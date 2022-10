Kendőzetlenül vallott gyerekkoráról Pál Dénes: ebben a vidéki városban nőtt fel az énekes

Lánya, a négyéves Panna is élvezte a bükki kirándulást és a kilátást. Úgy gondoltuk, ha már ilyen szép őszi idő van, akkor elmegyünk megnézni a nemrég átadott Zsófia-kilátót, mesélte Pál Dénes, aki közösségi oldalán egy fényképet is megosztott a kilátásról.

Az énekes igyekszik óvni a rivaldafénytől kislányát. - Csak akkor szoktam a kislányomat megemlíteni, vagy lefotózni, ha valami szuper dolog történik velünk, de nem szoktam mindennap posztolni róla, nem érzem ennek szükségét - nyilatkozta a Borsod Online-nak.

Nekem ezek a miskolci élmények nagyon fontosak voltak gyerekkoromban is, akkoriban teljesen hétköznapi volt, hogy haverokkal bringára pattantunk, és oda-vissza megjártuk Ómassát. Ha Panna is olyan idős lesz, majd vele is szeretnék kibiciklizni ezekre a helyekre. Diósgyőrben laktam a szüleimmel és egy karnyújtásnyira volt a természet, amit fel lehetett fedezni. Szeretném ezt az élményt neki is átadni. Fontosnak tartom, hogy ő is megismerje, hogy hol nőttem fel, és azt is, hogy megszeresse a természetet

- mondta Pál Dénes.

