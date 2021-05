Berg Judittal és a két kis dínóval kampányol az UNICEF Magyarország

Az UNICEF Magyarország Két kis dínó kampányához az UNICEF Nagy-Britannia adta az ötletet: a szigetországban Paddington maci „járja be a világot” és küldi leveleit szerteszét a rajongóinak. Idehaza Berg Judit írónő ismert mesehősei, Trikó és Nyamm, a közismert két kis dínó kalauzolja el a kis felfedezőket 12 távoli országba, hogy az ott élő gyerekek mindennapjait kedves mesékbe szőve mutassa be. 12 hónap alatt 12 országból küldenek névre szóló küldeményt a gyerekeknek.



A kiadványra előfizetők gyermekei havonta egy, névre szóló üdvözlő levélcsomagot kapnak a két kis dínótól. Az elsősorban 4-10 éveseknek szóló meséken keresztül megismerhetik az adott országban (pl. Banglades, Madagaszkár, Mongólia, Nepál, Mozambik, Elefántcsontpart) élő gyerekek világát. A mesék mellett kreatív feladatlapokat, térképet, képeslapot és az adott országról sok érdekes információt is rejt a csomag, ezek játékos módon edukálják őket, legyen szó akár a kézmosás vagy az oktatás fontosságáról, de megismerhetik az UNICEF munkáját is az adott országokban.





Minden bevétel jó célt szolgál, az UNICEF gyermekeket segítő munkáját támogatja. Az előfizetésre fordított összeg segítségével tiszta vizet, gyógyszert, élelmiszert, oktatást kapnak a leginkább rászoruló gyerekek. A támogatások lehetőséget adnak arra, hogy a nehéz körülmények között élő gyerekek is játszhassanak és tanulhassanak.

A kampányban az adománygyűjtés mellett fontos szerep jut az edukációnak, az érzékenyítésnek, cél, hogy minél több hazai gyermek ismerje meg a világ különböző részein élő, hasonló korú gyerekek életét, mindennapjait, örömeit és nehézségeit.

„Saját kisfiam is imádja, ha az ő nevére érkezik küldemény és intenzíven érdeklődik a távoli tájak iránt is, nem csodálom, hogy az angol gyerekek körében milyen óriási sikere volt Paddington mackó havi élménybeszámolóinak” – mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.



„Most mi is elindítjuk ezt a rendhagyó programot, méghozzá két kedves magyar mesefigura közvetítésével, vagyis egy csodálatos írónő, Berg Judit eredeti történeteivel. A lényeg, hogy élményt és meglepetést szerzünk a gyerekeknek, akik így a szüleikkel együtt „utazhatnak” és szórakozva tanulhatnak világjáró barátaik újabb és újabb kalandjaiból. A havonta megérkező, egyedülállóan tartalmas levélcsomagok a színvonalas családi időtöltésen túl lehetőséget adnak arra is, hogy a gyerekek megismerhessék az őket körülvevő világot, és érzékeny, embertársaikra is odafigyelő, törődő, nyitott felnőtt váljon belőlük. A szülők pedig nem egyszerűen csak hasznos és érdekes tartalomra fizetnek elő a gyerekeik számára, hanem egyszersmind a Föld legnehezebb sorsú gyerekein is segítenek, mivel a megrendeléssel az UNICEF munkáját támogatják.”



„Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar nyelven olvasó gyerekek megismerjék a világot, lássák sokszínűségét, és megismerjék a velük egykorú gyerekek életét, ez mélyítheti az empátiájukat. A lehető legérdekesebb, legvidámabb, legkalandosabb módon akartam bemutatni a világ országait, úgy, hogy közben minél több információt kapjanak az olvasók az adott hely élővilágáról, szokásairól, az ott élők életéről és nehézségeiről. Igyekeztem minél sokoldalúbban bemutatni az UNICEF tevékenységét figyelve arra, hogy közben ne sokkoljam a gyerekeket a nehéz körülmények között élő kortársaik néha megrázó problémáival. A két kis dínó egy hamarosan hatrészesre bővülő meseregény sorozat főszereplője, mindketten mobiltelefon méretűek, jellemvonásaik alapján pedig akár igazi gyerekek is lehetnének. Tűzön-vízen át összetartanak, mégis mindennaposak köztük az összezörrenések” – mondta el Berg Judit.



Berg Judit meséit Kőszeghy Csilla illusztrációi teszik még szerethetőbbé, a kampány támogatója pedig a Két kis dínó meséket is kiadó Pagony.