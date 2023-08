Horror árakkal indul a 2023/24-es tanév: nincs mese, ezt ki kell fizetnie a szülőknek

Idén kiemelten fontos szerepe lehet annak, hogy milyen áron szerezhetők be a tanszerek, hiszen a magyarok igencsak árérzékenyek lettek, ami a tartósan kétszámjegyű infláció és a fizetések reálértékének a csökkenése mellett nem csoda. Egyes boltláncok ,például a Lidl, számos terméket, színes ceruzákat, rajzlapokat, temperákat, festékeket, vonalzókat és körzőket tavalyi áron kínálnak a vásárlóknak, de még így is jelentős többletkiadással számolhatnak az iskolát, pláne az egyetemet szeptemberben elkezdő vagy folytató diákok szülei.

A szülők közel kétharmada szerint 50 ezer forintnál is nagyobb összeget kell költeni gyermekenként az iskolakezdésre – derül ki a Provident Pénzügyi Zrt. legújabb, saját ügyfelei körében végzett kutatásából. Sok családban hónapokon keresztül spórolnak a tanszerek beszerzésére, és van, aki hitelt is felvesz a kiadások fedezésére, ezért a pénzügyi tudatosságnak kiemelt szerepe van az iskoláskorú gyermekeket nevelő családok életében.

Iskolatáska, füzetek, írószerek, tornafelszerelés – a legtöbb családban már a nyári szünet közepén felkerülnek a bevásárlólistára az iskolakezdéshez szükséges eszközök. A szülők jelentős része több hónapig tudatosan spórol, hogy minden felszerelést be tudjon szerezni szeptemberig – derül ki a Provident Pénzügyi Zrt. több mint 300, saját ügyfele körében végzett felméréséből, mely az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadásokat vizsgálta.

A kutatásban megkérdezett szülők 65 százaléka költ 50 ezer forintnál is többet az iskolakezdésre gyermekenként. A válaszadók 14 százaléka 40 ezer és 50 ezer forint közé becsülte kiadásait, és nem egész 5 százalékuk gondolja úgy, hogy 20 ezer és 30 ezer forint közötti összeg elegendő lesz az iskolakezdésre.

Az iskolakezdés finanszírozása a legtöbb családban tudatos pénzügyi tervezést igényel. Tanácsadóinknak köszönhetően több százezer magyar háztartásban vagyunk jelen, így pontosan látjuk, milyen nagy kihívást jelent a kisgyermekes családoknak ez az időszak és milyen nagy szerepe van ilyenkor a pénzügyi tudatosságnak

- mondta el Pálfalvi Márta, a Provident Zrt. kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója.

A családoknál a legnagyobb költségek jellemzően a szeptember elsejét megelőző két hétben jelentkeznek. Az összeg nagyságából adódóan a legtöbben már hónapokkal korábban elkezdenek spórolni: a szülők közel 10 százaléka fedezi iskolakezdési kiadásait megtakarításokból. Jellemzően havonta körülbelül 10 ezer forintot próbálnak meg erre a célra félretenni.

Vannak azonban, akik barátoktól, családtól kapott kölcsönt is igénybe vesznek, a válaszadók kevesebb mint 3 százaléka pedig hitelt is felvesz az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadások fedezésére.

A tanévkezdés azonban a bolti akcióktól és a kölcsön felvételétől függetlenül is komoly anyagi terhet ró a családokra. Összességében az 50 ezer forintot is meghaladhatja az iskolakezdés költsége gyermekenként, csak az év elején, a ruhákat nem számítva.

Még nagyobb kiadással néznek szembe az egyetemi hallgatók szülei. Nekik a kollégiumi díj vagy az albérlet, illetve adott esetben a tandíj jelent nagyobb anyagi megterhelést. A legjobban a kollégiumba bejutó hallgatók járnak, de a helyekért komoly küzdelem folyik. A kollégiumokban tavaly a diákok mindössze ötöde fért el. Az albérlet százezres nagyságrendű kiadást is jelenthet, mint ahogy a tandíj is. Szegeden például egyetlen szobát a legtöbb belvárosi lakásban 50ezer forittól kínálnak hidegen, vagyis a rezsiköltségek nélkül, de a többi egyetemvárosban is hasonló a helyzet.

