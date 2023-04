Gondold meg, mit küldesz el: 3+1 hasznos tanács, ha húsvétkor adnál fel csomagot

Miért hoz a nyúl húsvéti tojást? Erre a kérdésre a Packeta szakemberei sem tudnak választ adni, de arra igen, hogy hogyan – pontosabban hogyan nem – érdemes „nyuszit” küldeni távol élő családtagjainknak ezen az ünnepen. Az alábbiakban 3+1 pontban szedtek össze fontos csomagolási tudnivalókat a húsvéti hétvége könnyedebb hangulatát is idézve. A legfontosabb: bármit is adunk fel, úgy csomagoljuk be, mint ha hímes tojás lenne!

Csomagolj mindig úgy, mintha hímest tojást küldenél! Természetesen nemcsak húsvétkor, hanem egész évben érdemes odafigyelni a helyes csomagolásra. Munkatársaink számos esettel találkoztak az elmúlt években, amelyben a nem megfelelő csomagolás hiúsította meg a kiszállítást. Többször előfordult, hogy újságpapírban adtak fel akár túlsúlyos csomagot, ami már a raktárig is alig jut el egyben, de láttunk már zacskóban feladott díszhalakat is - mondta el Szép Károly, a Magyarországon több mint 1200 átvevőhellyel és 800 csomagautomatával rendelkező Packeta értékesítési igazgatója. A hasonló esetek elkerülése érdekében az alábbi tanácsokat érdemes figyelembe venni – különösen húsvétkor, amikor különösen nagy a csábítás arra, hogy szokatlan küldeményeket engedjünk az útjára. 1. Nyuszit, csibét soha ne próbálj csomagban küldeni – élő állat nem csomagba való… Minden csomagfeladás előtt aranyszabály, hogy győződjünk meg róla, a futárszolgálat engedélyezi-e az adott küldemény szállítását! Élő állatot például szinte egyik cégnél sem lehet elküldeni. Így értelemszerűen nyuszit vagy épp csibét sem adhatunk fel, de halat sem, amire már volt példa – a bárányról nem is beszélve. 2. Inkább ne küldj parasztsonkát – vagy ha mégis, erre mindenképpen figyelj! A legtöbb csomagküldő szolgáltatónál gyorsan romlandó élelmiszert sem szabad feladni. Általában véve nem érdemes feladni semmilyen olyan árut, amely hűtést igényel vagy rosszul reagál a hőmérsékletváltozásra tanácsolja a Packeta. Tartós élelmiszert, szárazárut viszont már nagy valószínűséggel lehet küldeni – persze ilyenkor is oda kell figyelni néhány alapszabályra. Az egyik, hogy miben csomagolunk: főszabály szerint jó minőségű, száraz, vízhatlan kartondobozba. Könnyű áru esetén elég a háromrétegű karton, alul-felül ragasztószalaggal zárva. Nehéz árut viszont csak ötrétegű, dupla falú, vastag kartondobozba csomagoljunk, a tetején, alján és oldalán elhelyezett papírlapokkal. Ne csomagoljunk sérült vagy gyűrött, gyenge anyagba (például használt újságpapírba), vagy nedves csomagolóanyagba! Bár a húsvéti sonka talán nem romlik olyan gyorsan, egy igazi, nagy főtt parasztsonka már csak méreteinél fogva is igen problémás küldemény lehet – a legtöbb szolgáltató a küldemények maximális méretét és értékét is szabályozza. 3. Erre figyelj, ha tojást vagy más törékeny dolgot adnál fel! Főtt tojást, mint láttuk, nem érdemes feladni. Hímes vagy csokitojást már küldhetünk, de ez esetben érdemes odafigyelni a helyes csomagolásra, hogy ne darabokban érkezzen meg a küldemény. Munkatársaink minden esetben a legkörültekintőbben járnak el a csomagküldési folyamat minden szakaszában, de így sem tudják garantálni, hogy a nem megfelelően csomagolt küldemények sértetlenül jutnak célba - mondja Szép Károly. A szállítás közben ugyanis sokféle behatás érheti a csomagot, egy teljesen megpakolt autóban, rosszabb közúton például olyan rázkódások és erők léphetnek fel, mint ha a csomagot egy méter magasságból leejtenénk. A helyes csomagolás ilyen esetekben is megvédi a terméket. De milyen a helyes csomagolás? Először is, amennyire lehetséges, a tárgyat a csomag közepén helyezzük el. Ha több tárgyat teszünk egy dobozba, külön csomagoljuk őket, hogy egymásnak ütközve ne sérülhessenek. Sose töltsük ki teljesen a dobozt, hagyjunk helyet a gyűrődésnek. Töltsük ki az üres, „levegős" részt valamilyen térkitöltő anyaggal – könnyebb áru esetén megteszi a habfólia, a buborékpárna, vagy akár a papír is. Nehezebb áru esetén azonban használjunk kemény habot, formázható habot vagy hullámpapírt, esetleg szaggatott textíliát. +1: Így zárjuk le és címkézzük a csomagot! Bármit is küldünk, fontos a csomag megfelelő lezárása és felcímkézése. A lezárásnál a cél, hogy senki ne férjen hozzá, ne nyílhasson ki véletlenül a raktárban vagy szállításkor. Mindig vastag és széles ragasztószalagot használjunk (tehát ne celluxot!). Minden élt és sarkot ragasszunk le, és nehezebb áru esetén erősebb, dupla ragasztást használjunk.