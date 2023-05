Drága mulatság idén az esküvő és a lagzi: rengeteget spórolhatsz ezekkel a trükkökkel

Hamarosan elkezdődik az esküvői szezon, az idén házasuló pároknak azonban fel kell készülnie arra, hogy a költségek idén mintegy negyven százalékkal nőttek. Egy lagzi eleve nem olcsó mulatság, ám mégis a szerelmespár egyik legfontosabb napja, ezért mindenki szeretne hatalmas kompromisszumok nélkül egy gyönyörű, emlékezetes kézfogót ünnepelni.

Sok házasulandó párnak kellett az idei lagzi szervezésekor szembesülnie azzal, hogy a nagy nap bizony sokkal többe kerül idén, mint tavaly. Noha ilyenkor szükség lehet némi kompromisszumra, nem kell, hogy a nagy nap rossz szájízt hagyjon a párokban a költségek miatt.

Azt tapasztaljuk, hogy körülbelül negyven százalékkal nőttek a költségek tavaly óta. Sok pár érkezik határozott elképzelésekkel hozzánk, és eddig bármilyen kívánságot tudtunk teljesíteni, számos esetben pedig sikerül lefaragni a költségekből, miután alaposan átbeszéltük a házasulandó párral a lehetőségeket. Sokszor kiderül, hogy van olyan, amit nem gondoltak még végig vagy egészen más elképzelésük volt a helyszínről és a díszítésről

- fejtette ki Szolnokiné Hölle Magdi, az újhartyáni Art Deco stílusú Hotel- Étterem a Vánkos&Eszcájg tulajdonosa.

Ezekkel a tippekkel csökkenthetők az esküvői költségek

A háromcsillagos szálloda rendszeresen szolgál nem csak céges vagy családi rendezvények, de esküvők helyszínéül is, az art deco stílusú berendezés pedig nagyon népszerű a párok körében. A szálloda tulajdonosa kitért arra, milyen módszerekkel lehet a párok költségeit csökkenteni.

Ha egy esküvői helyszín szálloda is egyben, és nagy gyakorlata van az esküvők terén, az esküvőszervező költsége megspórolható. Nálunk a sokéves tapasztalat miatt például minden flottul megy, miután megbeszéltük, mi az, amit a pár szeretne. Sokan úgy érkeznek, hogy ragaszkodnak az élő virág díszítéshez, ami nem olcsó mulatság, hiszen rengeteg vágott virágra van szükség a teremdíszítéshez és az asztaldíszhez. Mi például rengeteg gyönyörű és élethű selyemvirággal dolgozunk, és sok menyasszony lepődik meg, amikor meglátja, hogy mennyire észrevehetetlen a különbség. A Vánkos és Eszcájg a díszítést, a komplett dekorációt ingyen tudja kínálni a pároknak, amivel több, mint félmillió forintot meg spórolhatnak, ráadásul az a veszély sem fenyeget, hogy a nagy melegben kókadozni kezdenek a virágok.

A szállodatulajdonos emellett még több spórolási tippet is ajánlott az esküvőre készülő pároknak.

Ha olyan helyszínt választanak, ami közel van az anyakönyvi hivatalhoz, megspórolható az esküvői autó bérlése és díszítése, de ha nem szeretik a hosszú sétát a násznéppel, az anyakönyvvezetőt is a helyszínre lehet hívni. Nálunk az a szerencsés helyzet, hogy velünk szemben található a hivatal, így nem szükséges a nagy lagzi előtt összeházasodni hivatalosan a párnak. Az olyan helyszínek, amelyek egyben szállodák is, általában akciós csomagokat kínálnak a vendégsereg elszállásolására, nálunk például ajándékba kapja a nászutas, jacuzzis lakosztályt a pár. De érdemes olyan helyszínt választani, ami megegyezik a pár ízlésével a fotózáshoz is, mert jelentős költséget spórolhatnak meg, ha a helyszínre szervezik a fotózást, hiszen nem kell külön utazni és a sminket, frizurát még egyszer kifizetni

- tette hozzá Szolnokiné Hölle Magdi.

Letisztult elegancia és sültes tál az idei trend

A szállodatulajdonos azt is elmondta, az idei esküvőszezon trendje egyértelműen a letisztult, egyszerű eleganciát képviselő stílus lesz, amelynél a fehér és a bézs színek dominálnak.

Leginkább a letisztult, elegáns, letisztult stílust kérik és általában a fehér vagy bézs szín dominál, amit színes asztalközéppel és az azzal harmonizáló szalvétákkal kombinálunk.

Szolnokiné Hölle Magdi szerint az ételek terén a hagyományos magyar konyha és a klasszikus esküvői tálak a legnépszerűbbek.

Az újházi tyúkhúsleves vagy a májgombóc leves mellé sültes tálakat szoktak kérni, amin egyre inkább szerepet kapnak a rántott- és grill zöldségek is. A laktóz- és gluténérzékeny vendégekre ma már szinte mindenhol ügyelnek. Vendégváró ételek közül még mindig a pogácsa és a rétes a sláger, ám most már a hidegtál is hasonló áron mozog, ezért érdemes végiggondolni lehetséges opcióként.