A tartósan kétjegyű infláció mellett érdekes helyzet állt elő: a nyitott szemmel járó vásárló egyes áruházláncoknál azt láthatja, hogy az alap iskolakezdési csomag összetevői – a grafittól a színes ceruzákig, vízfestéktől a füzetekig – ötezer forint körül megvásárolhatók.

Ebben a termékcsoportban gyakorlatilag nem változtak az árak tavaly óta, sőt, például a grafitceruza még olcsóbb is lett

- számolt be a vg.hu-nak a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin.

Persze ez nem jelenti azt, hogy nem magas az infláció, de – számításaim szerint –30-40 ezer forintból fel lehet készíteni egy alsós gyereket az iskolakezdésre, amennyiben van segítség, például egy nagyobb testvértől megörökölt iskolatáska. Az alapcsomagon túl szükség lehet akár három cipőre is (tornacipő, benti cipő, ünnepi cipő), esetleg még egy új tolltartóra, tornazsákra is.

Tanszergyűjtés a rászorulóknak és a nagycsaládosoknak

Idén már hatodik alkalommal rendez tanszergyűjtést az Auchan a nagycsaládosoknak. Tavaly 9600 csomagot tudtak eljuttatni a NOE segítségével azokhoz a szülőkhöz, akiknek komoly anyagi gondot okozott volna az iskolai felszerelés beszerzése. Az Auchan vásárlók szociális érzékenységének köszönhetően 2750 nagycsaládban úgy kezdhették meg a gyerekek a tavalyi tanévet, hogy nem kellett hátrányból indulniuk azért, mert hiányzott valamilyen tanszerük.

Most is arra kéri az áruházlánc a vevőkörét, hogy aki teheti, vegyen egy-két iskolaszerrel többet, és azt a kijáratnál adja le a gyűjtőpontokon. Ugyan az Auchan egyedülállóan gazdag tanszerkínálatának zöme nem drágább, mint tavaly, sőt 400 termék még olcsóbb is lett, a tanévkezdés így is megterheli a családi kasszát, főleg ott, ahol több iskoláskorú gyermek van.

A leginkább tollat, ceruzát, színes ceruzát, filctollat, vonalzót, körzőt, radírt, tolltartót, ecsetet, festéket, gyurmát, tornazsákot, rajz- és írólapot, illetve füzeteket várnak. Az összegyűlt tanszerekből a NOE önkéntesei csomagokat állítanak össze, és elviszik a rászoruló családokhoz a tanévkezdésre.

Az Auchanban egyébként hazai viszonylatban a legnagyobb a tanszerkínálat, ami 2300 termékből áll. Ezek között szép számmal vannak olyanok, amelyek kifejezetten a kedvező ár-érték arányt képviselik, sőt 600-féle környezetbarát termék is megtalálható a választékban. Egy sajátmárkás iskolakezdő csomag például már 4990 forintos áron kapható, de számos piros-sárga OkAuchan ajánlattal találkozhatnak a vásárlók a tanszerek között is.

Bízunk benne, hogy a gazdag választékunk lehetőséget ad a tudatos választásra, és ezen belül a mások iránti szolidaritásra és a segítségnyújtásra is. A tanszergyűjtési akció már hagyomány nálunk, és szerencsére mindig nyitottságra találunk vele a vásárlóközönségünknél. Reméljük, hogy ez idén is így lesz, és most is sok családnak tudunk majd segíteni, hogy a tanévkezdés gond helyett izgatott öröm lehessen

- mondta el Varga-Futó Ildikó, az Auchan CSR igazgatója.

