttképzés

Szeptember 1-jén indul a megújult felnőttképzési rendszer és megváltozik az, mi számít felnőttképzésnek. Az új definíció alkalmazása azonban nem jelenti azt, hogy minden képzést vagy oktatást nyújtó szolgáltató valamennyi tevékenysége automatikusan felnőttképzési tevékenységnek minősül.

A felnőttképzési törvény hatálya ezentúl kiterjed a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre.

A kompetencia alatt olyan ismeretek, készségek és képességek összességét értjük, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.

Az elindított képzések esetében az új Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe (FAR) kell a képzőknek a képzésekről adatokat szolgáltatniuk. Ezzel a cél a mérhetőség javítása és ennek fő eszközeként a pályakövetési rendszer alapjainak megteremtése.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!