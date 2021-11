Kiszámoltuk: ennyire éri meg várni az állami ajándékmilliókra autóvásárláskor

Bár a legtöbb márkakereskedés még mindig úgy reklámozzák az eladásra kínált, új elektromos autóikat, hogy a hirdetésben egyszerűen levonják az állami támogatást az autó árából, ez igencsak félrevezető lehet. Lássunk erre egy aktuális példát, a márkakereskedés megnevezése nélkül:

Kedvezményesen vásárolhatsz többféle elektromos autót állami támogatás mellett, az eddigieknél kedvezőbb feltételekkel. Bizonyos feltételek mellett elektromos autók akár 2,5 millió forintos állami támogatással is elérhetőek, ha pedig a ...-nál rendeled meg az új elektromos autódat, szerződött partnerünk elkészíti a pályázatod. Neked nincs más dolgod, csak be kell nyújtani a papírokat

- áll a felhívásban, ami rögtön az elektromos autók fülre kattintva ugrik elénk.

Pedig kissé lankadt az érdeklődés az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Klíma és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan megjelent pályázati kiírására, aminek keretében tisztán elektromos személygépkocsik beszerzésére nyújtható támogatásra pályázhattak a szemfüles autósok. Ismert, hogy a felhívás első fordulójának 1 milliárd forintos kerete ugyanis kevesebb, mint egy óra alatt elfogyott júniusban és a rendkívüli igényt látva a döntéshozók a korábban tervezett, két őszi forduló keretét (1-1 millió forintot) átcsoportosították. A támogatási programot lebonyolító IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján utólag módosították a pályázati kiírást: törölték a második és harmadik fordulót (előbbit augusztus 9 – 27. között, utóbbit október 11-től a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. június 01-ig tervezték volna), majd megjelent egy a mai napig látható közlemény a honlapon, amely több ígéretet is tartalmaz.

Ezzel azonban idén még nem zárultak le a lakossági pályázatok. A Támogató - az első felhívás értékelése és lezárása után - további forrásokat biztosít az eredetileg tervezett pályázati fordulók meghirdetéséhez

- tájékoztat az IFKA november közepén.

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen továbbra is az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele. Erre lássuk be, szükség is van, hogy minél gyorsabb ütemben tudjon haladni a jelenleg a Föld útjain furikázó mintegy 1,5-2 milliárd szennyező jármű lecserélése világszerte.

De érdemes-e várni egy ilyen bizonytalan lehetőségre? Tény, hogy a pályázat benyújtásának előfeltételeként fogalmazták meg a döntéshozók, hogy az igénylőnek ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie, ami manapság szinte már alapvetőnek számít. Ám további fontos feltétel volt az első pályázati benyújtási szakaszban, hogy a pályázónak mellékelnie kellett egy, a pályázati kiírás megjelenését követően kelt elektromos gépjármű beszerzésére irányuló megrendelést. Hogy ez mit jelenti? Azt, hogy a támogatás igénylését megelőzően már el kell indítani az elektromos autó megrendelését, és az ezt igazoló dokumentumot kell csatolni a pályázathoz. Úgy tűnik, ez újabb bizonytalan tételt ad hozzá a kiinduló kérdésünkhöz. Hiszen, ha nem tudjuk, hogy mikor jelenik meg a kiírás, na és hogy egyáltalán megjelenik-e valamikor, úgy igazán nehéz elindítani a rendelést. Vajon reális így elhalasztani a tervezett beszerzést?

Nézzük a tényeket, amiket az eddigi kiírás tartalmazott:

Az elektromos autó pályázat minden Magyarországon vásárolható, tisztán elektromos új járműre érvényes.

Sem hibrid, Sem plug-in-hibrid autókra nem vehető igénybe a támogatás.

Csak új gépjárművekre és tesztautókra vonatkozik.

Használt autókat nem vásárolhatunk támogatással.

Zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing keretében is támogatják az elektromos gépjárművek beszerzését

Az elnyerhető támogatás sávos: tehát az alacsonyabb árkategóriában a támogatási összeg magasabb, drágább autóknál pedig alacsonyabb.

A támogatás magánszemélyeknek a tisztán elektromos, maximum ötszemélyes személygépjármű vételárának legfeljebb 50 százaléka, de legfeljebb 2,5 millió forint lehet.

A vissza nem térítendő támogatás a 12 millió forintos beszerzési ár alatt elérheti a 2,5 millió forintot.

12-15 millió forintos árú elektromos autók esetén 1,5 millió forint az állami támogatás.

15 millió forint felett nem jár a támogatás.

A HelloVidék összegyűjtött most random jelleggel tíz, hazánkban elérhető, népszerű elektromos autó aktuális (2021. 11. 10.) árát, ahol megnéztük a rendelkezésre álló, kedvezményes lehetőségeket támogatás nélkül. Így mutatjuk a keveset futott, egy évesnél fiatalabb autók, illetve a néhány éves gépjárművek árát is, amiben a használautó.hu portált hívtuk segítségül.

Típus Alapár- Egy éves használtató ára

Dacia Spring 6 569 000 Ft - 6 569 000 Ft

Peugeot e-208 7 790 000 Ft - 7 790 000 Ft

Fiat 500e 7 990 000 Ft - 5 930 000 Ft

Volkswagen e-UP! 8 390 000 Ft - 7 091 000 Ft

Opel Corsa-e 10 090 000 Ft - 7 800 000 Ft

Kia e-Soul 10 999 000 Ft - 10 490 000 Ft

Hyundai Ioniq 10 999 000 Ft - 10 899 999 Ft

Citroën ë-C4 11 330 000 Ft - 10 910 000 Ft

Renault ZOE 11 349 000 Ft - 9 100 000 Ft

Nissan Leaf 11 790 000 Ft - 7 490 000 Ft

A táblázathoz hozzátartozik, hogy több típust a gyártók még csak idén helyeztek forgalomba, ám néhány autónál meg tudtuk nézni a néhány éves és kevés kilométeres lehetőségeket is. A Renault Zoénál például a találati lista 41 gépjárművet eredményezett, amely szerint egy 2016-os évjáratú, 47 ezer kilométeres autó 3 990 000 forintba kerül, de egy 2019-es, körülbelül 10 ezer kilométeres Zoé is 5 800 000 forintért keresi új tulajdonosát. Ha jobban szimpatizálunk egy Volkswagen e-UP!-pal és hajlandóak vagyunk a kompromisszumra, akkor egy 2017-es modell 21 ezer kilométerrel 4 990 000 forintba kerülhet. Szintén a listában találhatunk egy szintén 2017-es a Nissan Leaf-et, 20 ezer kilométerrel és 4 790 000 forintért, illetve egy 2018-as KIA e-Soult 30 ezer kilométerrel 6 000 000 forintért, vagy egy szintén 2018-as, 49 ezer kilométeres Hyndai Ioniq-t 7 999 000 forintért.

Az általunk összeállított lista csak egy szeletét képezi a jelenleg piacon kapható elektromos személyautóknak, de nem véletlen, hogy a legtöbb szakértő szerint is érdemes minden korábbinál alaposabban körülnézni, mielőtt vásárlásra adnánk a fejünket. És hogy érdemes-e várni egy esetleges támogatásra? Az attól függ, hogy pontosan mit szeretnénk. Aki mindenképpen új autót szeretne, annak mindenképp. Persze itt is azon áll a vásár, hogy milyen típust látnánk szívesen a garázsunkban. Aki azonban hajlandó egy kis kompromisszumra, azoknak talán izgalmas új lehetőségeket tartogathatnak a tesztautók, szalonautók és a keveset futott, néhány éves gépjárművek.

Címlapkép: Getty Images