Irány a természet pünkösdkor: mutatjuk a jobbnál jobb programokat

Rezét gőzös, aranysakál kölykök és meteorit kiállítás – ilyen különleges kínálattal és helyszínekkel várják a látogatókat az állami erdőgazdaságok a pünkösdi hosszú hétvégén. Az 1,1 millió hektár erdőterületen több ezer kilométer jelzett turistaút, erdei kisvasutak, ökoturisztikai központok, tanösvények, vadasparkok és számos más lehetőség várja a természetben egészséges kikapcsolódást keresőket. Indulás előtt azonban érdemes előre tájékozódni az érvényes járványügyi szabályokról.

Pünkösd az új kezdet, és egyben a nyári szezon kezdete. Ráadásul idén nem csak szimbolikus az újrakezdés, hiszen ez lesz az első olyan hosszú hétvége, amikor az időjárás mellett minden adott ahhoz, hogy újra felfedezzük Magyarország természet kincseit.

Az állami erdőgazdaságok ökoturisztikai létesítményeinek jelentős része az ünnepek alatt is látogatható, így minden korosztály számára igazi kikapcsolódást jelentenek.

Elindulnak az erdei kisvasutak, nyitva a kalandparkok

Kisvasúttal utazni nagy élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az ünnepek alatt megszokott menetrendben jár a Szalajka-völgy bejáratától induló Szilvásváradi Állami Erdei Vasút és a gyöngyösi Mátravasút járata, de folyamatosan közlekedik a Lillafüredi Állami Erdei Vasút és a Pálházi Állami Erdei Vasút is. Különleges turisztikai élményt nyújt az Almamellék és Sasrét között robogó Zselici Csühögő, az ország egyik legrégebbi, keskeny nyomtávú vasútja. Gemenc erdejében a teljes felújítás után most először áll szolgálatba a Rezét gőzös (menetrend: http://turizmus.gemenczrt.hu/gemenci-erdei-vasut/menetrend/).

Az extrém kalandorok előtt nyitva lesz az ország egyik legnagyobb erdei kalandparkja, a Pécs melletti Mecsextrém Park (http://www.mecsextrem.hu/). Az alpesi kötélpark a fák ágai között ügyességet kíván felnőttől, gyerektől egyaránt, az európai viszonylatban párját ritkító, és különleges kalandot ígér a 25 kocsiból álló erdei bob-pálya.

Arborétum és nagyvadsimogató

Nyitva lesz a Budapesttől alig egy órára, a Bocsájtó-völgyben található Agostyáni Arborétum, valamint a Velencei-tó északi partján megbújó Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark is. A Nyírjesi Füvészkert és Vadasparkban a régi lakók mellett több apró jövevény várja a kalandorokat, a múlthéten született alpaka csikó, egy pár napos szarvasborjú és a néhány hetes kis kameruni kecskék. A szerencsésebbek megleshetik az aranysakál kölykeit is.

Május 22 és 24. között a Szombathelyi Erdészeti Zrt. legjelentősebb ökoturisztikai létesítménye a Jeli Varázskert (Arborétum), 8 órától délután 18 óráig (http://www.jelivarazskert.hu/Index.aspx?MN=Latogatoinknak&LN=Hungarian), a VADEX Zrt. soponyai Ökoturisztikai Központ parkja és nagyvadsimogatója reggel 9.00 és este 19:00 óra között fogadja a vendégeket. Várja az érdeklődőket a Budakeszi Vadaspark, ahol a karantén ideje alatt számos fejlesztést hajtottak végre, így a tavasszal született fiatal állatok mellett például új interaktív tanösvénnyel és fajleíró táblákkal találkozhatnak a vendégek.

Kiállítás és csillagvizsgáló

Május 22-én, szombaton 11 órakor újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Vértes lábánál található csákberényi Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeum és Vértesi Panoráma Tanösvény, és ezen a napon debütál a Kulcs az ősőkhöz című új kiállítás is. Ha valaki romantikus programban gondolkozik, akkor mindenképpen érdemes felkeresnie a Zselici Csillagparkot (https://zselicicsillagpark.hu), ahol pénteken és szombaton esti digitális távcsöves bemutatón vehet részt. Emellett megnézheti a valódi, holdi eredetű kőmeteoritot is őrző, illetve a Magyar Asztrofotósok Egyesületével közösen összeállított, különféle égitesteket ábrázoló, lenyűgözően szép fényképekből álló kiállítást is.

Vadregényes tanösvények

Aki még nem hallott a Gyadai Tanösvényről, a Legyél Te is kiserdész! tanösvényről és a Madártani tanösvényről, annak mindenképpen érdemes az Ipoly Erdő Zrt. Katalinpusztai Kirándulóközpontja felé vennie az irányt, mert ezek az útvonalak a háromnapos ünnep alatt is szabadon látogathatók. Az erdőgazdaságok által kezelt több mint 100 tanösvény az ország más régióiban is látogatható, így például a túrázók fél tucat kijelölt túraösvényen fedezhetik fel a Dunántúl déli részén, Somogy és Baranya megye határán fekvő Zselicet. Az útvonalak között ráadásul vannak rövidebb, kisgyerekkel bejárható szakaszok és edzettebb gyaloglóknak való, 10 km-es távok is. A főváros környékén a Pilisi Parkerdő Zrt. Guckler Károly Tanösvénye vagy a jeles író életét bemutató Fekete István Tanösvény kínál jó túracélpontot.

Erdei iskola kicsiknek és nagyoknak

Az ünnepek alatt nyitva lesz a Miskolc mellett a Csanyiki Erdőház Erdészeti Erdei Iskola, valamint a varbó-fónagysági Bagoly-Vár Erdészeti Erdei Iskola is, ahol a fiatalok egynapos foglalkozáson vehetnek részt. A Kisalföldön látogatható a Göbös-majori Ökoturisztikai Központ és a ravazdi Méhészeti gyűjtemény, valamint az erdei emlékhelyek is, mint például a Szent Villebald templomrom, a fertődi „Bagatelle”, a Göbös-majori Eszterházy-istálló, a Szent Imre herceg-hegyi millenniumi emlékmű és az Árpád-kút.

Aki a pünkösdi időszakot erdőjárás helyett horgászattal töltené, annak érdemes tudnia, hogy a hatályos rendelkezések szerint védettségi igazolvánnyal éjjel is lehet pecázni, illetve a területi és a kiegészítő horgászjegyek május 17-től minden SZÉP kártya minden alszámlájáról megvehetőek.

Címlapkép: Gemenc Zrt.; Fotó: Agrárminisztérium Sajtóiroda