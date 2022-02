Ezt rengeteg kutyatartó rosszul tudja: kedvencünk imádja, pedig tilos neki adni

Volt idő, amikor fel se merült az emberekben a kérdés, hogy a kutya ehet-e csontot, mert természetesnek tartották, hogy igen. De ahogy minden változik körülöttünk, és a táplálkozástudomány egyre fejlődik, már nemcsak az emberek esetében, de a házikedvencként tartott kutyáknál is felmerül a kérdés: ehet-e csontot a kutya. A válasz pedig, az egyre több és változatosabb kutatásoknak és tapasztalatoknak köszönhetően egyáltalán nem merül ki az igenben vagy a nemben.

A természetben élő ragadozók már ősidők óta fogyasztják zsákmányállataik csontjait is. Ritkán hallani olyan farkasról vagy rókáról, amelyiknek baja lett a csontrágcsálástól, hiszen ők természetes formában, hőkezelés nélkül fogyasztják ezeket az állati részeket.

Fogyaszthat-e, és milyen csontot a kutya?

A kutyák szeretik a csontot, de nem minden csont tesz jót nekik. Vannak, akik szerint a kutya életének elengedhetetlen része a csontrágcsálás, míg mások annyira aggódnak, hogy egyáltalán nem mernek csontot adni a kutyájuknak. Az igazság, ahogy máskor, itt is valahol középen található.

A nyers csont kiváló táplálékkiegészítő lehet kedvencünk számára, fogyasztása nemcsak megengedett, de bizonyos előnyökkel is jár. Azt persze fontos tisztázni, hogy csakis ellenőrzött helyről származó állati csontot adhatunk kutyánknak, így elkerülve bármilyen bakteriális vagy vírusos megfertőződést.

A nyers csontfogyasztás előnye lehet:

1. Karban tartja a fogazatot

A rágás ösztönös tevékenység a kutyák számára: erősíti és edzésben tartja az állkapcsot, a fogakat, illetve tisztítja is azokat. Ezáltal segít megőrizni az íny egészségét, a fogkövesedést és fogszuvasodát, ínysorvadást, lecsökkentve a későbbi fogvesztés kockázatát is.

A kölykök számára fogzáskor is fontos, hogy mindig legyen előttük rágnivaló, hiszen az új fogacskák normális növekedéséhez a rendszeres terhelés elengedhetetlen.

Kölyökkutyáknak 7-8 hetes kortól adható nyers húsos csont, tömör, nem csövescsont.

Első lépésként a kiskutyák a tenyésztőnél (ha nyersen táplálja őket) már az alomban 5-6 hetes koruktól rendszeresen kaphatnak egy-egy velős csontot. Ez elsősorban a rágásra tanítja őket, de remek elfoglaltság is nekik.. Megenni ugyanis nem tudják, viszont módszeresen, szépen megtanulják lerágni róla a húst, és ügyesen kieszik belőle a velőt. Csak arra figyelj, hogy ne hagyd bent náluk sokáig, mert elszaporodhatnak rajta a baktériumok. Természetesen ugyanígy ne hagyd bent sokáig náluk a rágókákat vagy a szárított marhafület sem. A sok baktérium megterhelheti a picik emésztőrendszerét

- írja Böszörményi Andrea kisállat dietetikus a Farkaskonyha oldalán.

2. Mentálisan stimulálja a kutyát

Ha már nem járhat vadászni, a kutya szívesen vezeti le energiáit a csontrágás által. Egy unatkozó eb a háztartás különböző berendezésein és bútorain élheti ki rágószenvedélyét, ezért jobb, ha elejét vesszük a rombolásnak, és mi adunk rágcsálnivalót neki.

3. Értékes tápanyagforrás

A csont tele van esszenciális vitaminokkal, ásványi anyagokkal és aminosavakkal. Kiemelkedő a kalcium, magnézium és foszfortartalma, A-, D- és E-vitaminnal is bőven el van látva, illetve esszenciális zsírsavakat biztosít az eb számára. A porcszövet 50%-ban kollagént tartalmaz, ami segít megóvni az eb csontjainak, porcainak, ízületeinek, inainak és szalagjainak épségét.

