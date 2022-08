Drága lehet az ősz a magyar szülőknek: így úszhatják meg olcsón, ha mégis beüt a baj

Már egy hónap sincs hátra a magyar gyerekek június közepe óta tartó, gondtalan nyári szünidejéből: az Oktatási Hivatal nemrég közölte, hogy a 2022/2023-as tanév, mint mindig, szeptember elsején, csütörtökön kezdődik, és ahogy az előző, ez is június 15-én ér majd véget. Sajnálatos balesetek nem csak a nyári időszakban, hanem az iskolaidőben is történhetnek a gyerekekkel, így érdemes arra gondolni, hogy rájuk is kössünk baleset- vagy akár életbiztosítást. A csonttörés, harapás, karmolás, csípés és még ezer más baleset a tanítási időben is állandóan leselkedik a gyerekekre, írja a Pénzcentrum.

A gondtalan játék sokszor elfeledteti a gyerekekkel (és néha a szüleikkel is), mennyi veszély leselkedik rájuk az iskolaidőben ugyanúgy, mint a nyári szünetben. Nem véletlen, hogy a gyerekekre kötött biztosítások száma évről évre növekszik, mivel veszélyeztetett korosztályról van szó, a szülők is egyre inkább felismerik, hogy a legfontosabb családtagok, vagyis a gyerekek biztonságáról is érdemes gondoskodni, mielőtt bekövetkezne a baj. Megkérdeztük a biztosítókat, milyen feltételekkel köthetünk biztosítást a gyerekekre, hogy a szünidő után a tanév is valóban komoly gondok nélkül teljen el, ha a baj már megtörtént.

Négyévente történik valami

A Magyar Biztosítók Szövetségének honlapjáról megismerhetjük a most elérhető legfrissebb statisztikákat arról, hány gyerekre kell itt országosan gondolni. Ebből az derült ki, hogy még 2020-as év, vagyis a COVID által megtépázott időszak előtt minden átlagosan minden negyedik évben egy gyerek eljutott orvosig egy baleset után.

Az évente közel 1500 közlekedési balesetet szenvedő, tizennégy év alatti gyermek jelentős részével a nyári szünetben történik meg a baj, a statisztikák szerint elsősorban a 3-6 és a 10-14 éves korosztály a leginkább veszélyeztetett. A fiúk kicsi korban kétszer, serdülőkorban háromszor gyakrabban szenvednek balesetet, mint a lányok. A nem egyszer tragédiába torkolló esetek a közlekedési balesetek mellett a legtöbbször fulladás, égési sérülések, a magasból történő leesés vagy éppen mérgezés következményei

- áll a MABISZ által közzétett gyűjtésben. Ez azt jelenti, hogy nem csak közlekedéskor, hanem bizony otthon vagy az iskolában, a szünet alatti játék közben is történhet a közepesnél is nagyobb baj: erre felkészülve pedig bizony sok szülőt elgondolkodtat, hogy legalább a nyaralásra olyan megoldást keressen, ami legalább a család kasszáját nem terheli meg a rehabilitáció alatt.

Kevesen tudják, hogy immár csaknem két évtizede, 2003 óta minden, 3-18 év életkor közötti magyar gyereknek alanyi jogon jár állami baleset-biztosítás. Ez az otthon, az óvodában, az iskolában történt, esetleg utazás során bekövetkező balesetekre nyújt fedezetet az év minden napján. A szolgáltatások köre és a fedezeti szint azonban limitált, így egyrészt érdemes bővebben utánanézni, másrészt egy kiegészítő megoldást keresni, ugyanis az állami biztosítás összegei inkább jelképesek.

Kutyaharapás szúrt sebbel

A biztosítók ajánlatai természetesen eltérőek, de általánosságban azért kivehető az adatokból, hogy évente mindössze néhány ezer forintos díjért már komoly baleset-biztosítást köthetünk gyermekünkre, mely nem kizárólag egy vagy két balesettípusra terjed ki. A Groupama Biztosító a Pénzcentrumnak azt írta: a kutyaharapás, illetve a szúrt seb is a gyakori "bajok" közé tartozik, így ezekre már az alapcsomagok is kiterjednek.

Ma már kifejezetten a gyermekeket érintő kockázatokra is köthető biztosítás. Ezek olyan fedezeteket is tartalmaznak, melyeket más típusú biztosítás nem feltétlenül. A vállalt kockázatok közé tartoznak például a gyerekeket sajnos gyakrabban érintő szúrt seb, kutyaharapás vagy a Lyme-kór is. A legújabb generációs biztosítások akár a gyermek balesete miatt szükségessé váló rehabilitációt is finanszírozzák, vagy szükség esetén kórházi napidíjtérítést is nyújtanak. Ha például az egyik szülő a gyermeke balesete miatt kiesik a munkából vagy egy sérülést követően utókezelésre van szüksége, akkor a biztosítás segíthet abban, hogy a baleset a sérülésen és ijedségen túl legalább anyagilag ne terhelje a családot

- írta válaszában a Groupama. Hozzátették azt is, hogy a gyerekekkel azért ritkábban történik orvosi ellátást igénylő baleset, így természetesen a biztosítások fajtája is eltérő.

A gyerekekre szabott biztosítások eltérnek a felnőttekre köthetőktől, mert alapvetően más események történnek a gyerekekkel. Miután a gyerekekkel szerencsére ritkábban történik orvosi ellátást igénylő baleset, így a gyerekbiztosítás ára is kedvezőbb. Nem csak a nyári időszakban érdemes gyerekbiztosítást kötni, mert égési sérülés, csonttörés vagy vágott, szúrt seb az év egészében előfordulhat, még ha a statisztika azt is mutatja, hogy kevesebb mint nyáron.

- tette hozzá a biztosító kommunikációs munkatársa.

