Drága hónapok várnak a magyar kutyatartókra: erre bizony költeniük kell

Vannak olyan kutyafajták, amelyek télen is gond nélkül élvezik a kinti hidegben a játékot, jól elvannak a szabadban, tarthatjuk is őket odakint minden gond nélkül, de a lakásban tartott rövidebb szőrű kutyák egy részének egyre fontosabb a megfelelő kutyaruha kiválasztása télre.

10 Celsius fok alatt érdemes lehet kutyaruhát adni egy lakásban tartott kutyusra, ha hosszabb sétára visszük, nulla fok környékén pedig jöhetnek a vastagabb pulóverek vagy télikabátok. Esőkabátra egyesek szerint már az ősz beköszöntétől szükség lehet, hiszen a dupla szőrréteggel rendelkező, de lakásban tartott kutyusok, például spiccek, labrador, németjuhász, erős kutyaszagot tudnak árasztani, ha megáznak. Így az esőkabátnak jó hasznát vehetjük, hiába nem fázós a kutyus.

A hideg idő beköszöntével nagyon oda kell figyelnie a gazdiknak az állat ízületvédelmére, különösen idős kutyáknál történik meg könnyen a baj. Ahogy hűvösödik a talaj, a kutyus pedig elfekszik, elalszik rajta, még akkor is, ha süt a nap egyébként, könnyen ízületgyulladás lehet a vége, és porckorong gondok adódhatnak. Emellett a megfelelő folyadékpótlásra is fokozottan figyelni kell, hisz ilyenkor már nem annyira szomjasak az állatok, de a vízpótlásra továbbra is szükségük van

- kezdi a felsorolást Dr. Nagy Anna állatorvos.

Kell-e kutyaruha a kedvencünknek?

Számos olyan tényező van, amelyet figyelembe kell vennünk a témával kapcsolatban. Hiszen nem minden kedvencnek való ruha, ráadásul az sem mindegy, pontosan milyet választunk.

A lakásban tartott négylábú szervezete az adott lakás hőmérsékletéhez fog alkalmazkodni. Ha mondjuk panelban élünk, akár 24 fokos is lehet a lakásunk télen, és ehhez a hőmérséklethez szokik hozzá a kutyus. Ebben az esetben a téli szőrváltásnál nem fog olyan dús szőrzetet növeszteni, mint kinti társaik. Ha viszont kint tartjuk a kutyát, a bundája is alkalmazkodni fog a hideghez, zsírszövetei is megvastagszanak, aljszőrzetet növeszt, így könnyen tud védekezni a téli hideg ellen.

Vannak olyan fajták, amelyeknek, bár rövid a szőre, a testtömege nagy, így nem fáznak még télen sem. A kistermetű kutyák viszont hajlamosabbak a megfázásra, rájuk jobban oda kell figyelni, ahogy az idősebb, vagy beteg, gyenge immunrendszerű kutyákra is.

A kutya életkora, egészségi állapota mellett az is befolyásolja a kutyaruha szükségességét, hogy mennyire képes alkalmazkodni a hidegebb időhöz. Az idős, a nagyon fiatal és a betegséggel küzdő kutyáknak a testük hőszabályozása még enyhébb időjárásban is problémát jelent. Ezzel szemben egy egészséges, felnőtt kutya, amelyik hozzászokott, hogy néha hideg van, akkor is boldogan játszik a szabadban, ha bekeményít a tél.

Nemcsak fajta, de egyénfüggő is, hogy melyik jószág hogyan bírja a hideget, de a rövidebb szőrű, kistestű kutyáknak kedvezhetünk például fűtőlappal. Erre rá tud feküdni a kutya, csak akkor kapcsol be, ha érzékeli a súlyát, és melegen tartja kint is. Az a legfontosabb, hogy védett, a talaj felől, fentről és három oldalról védett, jól szigetelj fekvőhelye, ólja legyen a kutyának, olyankor, és ha megfelelő egészségi állapotban van, nem okoz neki a gondot a hidegebb idő sem. Télen viszont több tápanyagra és nagyobb mennyiségű élelemre lesz szüksége a kinti kutyának, érdemes ilyenkor a jobb minőségűt választani, akkor nem feltétlenül lesz szükség vitaminpótlásra sem

- sorolja a doktornő.

Mely kutyafajták számára előnyös a kabát?

Egy kistestű kutya arányaiban nagyobb testfelületen ad le hőt, mint egy nagyobb. Így tehát logikus, hogy egy apró kutya még enyhébb időben is jobban profitál egy kabátka vagy kutyaruha viseléséből, mint egy nagyobb, mint például a csivava vagy a törpe pincser.

A testzsír segít a hőmegtartásban, ezért egy vékonyabb testfelépítésű fajta, mint a whippet vagy a greyhound jobban értékel egy dzsekit, mint egy túlsúlyos, több testzsírral rendelkező kutya. Ugyanígy azok a fajták, melyeknek a szőre vékony, rövid, nagyobb örömmel szoknak hozzá a ruhához, mint a dús, tömött, vastag téli aljszőrrel bíró fajták.