Ha velőscsontot adsz kedvencednek, a napi vas- és rézbevitelét is növelheted, de mértékkel adagold ezt az ínyencséget, mert a velő zsírtartalma nagyon magas.

Így add a csontot a kutyának

Az első és legfontosabb tényező a megfelelő méret. A nagytestű kutyának bátran adhatsz bárány-, sertés-, szarvas- és marhabordát-nyakat, valamint disznólábat. A közepes testű kutyusok élvezettel fognak nyammogni a csirkecombon, a kacsanyakon és a pulykaszárnyon, míg az egészen pici ölebeknek, illetve a kölyköknek pedig a csirkenyak, -láb és -szárny való.

Általános ökölszabály, hogy csak akkora csontot adj kedvencednek, amit nem tud egészben lenyelni, így megelőzheted a fulladásveszélyt. A szakértők a kutya fejénél nem kisebb csontokat ajánlják, ezek nem tudnak egészben lecsúszni a torkán.

Csontot kizárólag nyersen etessünk, és kerüljük a csöves csontokat. Sokan nem tudják, de a főtt és a sült csont nem biztonságos, mivel a hőkezelés hatására megváltozik a szerkezete, és szilánkosra törhet. Fontos, hogy minél több hús legyen a csonton, soha ne adjunk nekik tisztán csak csontot. A csonton lévő hús ugyanis védi a beleket, a gyomorfalat, és abban is segít, hogy ne legyen túl kemény a széklet

- javasolja a kisállat dietetikus.

Tippek a biztonságos és élvezetes csontfogyasztáshoz

Az állatorvos szerint vagy ne adjunk a kutyának csontot egyáltalán, vagy csak tömör csontot adjunk, de abból is csak kutyánként heti 1-2 darabot, ha már feltétlenül szükségét érezzük. Semmiképpen se etessük vele napi szinten, és vigyázzunk, hogy egyszerre nagyobb mennyiség ne kerüljön a kutya elé.

A tömör csont, mint például a sertés oldalas, marhalábszár, lapocka szerkezeténél fogva kisebb, és tompább darabokra törik a rágás során, nem okoz fennakadást, sem pedig bélsérülést, a hosszú, csöves, üreges csontokkal szemben. A baromfi, vagy más szárnyas csontot semmiképpen sem javasolt.

Sem csirke, sem kacsa, sem pulyka, sem semmilyen szárnyas csontot, beleértve a közkedvelten etetett farhátat is. Azok valóban szilánkosra törnek a rágáskor. Fennakadhatnak a szájpadláson, elakadhatnak a nyelőcsőben. Átlyukaszthatják a beleket és ürülési problémát okozhatnak. Ha a nyelőcső alsó szakaszán akad el egy csontdarab, az fulladáshoz vezethet. Innen már csak mellkas-műtéttel lehet eltávolítani, ami komoly műtét, és nem is biztos, hogy sikerül.

Emésztési problémával küzdő ebnek inkább ne adj csontot!

Ha épp nem “dolgozik” rajta, tedd a mélyhűtőbe, hogy megakadályozd a káros mikroorganizmusok elszaporodását!

Soha ne hagyd a csontmajszoló kutyust felügyelet nélkül!

Elhízott vagy hasnyálmirigy-problémás kutyának ne adj velőscsontot!

Ne hagyd, hogy a kutyus elássa a csontot, majd egy idő után kihalássza és újra elkezdje rágni!

Nagy melegben érdemes fagyasztva adni a csontot kedvencednek.

A csont veszélyei

Lényeges még egyszer kihangsúlyozni, hogy nem minden csont jó csont. A szárnyasok (csirke, kacsa, stb.) csontjai főve szilánkosan törnek, ami sérüléshez vezethet, illetve a csontszilánkok fulladást okozhatnak, megsérthetik a torkot, a nyelőcsövet és a beleket is, ami akár halálos kimenetelű is lehet. Bizonyos csontok csak főzés után törnek, keményednek meg annyira, hogy szilánkosra törjenek, mint például a sertés bordacsontjai, ezért biztonságosabb, ha egyáltalán nem adunk főtt csontot a kutyáknak!

