Így hat a járvány a tanévkezdéskor: elmaradt a roham, a kínálat is gyérebb

Hamarosan kezdődik az iskola, a szülők javarészt ezekben a napokban vásárolják meg a szükséges füzeteket és írószereket. Kecskeméten az Alföld Áruház írószerosztálya nagyon népszerű a családok körében, hiszen egy helyen megtalálhatók az olcsóbb, egyszerűbb termékek, illetve a minőségi darabok, írja a baon.hu.

Érezhetően kevesebb a vásárló, akik kevesebb írószert is vesznek, ami egyértelműen a járvány hatása. Az online oktatás, a bizonytalanság rányomta a bélyegét erre a piacra is

- mondta el a portálnak Magyar Julianna, az Alföld Áruház papír-írószer osztály vezetője.

Családoknál maradtak meg füzetek, írószerek az előző tanévből, hiszen a diákok kevesebbet használtak el az online oktatás során. Emellett ki is várnak a szülők, nem tudják, a normál iskolakezdést követően mi várható. Így csak a legszükségesebbeket veszik meg első körben, tette hozzá.

Az áruház osztályán körbesétálva bőséges kínálat rajzolódik ki, ez azonban kisebb, mint ami a korábbi éveket jellemezte.

Mi is kevesebbet rendeltünk be, hiszen igazodnunk kell a vásárlói szükséglethez. A gyártók is kevesebbet készítenek, hiszen tudják, hogy csökkent a kereslet. A kínálatunk így is nagy, melyet a vásárlók örömmel fogadnak, hiszen tudnak válogatni. Ami nagyon fogy a füzetek mellett, azok a színes ceruzák, filctollak, tollak, tollbetétek – sorolta az osztályvezető.

Szembetűnő, hogy az ismert mesefigurák száma lecsökkent, alig van olyan termék, melyekről a rajzfilmekből ismert szereplők köszönnek vissza, mivel olyan magasra emelkedtek a jogdíjak, hogy a gyártók már nem költenek annyit jogdíjas mesefigurákra. Inkább saját kitalált figurákkal gyártanak termékeket. Természetesen vannak még mesehősök, de már sokkal kisebb mennyiségben. A Minecraftból viszont volt bőven, mivel azok nem figurák, így olcsóbban kijönnek

– árulta el Magyar Julianna a lapnak.

A vásárlók száma látványosan megnő ezekben a napokban, hiszen mától kezdetét veszi a nyár végi tanszerakció. Az áruházi osztályon bár a tanszerek száma némileg csökkent, ugyanakkor bővült a kreatív termékek kínálata, ami a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt népszerű. Az online oktatás idején vonzóvá vált a családok körében a közös kézműveskedés.

Augusztus végéhez, a szeptemberi iskolakezdéshez közeledve a szülők többsége már hetek óta folyamatosan szerzi be a tanszereket a csemetéknek, ez a tapasztalat Bács-Kiskun megyében. Nagy kérdés, hogy jó-e még a tavalyi iskolatáska, a ruha és a cipő, vagy esetleg már kinőtte a gyermek? Bekössük-e a könyvet, vagy sem, ha igen, akkor áttetsző fóliába vagy színesbe? És mindez miből fedezhető majd?

Népszerű az online

A korábbi évektől eltérően idén nem tülekednek a családok a boltokban a tanszerekért, számoltak be a boon.hu szerkesztőségének a szúrópróbaszerűen felhívott, megyében található papír-írószer árusítóhelyek, és a miskolci írószerboltokban is láthatóan gyér a forgalom. Az eladók szerint idén sokan inkább online vásárolnak, s jellemzően csak néhány elfeledett apróságért ugranak be a családok az üzletekbe, tapasztalják Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A megváltozott szokásokat tükrözi az Extreme Digital webáruház megnövekedett forgalma is, ahol július eleje és augusztus közepe között kétszer annyi tanszert és egyéb iskolai kiegészítőt adtak el, mint tavaly nyáron. A legnagyobb számban füzeteket, írószereket, kiegészítőket, mint hegyező, körző, vonalzó, radír, víz- és temperafestékeket rendeltek a vásárlók. Az eMAG-nál ugyanebben az időszakban csaknem megháromszorozódott a tanszerek és iskolai felszerelések forgalma. Itt a hátizsákok, illetve tornazsákok, filctollak és füzetek fogytak nagymértékben. A felmérések alapján ez a webáruház volt a legnépszerűbb Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A megfogható a biztos

Akadnak azonban olyan vásárlók is, akiknek eszébe sem jutott, hogy online rendeljék meg ezeket a személyesnek számító eszközöket. Papp Katalin kislánya szeptemberben lesz hatodikos. – Ő már személyesen szereti kiválasztani a tanszereit. Manapság nem mindegy, hogy milyen márkája van a ceruzának vagy a tornacipőnek. A táska pedig kardinális kérdés.

Ezt szerencsére sikerült megvennünk az év végén, és hogy a tömeget elkerüljük, augusztus elején megvettük a füzeteket és a tollakat, ha jól emlékszem 10 ezer forintért

– mondta a portálnak az édesanya.

Sági Nóra két felső osztályos gyermeke sem hagyja a szülőkre a döntést. – Szeretik megforgatni, megtapogatni azt, amit a kosárba teszünk, ezt online nem lehet. Mi évek óta idejárunk, és meg vagyunk elégedve a kínálattal és a minőséggel, ráadásul közel is van, a gyerekek pedig már hozzászoktak az itt kapható a márkákhoz és minőséghez. Most 20 ezer forintot hagytunk a pénztárnál – mondja.