Nagyon hálás vagyok az adományozóknak, hiszen nekik köszönhető, hogy immár hatodik alkalommal gyűjthetünk tanszereket az Auchan áruházakban. Önkénteseink munkája, az áruházlánc segítő szándéka nekik köszönhetően nyeri el értelmét, s abban az örömben, amely kiül a megajándékozott gyermekek arcára egy-egy számukra kedves tanszer átvételekor. Köszönjük az eddigi támogatást, és kérjük, hogy idén gondoljanak rájuk egy-egy tanszer megvásárlásával. Ígérjük, hogy azokhoz kerülnek a felajánlások, akiknek valóban szükségük van arra

- emelte ki Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke.

Az önkormányzatok is segíthetnek

Az egyes önkormányzatok a nehéz anyagi helyzetben lévő, rászoruló családoknak segíthet iskolakezdési támogatás nyújtásában, valahol pedig írószer csomagokkal segítik a diákokat és a szülőket. Az önkormányzati támogatás általában 5–20 ezer forint közötti összeget jelent, és szeptember 30-ig lehet rá jelentkezni. Vannak esetek, hogy valamelyik szülő munkáltatója támogatja a iskolakezdést, akár a cafetéria keretén belül. és amely családoknál a szülőknek nehézséget jelenthet az ebédbefizetés, a menzai ellátásra is vehető igénybe támogatás. Erre a nagycsaládosoknak, de a rászoruló családoknak is nyújt segítséget az állam, amire szükség is lehet szeptembertől, tekintettel arra, hogy a legtöbb helyen a menza díján is emelni lesznek kénytelenek az iskolák vagy az étkeztetést ellátó szolgáltatók.

Debrecenben például tanévkezdési támogatást akkor ad az önkormányzat, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 67.300.-Ft-ot, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 89.200.-Ft-ot.

Pénzbeli támogatásként a nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek részére gyermekenként 9.600.- Ft, a kérelmezés benyújtási határideje: az iskolakezdési támogatás iránti kérelem a tárgyév július első napjától október 31. napjáig nyújtható be.

Szeged városa pedig idén a korábbi 10 ezer helyett 15 ezer forinttal segítjük az általános iskolás gyerekek tanévkezdését.

A támogatásra minden szegedi gyermek jogosult, ahol a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nettó 390 ezer forintot. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet szeptember 15-ig lehet benyújtani online vagy papíron.

Miskolcon a támogatásra az a szülő vagy törvényes képviselő jogosult, aki a családjában nappali oktatás munkarendje szerint alap-, vagy középfokú tanulmányokat folytató, 18 év alatti gyermeket nevel, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének kétszáz százalékát. Gyermekét egyedül nevelő személy esetében a vetítési alap kétszázötven százalékát.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként maximum 10000 Ft, családonként maximum 30000 Ft, de nem haladhatja meg a számlával igazolt költségek összegét. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított számlát. Ezt a pénzt a szülők a beiskolázáshoz szükséges költségek fedezésére fordíthatják.

A támogatás iránti kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő a tárgyév augusztus 1. és október 31. között nyújthatja be, a határidő elmulasztása jogvesztő, vagyis aki azt nem tartja be, az nem kaphat ilyen támogatást.

Az iskolai menzákon is emelkednek a díjak

Még nem lehet pontosan megmondani, milyen árak lesznek szeptembertől az iskolai menzákon, de az élelmiszerárak több mint 30 százalékos emelkedése itt sem maradhat nyom nélkül. A szakértő szerint amennyiben a rezsiköltségeket és a munkaerő-drágulását is figyelembe vennék, akkor nagyjából 50 ezer forintra rúgna egy gyerek havi étkeztetése - de a törvény szerint ekkora emelést nem lehet végrehajtani, írja a Pénzcentrum.

Az élelmiszerárakkal párhuzamos drágulás (33-34 százalék) érhető tetten a menzákon is, de a szeptembertől esedékes árakról nem lehet biztosat mondani, mert abba az önkormányzatoknak is van beleszólásuk

- mondta el Páger Zsolt, a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének alelnöke.