A sertés és a vaddisznóhús, csontok és belsőségek fogyasztása szintén nem javasolt, mivel a nem kellően hőkezelt sertéstermékek álveszettséget okozhatnak.

Ne adj olyan csontot a kutyának, amelyet az apró darabokra tud szétrágni, mivel a kis darabok, ha egyben nyeli le őket, szorulást, bélelzáródást okozhatnak. Az előbbi kellemetlen, fájdalmas székletürítéshez vezet, míg a bélelzáródást sajnos még állatorvosi kezelés mellett sem biztos, hogy túléli a kutyánk. Emiatt fontos, hogy a kutya méretének megfelelő méretű csontot adj neki. Egy nagytestű kutya könnyen felapríthat egy kisebb marha velőscsontot, amellyel egy kisebb vagy közepes testű eb órákig elvan. Ne hagyd egyedül a kutyát csonttal, hogy lásd, ha bármi baj van. 10-15 perc élvezkedés után vedd el tőle, legyen a csont inkább jutalom.

Ha a kutyád emésztési, anyagcsere vagy gyomorpanaszokkal küzd, szintén érdemes megfontolni, hogy adj-e neki csontot. Szintén kerüljük a csontot a rövid orrú fajták (boxer, bulldog, mopsz, stb.) esetében.

Milyen csontot adhatunk a kutyának?

A legjobb választás a nyers húsos csont. Alapvetően csak csontot, amelyen semmi rágnivaló (hús, inak, stb.) nincs már, ne adj a kutyádnak! Ahogy az előbb említettük, a kutya méretének és fogazata erősségének megfelelő méretű és keménységű csontot válassz, és soha ne hagyd magára, amíg a csontot fogyasztja.

A húsos csont kiválasztásánál figyelj a minőségre! Csak megbízható helyről vásárolj és tartsd be a higiéniai alapszabályokat.

Milyen csontot nem ehet a kutya?

Kerüljük a főtt csontokat. A főtt csontok és azok is, amelyek ételmaradékból származnak nem biztonságosak a négylábúak számára. Hiszen könnyen eltörnek vagy akár szilánkossá is válnak. Azok a kutyusok, akik főtt csontot fogyasztottak könnyen szenvedhetnek a következő komplikációktól:

Törött fogak

Száj- és nyelvsérülés

Alsó álkapocsba akadt csontdarabok

A légcsőben, a nyelőcsőben vagy az emésztőrendszerben történt elzáródás

Székrekedés

Rektális vérzés

Hasnyálmirigy-gyulladás – a has bakteriális fertőzése, amelyet a gyomor vagy a belek kilyukadása okoz

Emésztőrendszer elzáródása

Fulladás

A mandula, illetve a száj sérülése

Hányás

Hasmenés

Halál

Az állatorvos szerint inkább egyáltalán ne adjunk csontot a kutyáknak

A csontetetés miatt kialakuló bélsárrekedés nagyon veszélyes a kutyára nézve. A kezelése költséges, macerás. Hosszú utókezelést és diétát is igényel, se a kutyának, se a gazdinak, se az állatorvosnak nem kellemes élmény. Még nagy kutyáknál is bélsárpangást okozhta, mi miatt beöntést kell neki adni, de még rosszabb esetben bélelzáródással fenyeget, amit csak súlyos műtéttel lehet orvosolni, ami ráadásul sokba is kerül a gazdinak.

Sokan hoztak már hozzánk bélpanaszokkal kutyust, mert csontot evett, így mindenkinek azt javasoljuk, ne adjon a kutyának csontot. Semmilyen pluszt nem ad hozzá a táplálásához, a rágási igényét pedig biztonságos rágófalattal vagy teafával is ki lehet elégíteni. Személy szerint a nyers csontot még rosszabbnak tartom, járt már a rendelőnkben szalmonellás kutya nyers csont evése, nagyon keserves volt a kikúrálása, én a nyerskosztot sem tartom jó ötletnek, bár tudom, mostanában divatos. Ha nagyon jól meg van főve a csont, esetleg akkor, de nem zárható ki soha a veszély

- mondta el a HelloVidéknek Dr. Kórik Csilla állatorvos.