Mikor kell a kutyára ruhát adni?

Hidegben, csapadékos időben, és amikor azt tapasztaljuk, hogy a kutyánk fázik. Ezt általában minden gazdi észreveszi, aki rendszeresen időt tölt a kutyájával. Amikor a kutyák már nem tudják megtartani a testük melegét könnyen megfázhatnak. Hogy mikor fázik egy kutya, azt egyede válogatja, de 7-10 fok alatt már javasolt a kutyakabát bizonyos fajtáknál. Főleg akkor, ha nemcsak kiszaladunk az ebbel, hanem hosszabb időt töltünk vele a szabadban. Érzékenyebb kutyusra esőben is jó, ha vízhatlan kabátot, esőkabátot adunk. Sokan azt hiszik, a kutyaruha csak a hidegben, télen jöhet szóba, de ahogy egyre nő az UV- sugárzás, nyáron is megnő a kutyaruha jelentősége. A fehér szőrű, világos bőrű kutyáknál gyakrabban fordul elő bőrrák, ezért fontos megvédeni őket a káros sugárzástól, a leégéstől. Az allergiás kutyáknál is nagyon hasznos lehet, ha ruhában sétálnak, mert pollenszezonban így nem közvetlenül a szőrükre tapad az allergén anyag.

A kutyaruhának biztonsági szerepe is van: a fényvisszaverő mellények nagyon praktikusak egész évben, láthatóvá teszik a kutyát bármilyen időjárási körülmény ellenére bárhol és bármikor, hiszen télen például nagyon hamar besötétedik.

Milyen kutyákra érdemes kutyaruhát adni?

A gyér és rövid szőrű, kistestű kutyák fő viselete a ruha a téli időszakban, de persze vannak kivételek is, hisz azok a kedvencek, akik a nap nagy részét lakásban töltik, fázósabbak, érzékenyebbek lehetnek akkor is, ha nagyobb fajták, és az idős, vagy beteg állatok is fokozott gondoskodást igényelnek. Ha egy kutya megfázik, könnyen tüdőgyulladást kaphat, amelynek súlyos következményei lehetnek. A beteg állat felépülése pedig igencsak hosszadalmas lehet, a kezelése pedig rendkívül költséges, akár havi húsz-harmincezer forintba is kerülhet havonta, sok hónapon keresztül.

Általánosságban igaz, hogy a nagyobb testű, tömött téli bundával rendelkező ebeknek ritkábban van szükségük a kutyaruha adta plusz védelemre. Emellett a sötét színű szőrzet több hőt képes magába szívni még a gyenge téli napból is, mint a világító fehér bunda. Az is tény, hogy az aktivitás több hőt generál, tehát az a kutya, amelyik sokat szaladgál, nem fogja igényelni a kutyaruhát, míg amelyik még a sétához is nehezen mozdul, hálás lesz érte.

Vannak fajták, melyeknek akár méretüktől függetlenül nem, vagy csak ritkán, extrém esetben (betegség, lenyírt szőrzet) van szükségük kutyaruhára, ilyen többek között a husky, a németjuhász, a labrador (a dupla szőrzete miatta), az újfoundlandi, a berni pásztor, a pomerániai törpespicc, a bearded collie, a pireneusi hegyikutya és a magyar kutyafajták: a komondor, kuvasz, puli, pumi.

Jó ötlet kikérni az állatorvos tanácsát a kutyaruhát illetően, különösen, ha nem fajtatiszta kutyánk van. Az orvos a gazdi szempontjait is figyelembe veszi, de természetesen az elsődleges mindig a kutya életformája, szokásai és általános egészségi állapota.

Amikor az állatorvos véleményét és kutyánk, valamint saját szempontjainkat is figyelembe véve úgy döntünk, szükség van egy jó kutyaruhára, akkor jön még csak a neheze. Nem egyszerű ugyanis eldönteni, hogy a hatalmas kínálatból melyik a legjobb, amit választhatunk, és aminek a pénztárcánk sem látja súlyos kárát. Mert a minőségi kutyaruhák - másfélét pedig inkább ne is vegyünk - nem olcsóak, a legegyszerűbbek is ritkán kóstálnak öt-tízezer forintnál kevesebbet. Az összeg persze függ a mérettől, a márkától, az anyagtól, és olykor kifoghatunk egy jó akciót is. De arra számítsunk, hogy egy közepes termetű kutya télikabátja akár 20 ezer forintba is kerülhet.