A szakember kifejtette, hogy a háromszori étkezés térítési díja átlagosan havonta 15-20 ezer forint lehet egy gyermek esetében.

Fontos változások a 2023/24-es tanév rendjében

A Magyar Közlönyben megjelent, az idei tanév rendjére vonatkozó tervezet szerint a diákoknak 2023. szeptember 1-jén, vagyis pénteken kell majd először iskolába menniük, ezzel együtt pedig megvannak a tervezett tanítási szünetek időpontjai is. Változás, hogy hosszabb téli szünetre készülnek, de a megszokottnál tovább tarthat majd a tavaszi szünet is.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő) lesz.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 28. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).

az utolsó tanítási nap várhatóan 2024. június 21., péntek lesz, az első félév pedig 2024. január 19-én ér majd véget.

A tervezetben a jövő évi tavaszi érettségi vizsgák és a középiskolai felvételi várható időpontjai is szerepelnek. A nyolcadikosok a központi írásbeli vizsgát várhatóan január 20-án, szombaton írják majd, a pótvizsgák pedig január 30-án lehetnek, míg az írásbeli érettségik 2024. május 3-án kezdődnének, a szóbelikre pedig 2024. június 17-28. között kerülne sor.

A középiskolába készülő diákok várhatón május 2-án kapják majd meg a felvételi értesítéseket, a beiratkozások pedig 2024. június 24-26. között lesznek.

Így alakítsd át a gyerekszobát az iskolakezdésre

Közeledik a szeptemberi iskolakezdés, ezért sokan ilyenkor alakítják ki a gyerekszobában a tanulásra alkalmas helyet. Az alábbiakban a magyar tulajdonban lévő Praktiker barkácsáruház szakértői adnak tanácsokat az ergonomikus elrendezéshez, a megfelelő tárgyak beszerzéséhez, valamint azoknak is adnak tippeket, akik nagyobb átalakításba, például a padlóburkolat cseréjébe vágnak bele.

A környezetünk jelentős mértékben befolyásolja a hangulatunkat, motivációnkat, és hatványozottan igaz ez a gyerekszoba tanuláshoz előkészített részére is: a megfelelően kialakított helyiségben könnyebben megy majd a leckeírás, felkészülés. A tapasztalatok alapján egy gyerekszoba igazodik lakójának életkorához és igényeihez, ennek megfelelően többször is átalakul egészen a felnőtté válásig. Az egyik fontos életkori váltás az iskolakezdés – ilyenkor a játék mellett a tanulás is előtérbe kerül, és megjelenik például az íróasztal, „nagylányosabbá”, „nagyfiúsabbá” válik a szoba. A berendezést aztán időről időre hozzá kell alakítani a gyerek igényeihez, méreteihez, azonban van néhány alapelv, amelyet érdemes fejben tartani. Az alábbiakban az idén 25 éves, magyar tulajdonban lévő barkácsáruház, a Praktiker szakértői adnak tanácsokat a gyerekszoba iskolakezdés előtti kialakításához.

1. Ergonómia és kényelem: a tanulásra alkalmas szoba kulisszatitkai

Az egyik legfontosabb lépés, hogy nézzük meg a fényviszonyokat: ha tehetjük, az íróasztalt ablak mellé állítsuk. Ne feledjük ugyanakkor, hogy télen korán sötétedik, így a természetes fény mellett szükségünk lesz íróasztali lámpára is. Ideális esetben a jobbkezes gyerkőcöknek balról, balkezeseknek pedig jobbról érkezik az erősen, de nem túl élesen világító fény. A Praktiker szakértője szerint az íróaszalt és széket érdemes az áruházban megnézni és kipróbálni, hiszen fontos a megfelelő magasság és a kényelem. Ha van rá lehetőség, akkor olyan asztalt válasszunk, amelyen kényelmesen elférnek a tankönyvek. Ha helyszűkében vagyunk, akkor fiókokkal, polcokkal pótoljuk a hiányzó felületeket. A szék magassága mindenképp legyen állítható, támlája dönthető és jól támassza meg a gerincet – a megfelelő ülés a koncentráció fenntartásában is segít.

