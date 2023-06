Nem elég az olcsó a magyaroknak: de valóban megéri az 1 milliós luxusbabakocsi?

Pénzcentrum 2023.06.22. 08:35

Egy babakocsi 800 ezer, 1 millió forintba is kerülhet – de vajon mit tudhatnak ezek a luxustermékek, amit az olcsóbbak nem? Többek között erről kérdezte most a Pénzcentrum az iparági szakértőket, de eközben megvizsgálták azt is, hogy a brutális inflációs környezet miként hatott a babakocsik árára és ez miként változtatta meg a keresleti szokásokat. Rossz hír, hogy miközben idén májusban országos szinten már csökkent az infláció mértéke, addig a babakocsik ára továbbra is drasztikus emelkedik.