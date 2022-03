Ilyen kutyákat vesznek a leggazdagabb magyarok: íme a világ 10 legdrágább kutyusa

Az izgalom fokozásáért visszafelé mutatjuk a rangsort, vagyis elsőként a 10. helyezett kerül sorra, hogy a végén annál nagyobb legyen a meglepetés, amikor kiderül, melyik fajta jelenleg a világ legdrágább kutyája.

10. Pomerániai törpespicc: 200 000 Ft - 650 000 Ft

Kicsi, de annál elevenebb

A pomerániai törpespiccek nem a méretükkel nyűgöznek le, sokkal inkább barátságosságukkal, öntudatosságukkal és energiájukkal. A név takarja az optikai lényeget: a pomerániai törpespicc 18-22 cm-es marmagassága mellett legfeljebb 3,5 kg-ot nyom a mérlegen, s ezzel könnyebb, mint a legtöbb macska. Nagyobb testterjedelmet sugall dús, hosszú szőrzete, ami eláll a vastag aljszőrzettől, és fehér, homokszín, fekete, krémszín vagy azok keverékéből állhat. Oroszlánsörényre hasonlító gallérja figyelmes arcot keretez, éber szemekkel és rókaszerű pofával.

Mini spicc-változat

Szigorúan véve a törpespicc nem önálló fajta, hanem a német spicc miniatűr változatát reprezentálja. Míg a spicc mint olyan egy nagyon ősi fajtához tartozik, a törpespiccek tenyésztése csak az utóbbi években lett divat. Mivel az első kisebb spiccek kereken 200 évvel ezelőtt a német Pomeránia tartományban látták meg a napvilágot

9. Argentin dog: 250 000 Ft - 2 400 000 Ft

Ez a feltűnően izmos, tiszteletet parancsoló eb eredetileg vadászatok során támogatta gazdáit. Hűséges, védelmező személyisége kedvelt őrző-védő és munkakutyává teszi, de következetes nevelés, megfelelő szocializáció és megfelelő mennyiségű testmozgás mellett akár ideális családi kedvencként is funkcionál.

Ez a fajta, igazi vadász- és őrző, ezért agresszív lehet, ha nem nevelik megfelelően, harmonikus környezetben.

Egy kifejlett kan vállmagassága eléri a 70 cm-t és 45 kg-ot nyom. Az argentin dognak már csak a mérete miatt is lenyűgöző a megjelenése, melyet kompakt, izmos testfelépítése is hangsúlyoz. Még egy laikus is látja rajta, hogy a dogszerű kutyákhoz tartozik. Háromszögalakú fülei félig lógnak és oldalt tűzöttek. Szőre a szabvány szerint tisztafehér, bár egy sötét folt megengedett a fejkörnyékén. Ezen kívül fején a szőr maximum 10 százalékig lehet pigmentált.

8. Fáraókutya: 250 00 Ft - 2 000 250 Ft

Mint a legrégebbi háziasított fajta, a fáraókutya már időszámításunk előtt ötezer évvel is szerepelt korabeli műalkotásokon. Máltára a föníciaiak vitték, itt nyúlvadászatra használták, és már több mint 2000 éve boldogítja a szigetország lakóit.

Kecses testtartása, felálló fülei, keskeny feje miatt sokakat az egyiptomi ábrázolásokon látható kutyákra emlékezteti a fáraókutya. Meglepő lehet, de a kelb tal-fenek, azaz a fáraókutya nyúlvadászatra lett kitenyésztve és Málta szigetéről származik.

Különleges tehetsége nem csak a vadászatban merül ki. Ez az egyetlen kutyafajta, aki képes elpirulni, ha izgatottá válik.

7. Rottweiler: 250 000 Ft - 2 700 000 Ft

Ősei a német Rottweil városkából származnak, eredetileg a mészárosok segédjeiként dolgoztak terelőként és kocsihúzóként vagy pásztorkutyaként használták. Mára már tökéletes védelmezővé vált ez a kutyafajta. Az egyik legkedveltebb munkakutya, előszeretettel alkalmazzák őt a rendőrségnél és mentőalakulatoknál, de vakvezetőként is gyakori.

Már az ókori rómaiak nagyra becsülték az eb nagy erejét, mely mozgékonysággal és óriási kitartással párosul. A római pásztorok terelő- és pásztorkutyaként tartották a mai rottweiler őseit. Így a világ egyik legrégebbi kutyafajtájának számít.

Felelősségteljes és tapasztalt kezekben, következetes nevelés által a rottweiler idegerős, munkaszerető és hűséges kutya, nem veszélyesebb más hasonló termetű ebeknél.

Izmos teste és erőteljes, széles állkapcsa 42 fogával tiszteletet parancsol mások szemében. Zömök és súlyos termete erőtől és energiától duzzad. Kicsit zömök testalkata egyenes, szilárd hátával és széles, mély mellkasával soha nem hat egy rottweiler esetlennek. Épp ellenkezőleg ügető járása és erőteljes ugróízületei árulkodnak mozgékonyságáról és kitartásáról.

6. Kanadai eszkimókutya: 600 000 Ft - 2 000 625 ezer Ft

Ez a körülbelül 4 ezer éves fajta az inuitok munkakutyája volt, ám az 1960-as évekre annyira kevés maradt belőlük, hogy szinte kihaltnak nyilvánították őket. Az 1970-es években a kanadai Brian Ladoon kezdte meg a qimmiqnek is nevezett fajta tervszerű szaporítását, hogy megmentse az eszkimókutyákat a végleges kipusztulástól.

Máig az egyik legritkább fajtának tartják, nem csoda hát, hogy ilyen borsos áron lehet hozzájutni.