2. Dekoráció: az „enyém” érzés megteremtése

Az ergonómiai szempontok mellett fontos az otthonosság és az „enyém” érzés is: válasszunk együtt közösen színeket, díszítsük a szobát falmatricákkal, poszterekkel, alakítsunk ki kényelmes olvasósarkot vagy „kuckót”. Mindenképp fontos, hogy a gyermekünk sajátjának érezze a teret, és szeretett, ismerős tárgyakkal legyen körülvéve.

3. Melegburkolás: te is meg tudod csinálni

Ha nagyobb átalakításba vágunk bele, és például a gyerekszoba padlóját szeretnénk kicserélni, számos melegburkolat közül választhatunk, legyen szó laminált padlóról, vinyl padlóról, padlószőnyegről vagy pvc-padlóról. A melegburkolatok lerakása nem igényel szakmai segítséget, akár laikusként is meg tudjuk csinálni, ha betartjuk a gyártók utasításait. A Praktiker szakértői szerint három dologra kell odafigyelni: a legfontosabb az aljzat kiegyenlítése, illetve a megfelelő típusú alátéthab kiválasztása – vinyl padló esetében például fontos, hogy csak az adott termékhez javasolt, megfelelő alátétet használjuk! A padló telepítésekor mindenképp figyeljünk a csúsztatott lerakásra: az egyik sorban egész padlólappal kezdjünk, a következőben pedig féllel, így lesz ugyanis szép az összhatás.

A Praktiker adatai alapján az idei évben a laminált padlók és vinyl padlók közül a világos színeket keresik a vásárlók: a világos színű fa jelenleg az egyik legkeresettebb típus, mert klasszikusnak tűnik, mégis modern megjelenést kínál, ráadásul nagy előnye, hogy szinte minden helyiséghez passzol. Évről évre népszerűbbek a vízálló laminált padlók is – ezek olyan továbbfejlesztett padlóburkolatok, melyek akár 24 órán keresztül ellenállnak a víznek, így a gyerekszoba mellett akár fürdőszobában és konyhában is használhatjuk őket. Ugyanez igaz a vinyl padlóra is, ami a laminált padlóhoz képest puhább, csendesebb, és teljesen vízálló – ebből a terméktípusból a beton-, márvány- és fahatású verziók a legkeresettebbek a Praktiker adatai alapján.

4. Hidegburkolás: bízzuk inkább szakemberre

A magyar barkácsáruházlánc szakértői szerint míg a melegburkolatokkal akár laikusként is dolgozhatunk, addig a csempék, padlólapok lerakását érdemes szakemberre bízni. Amellett ugyanis, hogy így érhetjük el a legszebb végeredményt, a gyártói garancia érvényesítésének is ez az egyik alapfeltétele. Számos hidegburkolat közül választhatunk: egyre népszerűbbek a fa- vagy márványmintás padlólapok, csempék, míg a színeket tekintve a fehér, krém, bézs, szürke és barna színek iránt a legnagyobb a kereslet. A korábbi évekhez képest egyre többen választják a nagyméretű lapokat (60x60 cm, 60x120 cm), valamint a 3 dimenziós hatású falicsempéket, és megjelentek a kő, beton, cement hatású termékek is.

A hazai 11 hetes nyári szünidő a leghosszabbak közé tartozik Európában, így a szeptemberi kezdés önmagában is nagy váltást jelent a hosszú szabadság után. Egy olyan szobában, amelyikre a gyerek büszke lehet, mert az igényei szerint alakították ki, remélhetőleg a tanulás is könnyebben megy majd, és kicsit talán egyszerűbb lesz visszatérni a vakációból a tanulós hétköznapokba.

Címlapkép: Getty Images