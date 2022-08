Bevezetik a 6 napos tanítási rendet az energiaválság miatt: decemberben viszont nem lesz oktatás

Az iskola megoldásáról levélben értesítették a szülőket, melyet meg is osztottak az iskola hivatalos oldalán. A közlemény pedig a következőket tartalmazza:

Tisztelt Szülők!



Szeretettel üdvözlöm Önöket a 2022/2023. tanév kezdetén.



Az évkezdés nem csak a családok, hanem a tantestület, az iskolavezetés számára is mindig új feladatokat és kihívásokat jelent. Különösen igaz ez a mostani helyzetben, amikor az energiaválság, a covid járvány miatti izgalmakkal, és találgatásokkal teli a média, a közvélemény. Lesz-e online oktatás? Hogyan fizetik az iskolák a fűtésszámlát? Milyen megszorító intézkedések várhatók?



Ezekben a kérdésekben mindenkor az aktuális kormányzati döntések lesznek a meghatározók, amelyek most a megnövekedett terhek átvállalását garantálják.



A saját kereteink és lehetőségeink, és a törvényesség határain belül a mi iskolánkban az alábbiakban egyeztünk meg:



A kormányzati szándék szerint mi is a jelenléti oktatást preferáljuk, mert úgy tapasztaljuk, hogy a gyerekek hatékony előrehaladása ebben a tanítási formában a legoptimálisabb.

Az energiaválság kezelésére a saját lehetőségeink keretein belül intézkedéseket hoztunk. Erről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket.

Az iskolaépület takarékos működése, fűtése jelen helyzetben megoldott.



A Nkt. 30. § 2. bekezdése értelmében „Alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek – a szombat igénybevételével – hat tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók részére legalább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenőidő, és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevétele – egy vagy több összefüggő tanítási szünetként – a tanítási félév során biztosítható.”

Ezzel a lehetőséggel élve az őszi szünetig terjedő időszakban a szombati napokon 8.00 órától háromnegyed 12.00 - ig lesz tanítás az iskolánkban. Ez hét szombati napot érint (09.10., 09.17., 09.24., 10.01., 10.08., 10.15., 10.22.).



Ezen napok közül október 15. amúgy is munkanap-áthelyezés, az október 31-et dolgozzuk le. Az alsó tagozatosok október 1-jén budapesti kirándulásra mennek a MiniPoliszba. (Remek program.)



A szombati tanítási napokon a fő tárgyakra koncentráló, órarend szerinti, tömbösített oktatás folyik majd. Tízórai, ebéd és délutáni ügyelet nem lesz.



A ledolgozott napokkal a téli szünetet egészítjük ki, amely időtartama így: december 19 – január 6.



Az áttervezett munkarenddel szeretnénk a jelenléti oktatással töltött napokat az első két hónapban növelni. Ez a gyermekek életkorára tekintettel a tanulási folyamat hatékonyságát is szolgálja. Mindemellett a decemberi időszakban történő leállás komoly tétellel csökkenti a költségvetésünket.



Az egyes osztályokkal kapcsolatos további tájékoztatást a szülők az osztályfőnököktől kapnak.



Együttműködésüket megköszönöm, eredményes szép tanévet kívánok a magam és a kollégáim nevében is:



Kropfné Knipp Mária igazgató