Ez a fajta kutya nagyon lojális, okos, bátor, intelligens és figyelmes. Szoros és mély kapcsolat alakul ki közte és a gazdája között. Szánhúzó kutya, így az ereje is megvan a szánhúzásra. Mivel jóval erősebben él benne a vadászösztön, mint a hozzá hasonló kutyákban, igényli, hogy maga vadássza le a táplálékát.

Szereti a hideg időt, ott érzi jól magát, így jobban szeret kint lenni a hidegben. Sokszor hangos.

5. Azawakh: 800 000 Ft – 2 850 000 Ft

Ez a lógófülű agárfajta az afrikai Maliból származik. A tuaregek tenyésztették ki, nevét az Azawakh-völgyről kapta, ugyanis felfedezőik itt látták meg őket először. Mozgásigénye nagy, természete kissé makacs, így csak következetes és tapasztalt gazdiknak ajánlott társ.

Ez az egyike azon kevés afrikai fajtának, amely megvásárolható. Vadászkutyák, és futás közben elérhetik akár a 64 km/h sebességet, így sok testmozgásra van szükségük. Nagyon barátságosak, szeretik az embereket és más kutyákat is.

4. Tibeti masztiff: 650 000 Ft – 3 000 000 Ft

A Himalája vidékéről származó tibeti masztiff a Kelet legrégebbi kutyafajtája. Kínában igazi státuszszimbólumként tisztelik ezt a hatalmas, dús bundájú ebet. A kínai, nepáli és tibeti nomádok használták annak idején a juhok őrzésére. A világ egyik legnagyobb és legvédelmezőbb fajtája. Arisztotelész szerint a tibeti masztiff

alighanem a tigris és a kutya keresztezéséből származik.

Személyisége valóban rettenthetetlen: az indiai pásztorok azért tartják a nyájak mellett, hogy megvédje az állatokat a hóleopárdoktól. Erős testfelépítésének és veleszületett védelmező ösztönének köszönhetően ma is lenyűgöző házőrzőnek számít, ha házról, gazdaságról vagy marhacsordáról van szó. Családi négylábúként tartva tapasztalt kutyatulajdonos korai és következetes nevelésére van szüksége.

Az Ázsiát a 13. században körbeutazó Marco Polo sem tudott elmenni a hegyi kutya mellett. Útileírásaiban olyan nagynak írta le, mint egy szamár, és olyan erős hangúnak, mint egy oroszlán.

3. Csau csau: 240 000 Ft – 3 300 000 Ft

Ez a kínai fajta az egyik legősibb a világon, amely még ma is fennmaradt. A csau csau kutyák több ezer éve indultak világhódító útjukra Tibetből. Egyik legkülönlegesebb védjegyük kékes-lilás színű nyelvük, de dús bundájuk és karakteres arcuk is feledhetetlenné teszi küllemüket. Keleti templomőrző kutyákból rövid úton a nyugati világ kedvencévé és státuszszimbólumává váltak. A 20. századtól már egyre többen engedhették meg maguknak ezt a napjainkban is igen borsos árú szépséget. Őrzésre és vadászatra is kitűnően alkalmasak voltak, ma pedig szerető tagja egy nagycsaládnak.

2. Kis oroszlánkutya - Löwchen: 1 300 000 Ft – 3 600 000 Ft

Az intelligens és kedves kis oroszlánimitátor francia neve Petit Chien Lion. A fajta az egyik legrégebbi mind közül, kialakulása az 1500-as évek elejére datálható. Számos korabeli, nemeseket ábrázoló festményen megörökítették különleges, elegáns küllemét, és kivételes kapcsolatát, mely a gazdihoz fűzte. Sokszor a halálukat okozta, hogy régen a nemesemberek ágymelegítőnek használták a kedves kis jószágot.

Nevét a sörénye miatt kapta, a reneszánsz óta létezik, így sok akkori festményen is fellelhető. Manapság nagyon ritkák.

1. Szamojéd: 1 000 000 Ft – 4 200 000 Ft

Ez a Szibériából származó, hófehér gyönyörűség eredeti hivatása szerint rénszarvasokat terelt, vadászott, és szánhúzással segítette névadó népcsoportjának tagjait, a szamojédokat vagy nyenyeceket. Érdekesség, hogy a nyenyecek távoli nyelvrokonaink, hiszen az uráli nyelvcsaládból vezethető le a magyar nyelv is, az ősnyelv egyik fő elágazása a szamojéd, a másik pedig a finnugor. Kedves mosolyának funkciója is van: az Amerikai Kennel Klub szerint a fajtát azért tenyésztették ki így, hogy a nyál ne tudjon kifolyni a szájából. A fagyos tundrán ugyanis villámgyorsan megfagynak a lefolyó nyálcseppek, melyek sérülést okozhatnának a négylábúnak.

A pompás fehér bundával és mosolygós ábrázattal rendelkező középtermetű szamojéd (samoyed) kutya eredetileg a szibériai szamojéd népeket szolgálta vadász-, pásztorkutyaként, szánhúzóként, őrzővédőként és “ágymelegítőként”, ma is szüksége van az emberek barátságos és intenzív közelségére.

A nomád életmódot folytató nyenyec népcsoport (szamojédek) számára a spiccek közé sorolható csinos szamojéd spicc sokkal többet jelentett munkakutyánál. Teljesértékű családtagnak számítottak, együtt aludtak az emberrel a sátorban és a hideg szibériai éjszakákon jóleső meleget nyújtottak gazdáiknak az ágyban. Emberszerető természetese, nyitott személyisége, és ragaszkodó jelleme múltjából táplálkozik. A szamojéd kutya kedveli a társaságot, és mindig a családjának a közelségét keresi, ezért a kennelben tartás csak tönkreteszi érzékeny lelkét.

Címlapkép: Getty Images