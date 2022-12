Figyelem, életet menthet karácsonykor, ha ezt tudod! Videók is segítik a tájékozódást

Karácsonykor az év leghosszabb ügyeleti időszaka is beköszönt, ami kihívást jelenthet a betegeknek és az ellátóknak egyaránt. Közvetlen hangvételű betegedukációs videók tanítják meg könnyen érthetően a legfontosabb tudnivalókat, hogy mindenki ahhoz az ellátóhoz fordulhasson, ahol gyorsan és hatékonyan tudnak segíteni a problémáján.

Hiánypótló segítség a betegeknek, és az egészségügyben dolgozókat is tehermentesíti a surgossegi.info weboldalon elérhető short-form videósorozat. Kifejezetten jellemző, és sajnos sokszor káros gyakorlat, hogy a páciensek Facebook csoportokban vagy internetes fórumokon tájékozódnak, különösen olyan kényes témákban, melyekkel kapcsolatban nem mernek tanácsot kérni. Ezek a források nem megbízhatóak, a laikus tanácsadás akár veszélyes is lehet.

A surgossegi.info az Országos Mentőszolgálat ajánlásával működő ügyelet-és gyógyszertárkereső weboldal, ahol az ünnepek előtt összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat baleseti, fül-orr-gégészeti, szemészeti és más, gyakran felkeresett ügyeletek esetében.

A sorozat készítői a betegtájékoztatás jó gyakorlatait korszerű vizuális környezetben mutatják be: a könnyen befogadható beszélgetések során az urológus megnyugtat a sokszor rettegett vizsgálatokkal kapcsolatban, a nőgyógyász elmondja, mennyire kell sietni az esemény utáni tablettáért, a gyermeksebész még abban is segít, hogyan vészelhetik át a családok a legkönnyebben, ha gyermekük sürgősségi ellátásra szorul. A videók és az azokban elhangzó beszélgetések hosszabb változatban, podcast formájában is elérhetőek a surgossegi.info weboldalon: https://surgossegi.info/podcast

Címlapkép: Getty Images