Ezt rengeteg kutyatartó rosszul tudja: ez a 7 + 1 betegség leselkedhet télen a kutyádra

Meglepően hangozhat, de bizony a kutyáknál is előfordulnak kifejezetten a téli időszakra jellemző megbetegedések. A kölyökkutyák és az idős kutyusok fokozottan ki vannak téve az időjárás változékonysága miatt ezeknek a betegségeknek, érzékenyebbek, több odafigyelést igényelnek.

A hideg idő beköszöntével nagyon oda kell figyelnie a gazdiknak az állat ízületvédelmére, különösen idős kutyáknál történik meg könnyen a baj. Ahogy hűvösödik a talaj, a kutyus pedig elfekszik, elalszik rajta, még akkor is, ha süt a nap egyébként, könnyen ízületgyulladás lehet a vége, és porckorong gondok adódhatnak. Emellett a megfelelő folyadékpótlásra is fokozottan figyelni kell, hisz ilyenkor már nem annyira szomjasak az állatok, de a vízpótlásra továbbra is szükségük van

- kezdi a felsorolást Dr. Nagy Anna állatorvos.

Most pedig vegyük sorra, mire kell fokozottan odafigyelnünk, és hogyan előzhetjük meg, hogy kutyusunk megbetegedjen.

Tipikus téli veszélyforrások

1. Hóevés okozta gyomor-, bélhurut

Télen a hideg levegő mellett leggyakrabban a hó és a jeges út okozhat bajt. A hideg hó evése sokszor okozhat légzőszervi bántalmakat. Ilyenkor azt vesszük észre, hogy kedvencünk hangja megváltozott, köhög, tüsszög. Sima megfázáson kívül bizony gondolnunk kell arra, hogy a betegség oka lehet a hó evése. De ez a rossz szokás más betegséghez is vezethet. A hideg lé lenyelése lehet az oka gyomor-, illetve bélhurutnak, ez pedig hányással, hasmenéssel és étvágytalansággal járhat. Ezeket elkerülni csak egy módon lehet: szoktassuk le kedvencünket a hóevésről.

2. Havas, jeges út okozta lábsérülés

Gyakori problémák a lábsérülések, melyekért a jég, a hó, illetve a felsózott utak a felelősek. A jég felsértheti, megvághatja a kutya talppárnáit, ami amellett, hogy igen fájdalmas, nehezen is gyógyul.

A lábujjak között kialakuló fagyási sérüléseket a hó és a megfagyott víz okozza, főleg azoknál az állatoknál, amelyeknek hosszabb a szőre a talppárnák között, a jég pedig hosszan benne marad, beleragad. Ezért figyeljünk télen is a szőrzet rendben tartására, egy téli séta után pedig ellenőrizzük kutyánk lábát, hogy ne maradjon rajta jég vagy hó.

3. Felsózott utak okozta lábsérülés

A legsúlyosabb problémát a felsózott utak jelentik. A kutyus lábát a nagy koncentrációban jelen levő só kimarja, illetve hosszan gyógyuló allergiás bőrgyulladást okozhat. Legegyszerűbb védekezési mód a kis csizmácskák használata, amivel a baj az, hogy nem mindegyik kutya viseli el a lábán. Ilyenkor az egyetlen és legegyszerűbb megoldás a séta utáni alapos lábmosás, ami után meg is szárítjuk az állat lábát.

Egyénfüggő, hogy melyik jószág hogyan bírja a hideget, de a rövidebb szőrű, kistestű kutyáknak kedvezhetünk például fűtőlappal. Erre rá tud feküdni a kutya, csak akkor kapcsol be, ha érzékeli a súlyát, és melegen tartja kint is. Az a legfontosabb, hogy védett, a talaj felől, fentről és három oldalról védett, jól szigetelj fekvőhelye, ólja legyen a kutyának, olyankor, és ha megfelelő egészségi állapotban van, nem okoz neki a gondot a hidegebb idő sem. Télen viszont több tápanyagra és nagyobb mennyiségű élemere lesz szüksége a kinti kutyának, érdemes ilyenkor a jobb minőségűt választani, akkor nem feltétlenül lesz szükség vitaminpótlásra sem

- sorolja a doktornő.

