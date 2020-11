Ez durvább mint a filmekben: rengeteg gyerek tűnt el Magyarországon 2020-ban is

2020 november másodikáig eddig az évben 1 567 esetben rendeltek el eltűnés miatt körözést gyermekkorú, azaz 0-14 éves fiatalra Magyarországon. Ez a szám a 14-18 évesek között 13 831 volt

- tudta meg a Pénzcentrum az ORFK-tól.

Összesen ez azt jelenti, hogy 2020 november másodikáig 15 398 körözést adtak ki eltűnés miatt kiskorúakra. Ez a szám 2014-ben 16 885 volt, míg az elmúlt 6 év legkiemelkedőbb évében, 2015-ben 19 279. Mindez azt jelenti, hogy ha marad a 2020-as tendencia az év utolsó két hónapjára, akkor az elmúlt hat év legkedvezőbb eredménye születhet a gyermekkorúak eltűnése kapcsán, miközben a fiatalkorúak adatai nagyjából stagnálni fognak.

Érdekes ehhez képest megnézni azt, hogy ugyanebben az időszakban hány felnőttkroú magyar állampolgár esetében rendeltek el eltűnés miatt körözést. Idén november másodikáig 2 128 volt a számuk, míg 2014-ben 3 190. Az elmúlt 6 évben pedig a legrosszabb 2016 volt, 3 548 elrendelt körözéssel.

Ahogy az a hivatalos statisztikákból látszik, a kiskorúakra kiadott eltűnés miatti körözések száma 5-6-szor akkora mennyiségileg, mint amennyit felnőttkorúakra adnak ki átlagosan évente (2014-2020). Vannak azonban a kiskorúakat érintő, fontos statisztikai tudnivalók.

Mi áll az eltűnések hátterében?

Fontos kiemelni, hogy a rögzített körözések száma nem azonos az eltűntek számával. Kiskorúak esetében a körözések magas számát jellemzően a gondozási helyükről engedély nélkül távozott, vagy oda az előírt időben vissza nem térő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett kiskorúak száma jelenti

- emelte ki a statisztikai adatok értelmezésénél az ORFK, akik hozzátették, "ezekben az esetekben nem beszélhetünk a szó hagyományos értelmében vett eltűnésekről, mert az esetek többségében általában ismert a kiskorú tartózkodási helye (például a gyermek megszökött gondozási helyéről).

A számok azért is lehetnek ilyen magasak, mert előfordult, hogy egy kiskorú egy évben akár több alkalommal is engedély nélkül távozik a kijelölt gondozási helyéről. Értelemszerűen, ahányszor az illető megszökik, ez annyi körözési eljárás elindítását generálja a statisztikai rendszer kimutatásában.

Az ORFK kérdésünkre elmondta azt is, hogy a kiskorúak eltűnésének hátterében jellemzően a szülők közötti, vagy a szülő és gyermek közötti konfliktushelyzet, gyermek-elhelyezési vita, esetleg gyermekvédelmi hatósági intézkedés megakadályozása is állhat. Kiemelték azt is, hogy a gyermekotthonban, lakásotthonban és nevelőszülőnél elhelyezett kiskorúak engedély nélküli távozásaik során jellemzően a szüleikhez, rokonaikhoz, illetve barátaikhoz szöknek vissza.

Szinte mindenki előkerül

Az eltűnésekkel kapcsolatban az ORFK-nál érdeklődtünk arról is, hogy a statisztikák szerint milyenek az előkerülési esélyek. Ezzel kapcsolatban a hatóság közölte lapunkkal, az, hogy mikor kerül elő az eltűnt személy, számos tényező függvénye. Befolyásolják az eltűnés körülményei, oka, helyszíne.

Ennek függvényében, kiskorúak esetében átlagosan a következőkkel lehet számolni:

az eltűnt kiskorúak mintegy 30 százaléka a bejelentés megtétele után 1 napon belül,

újabb 30 százaléka a bejelentés után egy héten belül, míg 35 százaléka 1 hónapon belül előkerül.

Mindez azt jelenti, hogy az első táblázatunkban szereplő összes körözés átlagosan 95 százalékban 1 hónapon belül megoldódik, és a kiskorú előkerül. Az ORFK szerint a fennmaradó 5 százalékba tartoznak azok a kiskorúak, akiknek az eljáró hatóság az adatgyűjtés során felmerült információkra figyelemmel vélelmezi a tartózkodási helyét, csak egyéb okból nehézkes a felkutatásuk (külföldön tartózkodnak, családja, barátai bújtatják).

E adatokon felül kíváncsiak voltunk arra is, hogy az ORFK-nak vannak-e becslései arra nézve, hány darab olyan fiatalkorú eltűnt személy lehet éves szinten, akik nem kerülnek be a Hermon-Körözési Nyilvántartásba azért, mert senki sem jelenti adott esetben az eltűnésüket. A hatóság közlése szerint ők nem bocsátkoznak becslésekbe, a kérdésre vonatkozóan pedig nem rendelkeznek információval.

