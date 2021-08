Nagyon nem mindegy, hogy bánik a pénzzel az iskolás: beválhat a közös költségvetés

A kincsvadászat keretében, amiről korábban beszámoltunk, QR-kódok segítségével fedezhették fel azokat a nevezetes épületeket a családok és a gyerekek, ahová korábban a történelem és az irodalom tankönyvekből ismert személyiségek is jártak nyaranta. Így például QR-kódot kapott Karinthy Frigyes, aki már-már szülőföldjének tekintette Siófokot. A kirándulók figyelmét felhívták arra a házra is, ahol például Örkény István évtizedeken át vendégeskedett Balatonfüreden. A kincsvadászaton résztvevők megtudhatták azt is, hogy a balatoni régió a magyarság nagy történelmi eseményeinek nyomait is őrzi várromjainak köszönhetően. Éppen ezért QR-kódok vezettek a nagyvázsonyi Kinizsi-vár és a Szigligeti-várhoz is. Így például megtudhatták a családok, hogy hol lehet kifizetni a lángost vagy a fagyit egyetlen QR-kóddal.

Csináljunk a gyerekek számára is érthető költségvetést

A szervezők szerint a szeptemberi iskolakezdés az átlagnál jobban megterheli a szülők pénztárcáját, ezért a játékos pénzügyi oktatás keretében azt is javasolták, hogy gyermekükkel közösen tekintsék át, hogy mire is van szükségük. A családnak jó közös program lehet, ha a tanszerlista lista alapján gyermekeikkel együtt készítenek költségvetést és bevásárlólistát. Így legalább a gyerekek is láthatják, hogy mi mennyibe kerül az iskolakezdés és talán jobban is vigyáznak majd taneszközeikre. A klasszikus iskolai előkészületek mellett, ebben a bizonytalan helyzetben fontos, hogy készüljünk egy picit arra is, hogy az esetleges digitális oktatásban való részvételhez mire lehet szüksége a családnak. Ezek anyagi feltételeit is érdemes lehet végig gondolni. Ebből a szempontból akár bérlési, a használt eszközök vásárlását és a hitellehetőségeket is érdemes áttekinteni, főként akkor, ha több gyermek is van a családban.

Címlapkép: Getty Images