Nem mindegy, milyen a kutyaruha

A legfontosabb szempont a kényelem. Az új ruhát mindig próbáljuk fel kedvencünkre! Figyeljük meg benne a mozgását, ne szorítsa sehol a ruha, és a dolgát is rendesen el tudja végezni benne. Készüljön jó minőségű anyagból. Természetes, könnyű, jól szellőző anyagú ruhát válasszunk, mert a műszálra sok kutya érzékeny lehet, a nehéz anyagok pedig rosszat tesznek a szőrzetnek.

Könnyű legyen feladni a kutyára. Ha macerás az öltözködés, nem biztos, hogy hamar megszokja a kabátot, pulóvert. Fontos a megfelelő méret is, mert ha túl kicsi vagy túl nagy rá a ruha, nem viseli majd szívesen.

Fontos a megfelelő rögzíthetőség is, hiszen ha csúszkál rajta a ruha séta közben, akadályozza a mozgásban, olykor a látásban is, ami sem a gazdi, sem az eb szempontjából nem előnyös.

További fontos szempontok:

Számít, mennyire meleg a ruha. Érdemes többféle kabátot vagy pulóvert beszerezni, hogy az időjárásnak megfelelően öltözve tudjatok sétálni.

A ruha védje a mellkasát és a hasát is. Ha nem véd megfelelően, könnyen felfázik a kutyus annak ellenére is, hogy jól felöltöztetted.

Legyen könnyen mosható a ruha, ne menjen össze, és ne essenek le róla a díszek. Jobb, ha nincs rajta semmi olyan, amit meg lehet rágni, vagy le lehet nyelni.

A cipő megfelelően védjen. Télen a só felmarása ellen, illetve nyáron a forró aszfalttól, vagy éppen a toklásztól.

Ezeket a kutyaruha típusokat különböztetjük meg:

kutya pulcsi (pamut vagy plüss anyagúak)

kutya esőkabát ( nem béleltek, csak a vízhatlanság miatt hordja a kutyus)

kutyakabát ( vékonyabban vagy vastagabban béleltek, van pamutos és vízhatlan, kapucnis-kapucni nélküli)

kutya kezeslábas/overál (általában kevésbé béleltek, de mint a neve is sugallja, a kutyus 4 lábát is védi a hidegtől és a nedvességtől. Főleg kényesebb szőrű kutyáknak való: uszkár, yorkie, máltai)

Szoktassuk hozzá a kutyát

Nagyon ritka, mikor egy kutya elsőre elfogadja a ruha viselését. Így érdemes először csak rövidebb időszakokra ráadni és minden esetben pozitív élményhez kötni a hordását. Fokozatosan szoktassuk a kutyát a ruhához, hiszen nem biztos, hogy elsőre elfogadja, ha ruhát adunk rá. Először csak rövidebb időre viselje a kabátot, pulóvert vagy pólót, majd fokozatosan, egyre hosszabb időn át hordja. Nem kell otthon próbálgatni, rögtön vigyük el sétálni benne, hamar összeköti majd a kutyus a téli csatangolásokat az öltözködéssel.

Tartsuk tisztán a ruhát

Ha odakinn esik az eső vagy nagy a sár, akkor bizony hamar koszos lesz a ruha, ezért készülj fel, hogy viszonylag gyakran kell majd kimosnod. A legtöbb kutyaruhát elég csak kevés mosószerrel kézzel átöblíteni, vagy egy gyors programra a gépbe bedobni. Viszont öblítőt ne használj , erre figyelj oda!

Nem kell viselnie a ruhát a tavasz első napjáig

Ha melegszik az idő, adjunk rá vékonyabb ruhát, majd ha már tartósan jó az idő, végleg hagyjunk fel a ruha viselésével, mert ha felborul a kedvencünk hőháztartása, a melegben is fázni fog. Ezt pedig már nagyon nehéz visszafordítani.

Fontos az állandó ellenőrzés!

Mindezek mellett fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük négylábúnk egészségi állapotát, és figyeljünk a jelekre. Amikor a kutya belső hőmérséklete alacsonnyá válik, hipotermia alakul ki. A kihűlés következtében károsodhat az eb központi idegrendszere, ami hatással van a szívre és a véráramlatra is. Jelei közé tartozik a szabálytalan szívverés és légzés, valamint a tudatzavar.

A fagyást nehezebb diagnosztizálni, hiszen a kutya szőre eltakarhatja a látható jeleket. Elsősorban a négylábú füleit, mancsát és lábait kell megvizsgálnunk. Ha túl hidegnek érezzük a testrészeket, valamint kipirosodtak, megduzzadtak, esetleg szövetnedvek jelentek meg, minél hamarabb melegebb helyre kell vinnünk háziállatunkat. Fagyás következtében jégkristályok képződhetnek a kutya vérében, melyek károsíthatják az ereket és artériákat is.

A fenti tüneteken túl, ha azt látjuk, hogy kutyusunk nehezen jár, letargikus hangulatban van, vagy mozgása lassabb a megszokottnál, azonnal forduljunk vele állatorvoshoz!

Címlapkép: Getty Images