Nem csak embereket fenyegetnek ezek a betegségek

4. Torok- és mandulagyulladás

Bizony a kutyák is kaphatnak torokgyulladást, leginkább akkor, ha havat esznek. Az utóbbi években nem volt kifejezetten jellemző az intenzív havazás, de ha mégis megtörténne, ne engedd kedvencednek, hogy egyen a hóból. A hó mellett a hideg víz, a fagylalt és a túlzott klímahasználat is vezethet torokgyulladáshoz. Ezek leginkább nyáron fordulnak elő, ám a félig befagyott vizes edény a kertben nagyon is aktuális probléma. Kertben tartott eb esetében mindig gondoskodj a megfelelő hőmérsékletű vízről, ami sose legyen túl hideg vagy éppen túl meleg. A túlzott lihegés is okozhat megfázást, ez főként hideg időben veszélyes. Ha az alábbi szimptómákat ismered fel kutyádon, vidd állatorvoshoz. A betegség szakember számára könnyen felismerhető és hatékonyan kezelhető.

Jellemző tünetek: öklendezés, krákogás, étvágytalanság, bágyadtság

5. Tüdőgyulladás

A tüdőgyulladást általában fertőző vírus okozza a kutyáknál. Ilyenek például a szopornyica, herpeszvírus, parainfluenza 2. Kialakulhat baktériumok és különböző gombák belélegzésével is. Emellett okozhatják paraziták, például orsóférgek. A tüdőgyulladás kialakulhat a kennel köhögés szövődményeként is. Ez egy rendkívül fertőző betegség a kutyák körében, ami rendszerint a hűvös, nyirkos időjárás idején üti fel a fejét. Ha kedvenced köhög, bágyadt, esetleg hány, ne vidd közösségbe!

Jellemző tünetek: orrfolyás, nehézlégzés, köhögés

6. Megfázás

A hideg hónapokban kutyád is nagyobb eséllyel fázhat meg, akárcsak te magad. Fontos, hogy kedvencednek mindig biztosíts meleg, szélvédett helyet, ami védi az időjárás viszontagságaitól. Extrém hideg esetén a séták hosszát érdemes lerövidíteni, esetleg kutyaruhát adni rá, ami melegen tartja közben.

Jellemző tünetek: orrfolyás, fáradékonyság, hőemelkedés

7. Húgyúti megbetegedések

A felfázás a kutyákat is veszélyeztető probléma. Szukák esetében gyakoribb, de kanoknál is előfordulhat. A kistestű kedvencek nagyobb veszélynek vannak kitéve, hiszen közelebb vannak a talajhoz. Rájuk mindenképp érdemes ilyenkor kutyaruhát adni, de nagytestű társaikat is védhetjük ilyen módon. Az ebeknek kifejlesztett cipők is jó szolgálatot tehetnek, ezzel azt is elkerülheted, hogy kimarja kedvenced mancsát az útszóró só vagy a fagy. Szintén fontos, hogy extrém hidegben lerövidítsd a sétákat és ügyelj arra, hogy az eb folyamatosan mozgásban legyen. Például ne üljön vagy feküdjön a fagyos talajon.

Jellemző tünetek: nehéz, fájdalmas, gyakori vizelés; súlyos esetben véres vizelet

+ 1 Allergia télen

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója bizonyos környezeti tényezőkkel, úgynevezett allergén anyagokkal szemben.

Az egész évben fennálló allergia hátterében olyan allergén anyagok állnak, amelyeknek jelenléte nem szezonális, például a háztartások részét képezik.

Ezek közül a leggyakoribb allergének a poratka, a gombák és a penész. A beltéri allergénektől szenvedő kisállatok tünetei általában az őszi-téli hónapokban válnak intenzívvé. A tünetek romlásának a hátterében a fűtés áll, ugyanis szárítja a levegőt, valamint növeli a levegőben a por koncentrációját. A túlzott fűtés továbbá a bőr és a szőr kiszáradáshoz is vezethet. A téli időszakban a kisállatok több időt töltenek beltéren, így többet találkoznak az allergén anyagokkal.

