Rengeteg család élt ezzel a támogatással: jövőre még többen igényelhetik

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény beveztése óta már több mint 200ezer család számára jelentett segítséget az ingatlanvásárlásban. A támogatási forma a következő évben biztosan elérhető lesz a családok számára és a parlament elé benyújtott adózási törvény módosítási javaslatai alapján pedig a támogatással vásárolt ingatlanoknál továbbra is elengedik az illetéket, amely továbbra is népszerűbbé teheti a CSOK-ot. A Credipass szakértői összefoglalták a legfontosabb tudnivalókat és elemezték a piacot.

A családi otthonteremtési támogatási összeg 2016 óta változatlan, azonban a jelenlegi fokozatosan dráguló hitelkörnyezetben a CSOK mellé felvehető végig fix 3%-os kamattámogatott hitel és az illetékmentesség jelentős, több millió forinttal teszi vonzóbbá a támogatást. Az illetékmentesség köre az októberben a parlament elé benyújtott adózási törvény módosítási javaslatai alapján jövőre is megmaradhat a CSOK-os vásárlók körében, sőt a javaslat alapján kiterjesztik a tetőtérbeépítéssel keletkező új lakások körére is, amely eddig nem volt benne az illetékmentesség körében.

Ezeknek a finomhangolásoknak köszönhetően vált fokozatosan egyre kézzelfoghatóbb segítséggé a CSOK és maradhat az is a 2023-as évben. Napjaink folyamatosan emelkedő kamatszintjei mellett pedig a 3%-os, végig fix kamattámogatott „CSOK-kölcsön” még tovább enyhíti a kamatnyomást és vonzó lehetőséget nyújt az otthonteremtőknek. A hitelfelvételi kedv mérséklődésével a bankok a pénzügyi szakértőkön keresztül egyedi kedvezményekkel csábítják magukhoz az ügyfeleket, így nem lehet elégszer kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos az alapos tájékozódás és a szakértő segítség igénybevétele egy hitelügylet során

- tette hozzá a szakértő.

A meghosszabbított, jövő évben is igényelhető otthonteremtési támogatások közé tartozó Családi Otthonteremtési Kedvezmény, vagyis a CSOK 2015-ös bevezetése, valamint 2016-os bővítése óta 200 ezernél is több család számára nyújtott milliókat jelentő segítséget az otthonteremtésben. A Pénzügyminisztérium adatai szerint a gyermekvállalási kedvet is ösztönző támogatást 2021-ben rekord mennyiségű, 40 ezer család igényelte, ami 127 milliárd forintnyi hozzájárulást jelentett. Ezzel indulása óta a 680 milliárdot is meghaladta az e célból folyósított összeg.

Címlapkép: Getty Images