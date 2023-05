Rengeteg kutyatartó elrontja ezt: soha ne adj ilyeneket kedvencednek, az élete a tét!

Bár a kutyák, cicák szervezete ellenállóbbnak tűnik, mint az embereké, és bizonyos tekintetben ez így is van, sajnos még ők is gyakran megbetegedhetnek. Velünk ellentétben azonban kedvenceink nem képesek elmondani, milyen fájdalmak gyötrik őket, nekünk kell jobban odafigyelnünk rájuk, hogy az árulkodó jeleket, tüneteket időben észleljük, és cselekedni tudjunk, mielőtt bekövetkezik a baj. Viszont óva intenek minket attól a szakemberek, hogy elkezdjük kedvenceinket otthon, saját szakállunkra gyógyszerezni, ez ugyanis a meglévőnél is sokkal nagyobb bajt okozhat!

Gyanús jel, ha megváltozik a viselkedése Ha gyanúsan máshogy viselkedik a kutyánk, az az első intő jel, és fokozottan törődnünk kell vele. Persze sokszor előfordul, hogy a kánikulai hőségtől szenved csak, ahogy mi is, vagy valami külső körülmény okoz nála átmeneti változást. És ezért is kell ilyenkor szinte monitorozni az ebet, hogy kiderüljön, esetleges-e a dolog, vagy netán napokig fennáll a változás, hogy meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket. Ha a megszokottól eltérő jeleket veszel észre a kutyádon, soha ne könyvekből vagy weboldalakról állítsd fel a diagnózist, és ami még fontosabb, soha ne kezdd el az saját gyógyszertáraid kellékeiből kezelni, még jó szándékból sem! Azonnal lépj kapcsolatba az állatorvossal, aki a tünetek precíz felsorolása, és a kutya állapotának a felmérése, megvizsgálása után fel tudja állítani a diagnózist, vagy elmondja a további teendőket. Az állatok, ha szenvednek, elvonulnak, esetleg nyugtalanná, ingerlékennyé válnak. Ha a korábban barátságos kutya hosszú távon egyedül akar maradni, az már betegség gyanúját veti fel. Ilyen esetben érdemes őt elvinni az állatorvoshoz egy alapos kivizsgálásra. Ha nyugtalan, gyakran változtatja a helyzetét, nem találja a helyét, vagy éppen ellenkezőleg: bágyadt és csak aludni akar, az nem jelent jót. Ha változásokat veszünk észre a kutya viselkedésében, figyeljük meg alaposan külsőleg is. A füleknek tisztának és szagtalannak, a szemeknek fényesnek kellene lenniük, a szőrnek fényesnek (kivéve, ha épp vedlik) és teljesnek kell lennie. A kutya ínye alapállapotban rózsaszín, az orra nedves és hűvös. A friss ivóvíz visszautasítása nagyobb aggodalomra ad okot, mint az ennivaló elutasítása. Ha a kutya nem hajlandó inni, mielőbb vigyük őt állatorvoshoz, mivel a kiszáradás már önmagában is rendkívül veszélyes, az állatoknál 18 óra nem ivás után bekövetkezik! Tapintsuk át az állat testét, ha dudorokat érzünk a bőre alatt, az egy jel, a testszag megváltozása egy másik jel, ahogy bármely más elváltozás, vagy épp a súlyának a csökkenése is egy jel, ami miatt állatorvoshoz kell vinni! Ha pedig hányást, hasmenést tapasztalunk, akkor nem is kérdés, hogy azonnal segítséget kérjünk. Soha ne kezeljük humán készítményekkel az állatorvos tudta nélkül! Nagyon fontos a gyógyszerek helyes alkalmazása, ugyanis egy megfelelő humán készítmény beadásával többet árthat a gazdi, mint segíthet kedvencén. Állatorvosok is gyakran írnak fel olyan szereket, amelyeket emberi patikákban kell kiváltania a gazdiknak, de