A nyersetetés miatt sok kutya lesz hasfájós, hasmenéses, és nagyon hosszadalmas, probiotikumos kezelés hatására gyógyul meg a bélflórája csak. A nyers csont, még az ellenőrzött helyről származó is, tartalmazhat szalmonellát, e-colit. Amit nagyon nem javaslok, pedig rengeteg kutyatartó esküszik rá, az a nyers csirkefarhát. Számos parazitát tartalmazhat, törik a csont, fulladást okozhta. Nem kell változtatgatni a kutya ennivalóját, nem igényli az állat, a jól bevált, minőségi táp tökéletes a számára, minden vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, összegezte az állatorvos.

Mi a helyzet a boltban kapható csontos csemegékkel?

Az FDA arra figyelmeztet, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható csontcsemegék, jóllehet gyakran feldolgozott formában elérhetőek és látszatra teljesen különböznek a hentestől származóktól, végeredményben azonban ugyanannyira veszélyesek és károsak lehet az egészségre, mint a hagyományos társaik.

2015-ben az FDA 35 olyan jegyzőkönyvet kapott kézhez, amelyben arról számoltak be, hogy a boltokban árusított olyan termékektől, mint a sonkacsont, a sertés combcsont, a bordacsont és a füstölt csülök csontja, az állatok hogyan szenvedtek el különböző egészségkárosodást.

A füstölés és sütés során a gyártók gyakran kiszárítják ezeket a készítményeket, tartósítószereket, fűszereket és füstízt adva hozzá.

Amennyiben azt tervezed, hogy bolti rágcsálnivalót vagy csontot veszel a kedvencednek, először mindenképpen konzultálj az állatorvosoddal, hogy megfelel-e a kiválasztott termék a kedvenced számára.

Mi a helyzet a nyersbőrrel?

Néha a nyersbőr fogyasztása is hasonló következményekkel jár, mint a bolti jutalomfalatok rágcsálása. A gyártási folyamat után visszamaradthat kis mennyiségben toxikus vegyi anyag, amely akár szalmonellát és e coli fertőzést is eredményezhet.

Sőt mi több, ezek a falatok emésztési problémákhoz és elzáródásokhoz is vezethetnek. A mesterséges kutyacsemegék ráadásul tartalmazhatnak zselatint, mesterséges édesítőszereket, illetve egyéb adalékokat, tartósítószereket, amelyek enyhébb esetben mérgezést, de súlyosabb esetekben még rákot is okozhatnak.

Vizsgálati díjak irányára (helységenként és rendelőnként változhat)

A vizsgálati díj nem tartalmazza az alkalmazott gyógyszerek árát, az esetleges laboratóriumi, vagy egyéb kiegészítő vizsgálatokat (pl. ultrahang, röntgen), valamint a bódítással/altatással járó beavatkozások költségét.

Alap vizsgálati díj (kutya, macska): 10 000 Ft

Kontroll vizsgálati díj: 5600 – 8000 Ft

Parvovírus elleni oltás (kutya): 8000 Ft

Kombinált oltás (kutya): 9000 Ft

Kombinált + veszettség elleni oltás (kutya): 12500 Ft

Veszettség elleni oltás (kutya, macska): 8 000 Ft

Kennelköhögés elleni vakcina (Nobivac KC): 8 000 Ft

Lyme-kór elleni oltás: 10 000 Ft

Immunterápia: 45 000 – 65 000 Ft / 6 hó

Műszeres kiegészítő vizsgálatok díjai:

Vérvétel, laborvizsgálat: 14 000 Ft

Röntgenfelvétel (digitális) készítése és értékelése: 12 500 Ft

Ismételt röntgenfelvétel készítése: 8 000 Ft

Videóotoszkópos vizsgálat 7 000 Ft

Ultrahangvizsgálat (hasi): 14 000 Ft

Ultrahangvizsgálat (hasi ismételt): 8 000 Ft

Ultrahangvizsgálat (szív): 14 000 Ft

Ultrahangvizsgálat (szív és hasi): 25 000 Ft

Címlapkép: Getty Images