Eddig pulóver és esernyő kellett, mától jólesik a jeges tea: megérkezett a kánikula!

Ma napos, fülledt idő várható gomolyfelhőkkel, de a Dunántúlon (annak is az északi részén) és a főváros tágabb térségében, illetve az Északi-középhegységben kialakulhat zápor, zivatarra főleg a Dunántúli-középhegység környezetében van esély, írja a met.hu.

Éjszakára a gomolyfelhők nagy része összeesik, kiderül az ég, de észak felől vastagabb felhősávok érkeznek, amiből néhol futó zápor is lehet. Kedden is inkább a Dunántúlon valószínű helyenként záporeső. Az északi, északkeleti szél a Tiszántúlon lesz élénk. Zivatarok menetén átmeneti szélerősödés, sőt viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható.

Nagyvárosainkban, illetve a Balaton mentén lesz enyhébb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 31 Celsius fok között alakul.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére kedd éjfélig

Ma napközben az Észak-Dunántúlon (nagyobb eséllyel a Dunántúli-középhegység térségében) alakulhat ki egy-egy lokális zivatar, melyet szélerősödés (60-80 km/h), intenzív csapadék és esetleg jégeső kísérhet. Holnap veszélyes időjárási jelenség nem várható, a Dunántúlon kialakuló záporokban helyenként villámtevékenység nem zárható ki.

