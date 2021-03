Új pelenka-trend hódít Magyarországon: íme a mosipelus előnyei, hátrányai

Az anyukák egyik legnagyobb problémája, hogy milyen pelenkát válasszanak, mellyel elkerülhetik a szivárgásos baleseteket és kényelmes is gyermeküknek. A baba születésétől kezdve többféle típust kipróbálnak és közben különböző fórumokon érdeklődnek, hogy kinek melyik vált be. Mivel a gyermekáldást minden család pénztárcája megérzi, nem csoda, hogy mindig keresik hol tudnak spórolni, főleg a peluson, amiből a legtöbb fogy. A pénz megtakarítása mellett az utóbb években központi témává vált a környezetvédelem is, ezért nem meglepő, hogy egyre jobban keresik a mosható pelenkákat. De nézzük, mit mondanak a forgalmazók.

Megkerestük a Heves megyei Lados Angelikát, a LA-Pelus mosható pelenka és babaruházat üzemeltetőjét, aki saját maga is 4 gyermekes családanya, hogyan látja a mosható pelenkák iránti kereslet növekedését. Angelika szerint nagyon vegyes a vásárló réteg. Több mint 2000 tagot számláló csoportjában látja, hogy kinek milyen iskolai képesítése és szakmája van. Rendelésnél gyakran találkozik Dr. címmel is, ami nem azt jelenti, hogy tehetősek lennének. Sokan egészségpénztár által vásárolnak megelőlegezve a vásárlás összegét, melyet később a pénztár visszatérít. Úgy látja, hogy akinek nem sok pénze van, akkor a kicsi kínai pelust veszi, vagy használtan keres jóállapotú pelenkákat.

A mosható pelusok előnye, hogy akár viszonylag kis befektetéssel is hozzájuthatnak szép és alig használt pelushoz, nem kell túl nagy készlet, ha okosan és átgondoltan vásárolnak. Egy készlet akár pár pelenkával és sok plusz csónakkal megoldható. A baba születését követően az első 3 hónapban jobb, ha nagyobb a készlet, mivel az újszülöttnek minden evés után van nagyszéklete. A papírpelenkákból az első 2-3 hónapban 900 db is elfogyhat, ami szemétnek is rengeteg. Ennek az árából már több mosható pelust is vásárolhatnak, amit utána vagy megtartanak a tesónak, vagy továbbadnak jó áron.

A pelusok hátránya a mosás. Sok anyuka az esti fürdető vizet használja pelus mosására, öblítésére. A pelusok 40-60-90 fokon moshatók, fertőtleníthetők. A mosásnál oda kell figyelni, mert a 800-nál nagyobb centrifugát nem ajánlják, mert az anyagot károsítja. A hypo és egyéb vegyszer használata tilos. A vevők többsége környezettudatos, így sokan növényi mosószerrel mosnak vagy minden mentessel, bababarát módon. Nem szükséges külön mosni a pelusokat, mehet a tesó, vagy a szülők ruhadarabjaival. A pelusokat öblítés után max. 48 óráig lehet zárt vödörben tárolni a baktériumok miatt.

A mosható pelusokkal radikálisan csökken a szemét, nem kell popsikrémet használni a baba bőréhez. Nagyon jó betétek vannak (akár komposztálható eldobhatók is), mely a sokat pisilő babáknak is jó, mert kibírnak akár 4-6-8-12 órát is. Fontos szempont az is, hogy mosható pelusoktól nem bűzlik a kuka, mint a papír pelusok tartalmától.

Rengeteg pelenka van a piacon, meg kell találni a legjobb fazont. Ez időnként nehezebb téma, sokan fel is adják, elkeserednek, de sok a kitartó szülő. Nagyon sok apuka is már ügyesen mosizik, ezért már mosi apuknak is nevezik. A nálam vásárlók, ha minden tanácsom megfogadják és betartják a mosási kreszt, akkor nagyon jó választás lesz a mosható pelenka. A mosipelus a babák mozgásfejlődését sem akadályozza, ehhez viszont a szülőnek kell jól megválasztani a mosható betétet. Ez a kulcsa az egésznek. Orvosok véleménye is különbözik, de a legtöbbjük nem ellenzi a mosipelus használatát

fogalmazott Lados Angelika, aki azt is hozzátette, vásárlóik nagy része fővárosi, de az ország különböző részeiről is rendelnek, még külföldi magyarok is.