Habár mindegyik kutya lehet allergiás, vannak olyan fajták, amelyek hajlamosabbak a betegségre: beauce-i juhászkutya, boston terrier, boxer, shar-pei, cocker spániel, dalmata, angol bulldog, golden retriever, labrador retriever, törpe schnauzer, mopsz, west highland white terrier, fox terrier és yorkshire terrier.

Tünetek

A tünetek nagyon változatosak lehetnek, általában a kutyák 1-3 éves kora között jelentkeznek először, de fiatalabb vagy idősebb kutyákban is kialakulhatnak.

A leggyakoribb tünet a viszketés, amely az állat teljes testfelületén vagy csak néhány testrészen is jelentkezhet: füleken, pofán, tappancson, ujjak közti területen, ágyékon, hónaljon, szem körüli területen, külső könyökízületnél, vagy a farok alatti területen.

Kezdetben a viszketés jelentkezik egyedüli tünetként, a későbbiekben azonban számos változás állhat be az állat állapotában, mint például a bőr vörössége vagy elszíneződése, a bőr kérgesedése, seborrhoeás dermatitis, kellemetlen szag és szőrvesztés.

Kezelés

Az állatorvos klinikai vizsgálatok után és az észlelt tünetek alapján állítja fel a diagnózist, és javasol megfelelő kezelést. A kezelés esetén fontos kihangsúlyozni, hogy a gazdi és az állatorvos szoros együttműködése szükséges ahhoz, hogy enyhítsenek a kisállat betegségén. Előfordulhat, hogy a kutyus környezetéből el kell távolítani az allergén anyagokat, tehát a gazdinak rendszeresen kell porszívóznia, szellőztetnie, csökkentenie a szőnyegek és függönyök számát, továbbá ajánlott a légtisztító és a párásító használata is. Illetve érdemes lehet egy speciális, allergiában szenvedő kutyusoknak kifejlesztett fekhelyet is beszerezni.

Egyéb téli veszélyek

A hideg időjárás közeledtével az is fontos, hogy védjük kedvencünk ízületeit, különös figyelmet fordítva az idős ebekre. A különböző gyulladással járó problémák súlyosbodhatnak a hideg hatására. A betegségek megelőzésére ilyenkor fontos a tápanyagban gazdagabb táp és a vitaminban gazdag étrend.Ha bármelyik fenti betegségek tünetegyütteseit veszed észre kutyádon, keresd fel vele az állatorvost!

Betegség esetén mindig tartsuk kedvencünket meleg, száraz helyen, adjuk az állatorvos által felírt gyógyszereket, és gondoskodjunk arról, hogy a kutyus eleget pihenjen, amíg fel nem épül.

Azonnal fordulj állatorvoshoz, ha ezt tapasztalod

Mindezek mellett fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük négylábúnk egészségi állapotát, és figyeljünk a jelekre.

Amikor a kutya belső hőmérséklete alacsonnyá válik, hipotermia alakul ki. A kihűlés következtében károsodhat az eb központi idegrendszere, ami hatással van a szívre és a véráramlatra is. Jelei közé tartozik a szabálytalan szívverés és légzés, valamint a tudatzavar.

A fagyást nehezebb diagnosztizálni, hiszen a kutya szőre eltakarhatja a látható jeleket. Elsősorban a négylábú füleit, mancsát és lábait kell megvizsgálnunk. Ha túl hidegnek érezzük a testrészeket, valamint kipirosodtak, megduzzadtak, esetleg szövetnedvek jelentek meg, minél hamarabb melegebb helyre kell vinnünk háziállatunkat. Fagyás következtében jégkristályok képződhetnek a kutya vérében, melyek károsíthatják az ereket és artériákat is.

A fenti tüneteken túl, ha azt látjuk, hogy kutyusunk nehezen jár, letargikus hangulatban van, vagy mozgása lassabb a megszokottnál, azonnal forduljunk vele állatorvoshoz!