a szakember tudja a helyes adagolást, ami nagyon más lehet egy kutyusnál, mint egy embernél! Állatorvosi praxisban is alkalmazunk humán és kifejezetten kutyák, macskák, kisállatok számára fejlesztett, törzskönyvezett gyógyszereket a megfelelő dózisban, kombinációban. Fájdalomcsillapítók, vitaminok és egyéb táplálékkiegészítők minden háztartásban megtalálhatóak. Ezekhez több módon is hozzájuthat a lakásban tartott kutya, macska, görény, például kíváncsiság útján, gazdi összecserélheti, illetve segítő szándékkal is adhat a gazda betegség tüneteit produkáló állatának. A gondoskodó tulaj fájdalom vagy bágyadtság esetén az online térben és a házi patikában kereshet megoldást, azonban elengedhetetlen gyógyszeradás előtt állatorvosi konzultáció és a megbizonyosodás, hogy valóban szükséges-e a gyógyszer - figyelmeztet az állatorvos. Soha ne itassuk tehéntejjel! Vannak olyan készítmények, amelyek adása kifejezetten káros, akár egy fél szem is halálos dózis lehet kutyánknak, cicánknak, ezért soha ne adjunk belőlük négylábú barátainknak. Vidéken korábban elterjedt tévhit volt, hogy a tejitatás semlegesíti a megevett méreg hatását, ez azonban nem igaz! A tej soha nem semlegesíti a gyomornyálkahártyát károsító készítményeket! A szerek hatásmechanizmusa nem ugyanúgy működik embereknél, mint kedvenceinknél, ezt mindig vegyük figyelembe. A gyógyszerek hatóanyagainak többsége egy 60-80 kg-os ember adagjának felelnek meg. Lázra gyanakodva előbb bizonyosodjunk meg az állat valós hőmérsékletéről, melyet a legmegbízhatóbban végbélben mérhetünk akár otthon is, digitális hőmérővel. A normál hőmérséklet kutyáknál 38,2-39,2 Celsius fok közötti tartomány, macskáknál 38,2 -39,5 C közötti. Mozgásszervi elváltozások esetén, például ha sántít a kutyus vagy a cicus, javasolt egy ortopéd szakállatorvosi vizsgálat, mielőtt bármilyen gyógyszerrel kísérletezni kezdünk. Az is fontos, hogy amikor ellátogatunk az állatorvos, ne legyen semmilyen gyógyszermaradvány az állat szervezetében, hogy ne nyomhassa el a valós tübeteket - kivéve persze véletlen fogyasztás vagy mérgezés esetén. Gyógyszerfélék, amiket magadtól soha ne adj kedvenceidnek! Nem szteroid gyulladáscsökkentők, lázcsillapítók (ibuprofen, diklofenák, naproxén sem tabletta sem kenőcs formájában nem adhatóak kutyáknak, macskáknak)

Szteroid gyulladáscsökkentő

Kerülni kell a megfázás elleni humán készítmények (pl. paracetamol hatóanyagú) adását

Xilit és /vagy cukortartalmú kiegészítők

Antibiotikum

Hashajtó

Allergia elleni gyógyszer

Szívgyógyszer

Fogamzásgátló készítmények

Oxytocin Magas dózisú gyógyszerfelvétel, a nem megfelelő lebontás mérgezésként hat az állatra, mely a kezdeti enyhébb tünetek után akár krónikus máj- és veseelégtelenséget, elfekvő állapotot, legrossazbb esetben akár az állat halálát is okozhatja. Gyomorirritáló hatás miatt jelentkezhet hányás, hasmenés, gyomor- és bélvérzés, gyomorfekély, melynek tünete lehet véres hányás, fekete bélsár ürítése. Okozhat problémát a kiválasztó szerveknél is, a vese, a máj károsító hatása miatt. Jellemző tünetei a feltűnően sok víz ivása, esetenként sárgaság. Általános tünet lehet még a bágyadtság, a szapora légzés, nyálzás, görcsölés, végső esetben pedig a kómás állapot. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!