Másabb megközelítésből, mégis hasonlóan látja a mosipelusok iránti keresletet a Borsod megyei Kálmán Bernadett, a PreBaby mosható pelenka és babaruházat működtetője. Szerinte nagyon vegyes, hogy kik vásárolnak mosható pelenkát. A szegényebb réteg spórolásból veszi. Van akinél a környezettudatosság a szempont és persze vannak olyanok is, akik csak mennek a divat után. A mosható pelenkának vannak előnyei és hátrányai is. Előnye, hogy nem tartalmaz semmiféle adalékanyagot, kemikáliát, illatosítót, gélesítő anyagot.

Ebből rögtön következnek a hátrányok is persze. Egy mosható pelenka nem tud annyi nedvességet magába zárni, mint egy eldobható, így a mosipelust gyakrabban kell cserélni, kb. 2-3 óra, amit maximálisan kibír egy mosható pelenka. A babának nem lesz meg a 100% száraz popó érzete, ami akár pozitív is lehet a szobatisztulás szempontjából. Az illatanyag hiánya miatt a mosipelusban jobban érezhető a pisi szaga. Sokan ellenérvként hozzák fel, hogy sok időt és energiát elvisz a mosás, de ennek nem kell így lennie.

Ha beépíti az ember a napi rutinba, szinte semmiféle gondot nem okoz. Pisis pelust egy öblítés után vödörbe dobja az ember, a kakisat öblítés és szappanos előkezelés után szintén. Van, aki még ezzel sem sokat foglalkozik, este indít egy öblítő programot a gépen és utána úgy tárolja a pelusokat mosásig. Sokféle módszer létezik, de igazából napi fél óránál többet nem vesz el az ember életéből.

Sok kisbabának érzékeny a bőre, nem bírja a műanyagot, a kemikáliákat és ha befülled a bőre. Nekik kifejezetten jót tehet a mosható pelenka, ahol a bőrük csak természetes anyagokkal érintkezik. A mai, modern mosható pelenkák anyaga légáteresztő, így nem pácolódnak műanyagban, ahogy a régi korok gumibugyijában.

A mosható pelenkabetéteknél kifejezetten ellenjavalt a megszokott popsikrémek használata, mivel azok eltömítik az anyagszálakat, bevonatot képeznek, így rontják a betétek nedvszívó képességét. Mosható pelenkás babák anyukái itt is a természetes dolgokat részesítik előnyben. Piros popsira sheavajat, lanolint javasolnak, de van, aki pl. az anyatejre esküszik. Igazi mosianyuk a popsi törlésére sem használják a bolti nedves törlőkendőt, azt is házilag állítják elő: kamillás vagy sima langyos víz és textil pelus feldarabolva.

A babák ugyanolyan jól érzik magukat a mosipelusban, mint az eldobósban. Annak a szülőnek a gyermeke, aki mosit használ, nem ismeri az eldobható pelus feelinget és ugyanez fordítva. A mosható pelenka nagyobb terpeszt csinál, mint az eldobható, így nagyon jót tesz a csípő fejlődésének

- teszi hozzá Kálmán Bernadett.

A mosható pelenka piacon annyi féle fazonú és összetételű pelus van, hogy mindenki könnyen megtalálja a babájának megfelelő fazont. Előre tépős, hátra tépős, patentos, csónakos, zsebes, combszárnyas. Minden baba más testalkatú. Vannak pocakosok, vékony és vastagcombúak. Mindenkinek más fazon az, ami beválik. Sokkal nagyobb a mozgástér, mint az eldobható pelusoknál.

Azt Kálmán Bernadett is megerősítette, hogy a legtöbben Budapestről vásárolják a mosipelusokat, de egyre többen rendelnek már eldugott településekről is - az északkeleti megyék kivételével az ország szinte minden pontjáról érkezett már rendelés.

Címlapkép: Getty Images