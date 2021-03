Mikor van apák napja? Apák napja ajándék ötlete, apák napja vers

A világon számos jeles nappal ünnepeljük a családot és hangsúlyozzuk a szeretetteljes otthonteremtés és az egységes, boldog családok fontosságát. Ilyen jeles napok az anyák napja, a gyereknap és az apák napja is, amelyek mind arról szólnak, hogy milyen fontos szeretetünket és megbecsülésünket kifejezni azok iránt, akik gondoskodnak rólunk. Cikkünkben az apák napja kapcsán járunk számos kérdés végére: honnan ered az apák napja, mi az apák napja története? Milyen apák napja vers elszavalását ajánljuk gyerekeknek és milyen apák napja ajándék ötletekkel tudunk szolgálni? Tudd meg, apák napja mikor van, melyik évben milyen napra esik apák napja!

Apák napja

A 21. században már kevésbé teszünk különbséget az apa és az anya szerepe között, éppen ezért egyre elterjedtebb hagyomány hazánkban is az apák napja ünneplése, amikor a gyerekek megköszönhetik apukájuknak is mindazt a sok szeretetet és törődést, amellyel felnevelték őket. A nap célja az apa és a gyermek között kialakult érzelmi kötelék ünneplése és az apa gyermeknevelésben ellátott szerepének fontosságának hangsúlyozása.

Régen a klasszikus családmodell szerint az apa volt a kenyérkereső, az anya pedig a háztartást vezette, így őrá maradt a gyermeknevelés feladata is. A női emancipációnak köszönhetően azonban ma már elfogadott, sőt, elismerést kiváltó tényező, amikor egy anya a gyermeknevelés mellett munkát is végez. Ma már nem ráncoljuk a homlokunkat, ha azt halljuk, az apa viszi a gyermekeket az iskolába, esténként pedig kikérdezi tőlük a tanulnivalót, vagy éppen vacsorát is főz számukra.

Apák napja: nincs szebb a közös együtt töltött időnél

Honnan ered az apák napja?

Az anyák napját 1925, a gyermeknapot pedig 1931 óta ünnepeljük Magyarországon. Az apák napja nálunk csak az elmúlt évtizedekben honosult meg. A kezdeményezés egy fiatal amerikai hölgy, Sonora Smart Dodd nevéhez fűződik, aki saját édesapja iránti tiszteletét szerette volna kifejezni. Sonora polgárháborús veterán apja anyjuk halála után egyedül nevelte fel 9 gyermeküket, ezért a lány úgy érezte, hogy minden apa megérdemli az elismerést, aki törődik gyermekeivel.

Egy másik legenda szerint az apák napja Grace Golden Claton javaslatára történt bevezetésre, akinek édesapja a 20. század elején több száz másik áldozattal egyetemben egy bányakatasztrófában vesztette életét. Az apák napját a baleset után hátramaradt árvák és az egyház kezdeményezésére Nixon amerikai elnök vezette be hivatalosan, 1972-ben.

Mikor van apák napja?

Apák napja minden országban más dátumra esik. Magyarországon apák napja egy mozgó ünnep, június 3. vasárnapjára esik.

Apák napja mikor van 2020 évében?

Apák napja 2020: június 21.

Apák napja mikor van 2021 évében?

Apák napja 2021: június 20.

Apák napja mikor van 2022 évében?

Apák napja 2022: június 19.

Kézzel készített apák napi ajándék

Apák napja ajándék ötletek

Apák napján sokan szeretnék megajándékozni édesapjukat valamivel, amivel szeretetüket és megbecsülésüket szeretnék kifejezni, ám gyakran nem tudjuk, mit készítsünk vagy vásároljunk számukra. A fiataloknak/gyerekeknek azt javasoljuk, készítsenek valamit saját kezükkel, hiszen apa ugyanúgy tud örülni egy kedves rajznak vagy egy üdvözlőlapnak, mint anya, amikor anyák napján felköszöntjük.

Ha valamit vásárolni szeretnénk, gondoljuk át, minek örülne apukánk a legjobban: fogyasztható árucikkekkel sosem lövünk mellé. Ilyenek az édességek (amennyiben édesszájú apukáról van szó), néhány dobozzal a kedvenc söréből, vagy esetleg jóillatú tusfürdő, sampon. Ha maradandó apák napja ajándék a cél, a kinyomtatott és bekeretezett fénykép is nagyon jó ötlet, de választhatunk barkácsszerszámokat is, amivel utána akár együtt dolgozhatunk a szabadban. Ha ismerjük apukánk ruhaméreteit, vehetünk neki olyan dolgokat, amelyek biztosan jók lesznek rá (sapkával, sállal vagy bő pulóverekkel valószínűleg nem tévedünk nagyot).

