Megugrott az igazolt fertőzött diákok száma: egyre több iskola áll át online oktatásra

Ahogy arról az Eduline.hu beszámolt, egyre több általános és középiskolából érkeznek hozzájuk olyan hírek, hogy a téli szünet utáni második héten megugrott az igazolt fertőzött diákok száma , ezért sok helyen egyszerre több osztály volt kénytelen átállni digitális oktatásra.

Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy a magas számú tanuló és tanár megbetegedések miatt iskolánk 2022.01.12-től online, digitális oktatásra tér át” – ez az üzenet jelent meg a XIV. kerületi Európa 2000 Gimnázium oldalán kedd délután. Az órákat a következő napokban a Teamsen tartják majd, „bízunk benne, hogy két hét után már zavartalanul tudjuk a jelenléti oktatást folytatni

- idézte a portál az egyik iskola közleményét.

Folyamatosan emelkedik a beteg diákok száma

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban is hétről hétre frissítik a járványügyi adatokat, ott öt diáknak, míg

a szintén nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban hét tanulónak lett pozitív a koronavírus-tesztje.

A zalaegerszegi iskolák fertőzöttségi adatairól hétfőn részletes adatokat közölt Balaicz Zoltán polgármester. Ez alapján a város óvodái közül „csak” egyben került karanténba egy csoport, az iskolákban azonban rosszabb a helyzet.

Van, ahol hét igazolt fertőzött van, így egy teljes osztály karanténba került, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tizenkét diák, a Zrínyi Miklós Gimnáziumban öt diák és egy dolgozó tesztje lett pozitív, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium pedig szintén hat fertőzöttről számolt be. A városban működő technikumok között van, ahol csak két diák került karanténba, máshol négy-öt, de van olyan technikum is, ahol tizenkét tanuló és hat dolgozó fertőződött meg. A romló járványügyi helyzet leginkább akkor látszik, ha megnézzük a téli szünet utáni első nap, vagyis január 3-a adatait: akkor a zalaegerszegi általános iskolák közül csak egyben volt fertőzött, és a középiskolákból is maximum egy-két diák és dolgozó volt kénytelen karanténba vonulni

- számolt be róla a portál.