Az élmények ajándékozása is egyre népszerűbb, főleg, ha felnőtt „gyermek” szeretne örömet szerezni édesapjának, vagy az egész családjának. Ilyen lehet egy közös túrázás, kirándulás vagy horgászat, esetleg egy wellness-élmény valamelyik magyar strandon, hogy ők is kinyújtóztathassák fáradt végtagjaikat. Minden apuka élvezhet egy közös apák napja bográcsozást vagy valamilyen finom ételt is, hiszen nincs is szebb, amikor egy saját kezűleg készített vacsorával, vagy egy finom tortával lepjük meg szeretteinket!

Apák napja vers ötletek

Bartos Erika: Apához

Mikor leszek én is felnőtt?

Mondd el nekem, Apa!

Nem vagyok még iskolás,

de nem is vagyok baba!

Mondd el nekem, milyen érzés

Apukának lenni?

Szeretsz-e mondd korán reggel

dolgozóba menni?

Jó érzés-e hazaérni,

megölelni engem?

Látod-e, hogy egész kicsit

ma is nagyobb lettem?

Jó érzés-e betakarni,

puszit adni este?

Maradj itt az ágyam mellett,

kérlek, ne menj messze!

Rajzoltam egy képet neked,

Te vagy rajta, nézd meg!

Én vagyok a kisgyerek és

kézen foglak Téged!

Örülsz neki? Vigyázol rá?

Mi vagyunk a képen!

Én vagyok az apukámmal,

ketten, kéz a kézben!

Ady Endre: Proletár fiú verse

Az én apám reggeltől estig

Izzadva lót-fut, robotol,

Az én apámnál nincs jobb ember,

Nincs, nincs sehol.

Az én apám kopott kabátú,

De nekem új ruhát veszen

S beszél nekem egy szép jövőről

Szerelmesen.

Az én apám gazdagok foglya,

Bántják, megalázzák szegényt,

De estére elhozza hozzánk

A jó reményt.

Az én apám harcos, nagy ember,

Értünk ad gőgöt és erőt,

De önmagát meg nem alázza

A pénz előtt.

Az én apám bús, szegény ember,

De ha nem nézné a fiát,

Megállítná ezt a nagy, földi

Komédiát.

Az én apám ha nem akarná,

Nem volnának a gazdagok,

Olyan volna minden kis társam,

Mint én vagyok.

Az én apám ha egyet szólna,

Hajh, megremegnének sokan,

Vígan annyian nem élnének

És boldogan.

Az én apám dolgozik és küzd,

Nála erősebb nincs talán,

Hatalmasabb a királynál is

Az én apám.

Szabó Balázs: Apa

Édesanyából csupán egy van,

de Apából is csak egy lehet.

Figyeljünk rájuk sokkal jobban,

hisz nékik is kijár - ma is - az atyai tisztelet.

Ne feledd, ő volt, ki a bajban

dobott feléd mentő kötelet,

s míg mamád ringatott, ő gyárban

húzta az igát, ám arcod szeme előtt lebegett...

Vártad, hogy jöjjön és te gyorsan

bújtad batyuját... Mit rejteget?

Csüngtél nyakában az ajtóban,

midőn szívéhez szorította a csöppnyi fejedet.

Minden néked elmondott szóban

- ha néha térdére ültetett -

a mesékben ott volt valóban

a gyermeke iránt érzett, tiszta, néma szeretet.

Drávicz Gyula: Édesapámnak

Akkor kezdődött hajdanán,

azon a bolondos éjszakán,

amikor meglátta arcomat,

s először hallhatta hangomat.

Azonnal tudtam, hogy büszke rám,

ahogyan azt mondta: kisbabám,

és mikor gyengéden felkapott,

két karja békét és hont adott.

Úgy tűnt, hogy burokban növök fel,

azt, hogy ő szóval vagy ököllel

hányszor is védett a gonosztól,

nem veti papírra golyóstoll.

Nem írja azt sem, hogy felnevelt,

megadva mindent, mi tőle telt,

gondosan vigyázta lépteim

utamnak síkjain, bércein.

Bánom, hogy mindezért, jó apám,

köszönet tán el sem hagyta szám,

nem tettem semmit, hogy többre vidd,

s én sosem óvtam még lépteid.

Egyszer majd én adom meg neked,

amit egy ember csak megtehet,

s téged fog védeni két karom,

miközben hangodat hallgatom.

És akkor rádöbbensz majd talán,

hogy ez pont olyan, mint hajdanán,

s lehet még büszkébben mondja szád,

én vagyok egykori kisbabád.

